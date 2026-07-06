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La desconocida vida de Erling Haaland: quién es la mujer que conquistó al héroe de Noruega y cómo ha formado una familia lejos del foco

El delantero, que acaba de clasificar a Noruega para los cuartos de final del Mundial, comparte su vida desde hace años con Isabel Haugseng Johansen, madre de su hijo y una de las parejas más discretas del fútbol europeo

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Erling Haaland e Isabel Haugseng en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabellaa)
Erling Haaland e Isabel Haugseng en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabellaa)

Erling Haaland vuelve a acaparar titulares gracias a su rendimiento sobre el terreno de juego. El delantero firmó un doblete decisivo en la victoria de Noruega frente a Brasil, clasificando a su selección para los cuartos de final del Mundial de 2026 y confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Sin embargo, lejos del césped, el futbolista mantiene una realidad completamente distinta: una vida privada hermética en la que apenas deja espacio para las cámaras.

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A diferencia de otras grandes estrellas del fútbol, Haaland siempre ha optado por separar con claridad su faceta profesional de la personal. Sus redes sociales están prácticamente dedicadas al deporte y son contadas las ocasiones en las que comparte imágenes de su entorno más cercano. Una discreción que también caracteriza a su pareja y que ambos han mantenido desde el inicio de su relación.

Erling Haaland e Isabel Haugseng en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabellaa)
Erling Haaland e Isabel Haugseng en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabellaa)

Una historia de amor nacida mucho antes de la fama

La mujer que comparte la vida del delantero es Isabel Haugseng Johansen, una joven noruega que también practicó el fútbol en las categorías inferiores del Bryne FK, el mismo club donde Haaland comenzó a destacar. Ambos crecieron en la localidad noruega de Bryne y se conocen desde la infancia, cuando compartían entrenamientos y coincidían en el entorno del club mucho antes de que el futbolista diera el salto a la élite. Aunque su relación sentimental comenzó años después, alrededor de 2021, su historia empezó mucho antes de que él fuera una de las mayores estrellas del fútbol europeo.

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Desde entonces han construido una relación marcada por la absoluta discreción. Isabel nunca ha buscado protagonismo público, mantiene un perfil muy reservado y apenas aparece junto al delantero en acontecimientos muy concretos, como algunos partidos importantes o galas relacionadas con el fútbol. Ambos han evitado convertir su historia de amor en un escaparate mediático.

Isabel Haugseng en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabellaa)
Isabel Haugseng en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabellaa)

Su mayor alegría llegó a finales de 2024 con el nacimiento de su primer hijo. Fue el propio Haaland quien confirmó meses antes que iba a convertirse en padre mediante una escueta publicación en redes sociales, manteniendo la misma filosofía de privacidad que siempre ha defendido. Desde entonces apenas han trascendido detalles sobre el pequeño, cuya identidad han preferido preservar por completo.

El apoyo constante de una familia muy unida

La familia siempre ha ocupado un papel fundamental en la vida del internacional noruego. Su padre, Alf-Inge Haaland, también fue futbolista profesional y desarrolló buena parte de su carrera en la Premier League, mientras que su madre, Gry Marita Braut, destacó como atleta especializada en heptatlón antes de retirarse de la competición.

Erling Haaland e Isabel Haugseng en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabellaa)
Erling Haaland e Isabel Haugseng en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabellaa)

Con el paso de los años, ambos han seguido siendo dos de los principales apoyos del delantero. Especialmente su padre, que ha estado muy presente en las grandes decisiones deportivas de su carrera y le ha acompañado durante varias de las etapas más importantes de su trayectoria profesional.

Aunque su vida transcurre principalmente entre Inglaterra y las concentraciones con la selección noruega, Haaland nunca ha perdido el vínculo con sus raíces. Siempre que su calendario se lo permite regresa a Bryne para reunirse con su familia y desconectar del enorme foco mediático que acompaña a una de las grandes figuras del fútbol mundial.

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