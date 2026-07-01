Los mejores planes gratis de julio en Madrid, Barcelona y Sevilla: paseos nocturnos, cines de verano y conciertos al aire libre

El Prado por la noche. (Europa Press)

Julio es uno de los meses más atractivos del año para disfrutar y hacer planes, especialmente para quienes están de vacaciones. Si eres de los que quiere aprovechar cada día sin gastar mucho dinero, existen diferentes propuestas para divertirse y disfrutar del verano.

La oferta es muy variada, lo que permite encontrar actividades para todos los gustos y edades. Desde conciertos al aire libre y cine de verano hasta rutas por la naturaleza o visitas culturales.

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Sin embargo, en un mes con las temperaturas tan altas, es importante planificar cada día teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Para evitar las horas de más calor, una buena opción es organizar las actividades al aire libre durante la mañana o al final de la tarde, cuando las temperaturas son más suaves. Además, es importante tener a mano una crema solar y agua para prevenir posibles quemaduras y golpes de calor.

Madrid: cine de verano, museos y jardines

Madrid ofrece en julio una amplia programación gratuita para disfrutar del verano sin gastar dinero. Uno de los grandes protagonistas son los Veranos de la Villa, que celebran su 42ª edición con conciertos, danza y flamenco en diferentes espacios de la ciudad. La programación incluye actuaciones de artistas como Lila Downs o Diana Navarro, además de tributos a grandes referentes de la música, como ABBA. Estará disponible del 10 de julio al 9 de agosto.

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El cine de verano también es uno de los planes estrella con emisiones gratuitas en espacios como el Autocine de Madrid, el Cine Caliente de los Veranos de la Villa, Fescinal o Cibeles de Cine.

Autocine de Madrid. (autocines.com)

Para completar la oferta, varios museos y espacios culturales abren sus puertas de forma gratuita en determinados horarios. El Museo del Prado, de lunes a sábado de 18:00 a 20:00 y domingos y festivos de 17:00 a 19:00; el Museo Reina Sofía, de lunes y miércoles a sábado de 19:00 a 21:00 y domingos de 12:30 a 14:30; y el Palacio Real, de lunes a jueves de 17:00 a 19:00.

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Barcelona: cultura y piscinas naturales

Entre el 30 de junio y el 4 de julio de 2026 se celebra La GRAN Pantalla, un festival en Cinemes Girona y el Centre Cívic Pati Llimona que reivindica la representación de las personas mayores en el audiovisual, con proyecciones de películas como Maspalomas o Calle Málaga y actividades complementarias.

Festival la GRAN pantalla

El 8 y 9 de julio de 2026 llega Clàssica a la Platja, con conciertos gratuitos en la playa de San Sebastià. Del 26 de junio al 18 de julio de 2026, la ciudad celebra el Pride Barcelona, con actos festivos y reivindicativos por toda la ciudad, destacando la gran manifestación del 18 de julio en Plaça Universitat y el Passeig Lluís Companys.

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Además, del 25 de junio al 23 de julio de 2026, vuelve el ciclo Pantalla Barcelona, con proyecciones gratuitas en 12 centros cívicos de la ciudad, incluyendo títulos como Wolfgang, Los Tortuga o Una quinta portuguesa.

Sevilla: cine de verano, barrios y escapadas frescas al aire libre

Hasta el 8 de julio de 2026, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) acoge su ciclo de cine de verano, comisariado este año por el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SeFF). Las proyecciones comienzan a las 22:00 y destacan por su carácter gratuito hasta completar aforo.

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Entre el 1 y el 17 de julio de 2026, el cine de verano de Dos Hermanas, en el Auditorio Los del Río, ofrece sesiones a las 22:30 con acceso libre desde las 21:30, en un entorno que incluso permite llevar picnic.

También destacan las propuestas de barrio, como el cine de verano en Bellavista-La Palmera (del 25 de junio al 20 de agosto de 2026) o las sesiones del distrito Macarena, con proyecciones en plazas y espacios vecinales.

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Para combatir el calor, los alrededores de Sevilla ofrecen espacios naturales de baño como el embalse de José Torán, los lagos de Serrano o el embalse de la Minilla, ideales para disfrutar de un día de agua y naturaleza cerca de la ciudad.