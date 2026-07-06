Ventresca de bonito en escabeche, una receta fácil y saludable para aprovechar el pescado azul del verano

Receta casera de ventresca de bonito en escabeche (encantadíssim / Flickr)

El verano es tiempo de pescados azules como el bonito, un saludable ingrediente del mar que hoy prepararemos en forma de riquísimo escabeche. Como pieza para esta receta elegiremos la ventresca, la parte más sabrosa del bonito. Esta gana aún más matices tras pasar unas horas marinada en escabeche, un método que permite disfrutarla durante varias jornadas y sumar muchísimo.

Históricamente, el escabeche ha sido un procedimiento utilizado para conservar más tiempo la carne y el pescado, una mezcla de aceite de oliva, vinagre y vino blanco a la que se suman el sabor de las especias y de verduras como la cebolla o la zanahoria. Su sabor ácido, la melosidad de la ventresca y el punto dulce de la zanahoria y la cebolla pochadas conquistan a cualquier amante del pescado azul.

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Propiedades de la ventresca de bonito

La ventresca de bonito es muy apreciada por su exquisito sabor, pero también por su aporte nutricional, especialmente interesante por sus ácidos grasos. El bonito del norte es un pescado graso, si bien la ventresca tiene un aporte algo inferior en grasas. Por el contrario, contiene una proporción levemente superior en proteínas de alto valor biológico, 25% respecto a 21%, que es el aporte medio de este pescado en general. Además, el bonito es fuente de minerales como el fósforo y el potasio.

Receta de ventresca de bonito en escabeche

La ventresca de bonito en escabeche es un método de conservación y saborización del pescado, en el que primero se fríe la ventresca y luego se cubre con una mezcla de vinagre, vino blanco, especias y aromáticos. El resultado es un pescado jugoso, con un toque ácido y especiado, ideal para comer frío o templado en ensalada o como aperitivo.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 h 20 min Preparación activa: 25 min Cocción: 55 min (incluye reposo y enfriado)



Ingredientes

1 ventresca de bonito (aprox. 800 g)

2 cebollas grandes

2 zanahorias medianas

Sal

Harina (para rebozar)

Aceite de oliva virgen extra (para freír y el escabeche)

6 dientes de ajo

2 hojas de laurel

1 rama de tomillo

1 rama de orégano

10 granos de pimienta negra

1 cucharadita de pimentón dulce

200 ml de vinagre de vino blanco

200 ml de vino blanco seco

Cómo hacer ventresca de bonito en escabeche, paso a paso

Desangra la ventresca: Sumerge la ventresca en agua fría durante 1 h para eliminar restos de sangre y mejorar textura y sabor. Escurre bien y seca con papel de cocina. Sazona ligeramente con sal. Cocina en una sartén caliente con aceite de oliva hasta dorar por ambos lados, pero sin pasarte para que quede jugosa. Retira y coloca en una cazuela de barro o loza. En el mismo aceite, dora los ajos enteros y pocha la cebolla y la zanahoria cortadas en juliana en el mismo aceite, junto con las hojas de laurel, el tomillo, el orégano y los granos de pimienta. Retira del fuego y añade el pimentón, removiendo bien para que no se queme. Vierte el vinagre y el vino blanco en la cazuela, vuelve a poner al fuego y deja cocer 3 min. Cubre la ventresca con el escabeche caliente. Asegúrate de que el pescado queda bien cubierto por el líquido. Deja enfriar completamente a temperatura ambiente y después refrigera al menos 24 h antes de consumir. Así los sabores se integran. Sirve frío o templado, acompañado de pan o en ensalada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Proteínas: 25 g

Grasas: 15 g

Hidratos de carbono: 4 g

Calorías: 250 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ventresca de bonito en escabeche se conserva en nevera, bien tapada y cubierta por el líquido, hasta 7 días. El escabeche actúa como conservante natural.

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