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Las revistas del corazón esta semana: las bodas de Suso Álvarez, Nieves Álvarez y Taylor Swift llenan la actualidad

Este miércoles, 8 de julio, también son protagonistas del kiosco Julia Janeiro, de quien se muestra la casa que se ha comprado, y Eva González, que ha disfrutado de la playa con su hijo

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Las revistas del corazón del 8 de julio de 2026
Las revistas del corazón del 8 de julio de 2026

La llegada del calor no ha frenado los planes de los famosos, más bien todo lo contrario. Este miércoles 8 de julio, las cuatro principales revistas del corazón llegan a los quioscos repletas de bodas, escapadas, exclusivas inmobiliarias y los primeros posados veraniegos de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional e internacional.

Como suele ocurrir en esta época del año, los enlaces acaparan buena parte del protagonismo. El verano sigue siendo la estación preferida por muchas celebridades para darse el “sí, quiero”, y esta semana las revistas dedican sus principales portadas a varias bodas muy esperadas. Tampoco faltan las imágenes de playa, con una protagonista indiscutible: Eva González. La presentadora aparece en tres de las cuatro cabeceras tras disfrutar de su primer baño del verano, convirtiéndose en uno de los nombres propios de la jornada.

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Semana

Portada de la revista 'Semana' del 8 de julio de 2026.
Portada de la revista 'Semana' del 8 de julio de 2026.

Semana dedica su portada a la boda de Suso, celebrada en Mazarambroz (Toledo), mostrando con todo lujo de detalles cómo fue el romántico enlace que tuvo lugar en el Cigarral del Ángel Custodio. Hasta allí se desplazaron numerosos rostros conocidos del panorama televisivo, entre ellos Carmen Borrego, Makoke o Irene Rosales, que no quisieron perderse una de las celebraciones más comentadas de los últimos días.

La revista también pone el foco en Julia Janeiro, desvelando cómo es la vivienda que el hijo de Jesulín de Ubrique ha adquirido en Madrid por 635.000 euros. El recorrido por la casa ocupa buena parte del interior de la publicación. Cierra la portada Eva González, que posa sonriente durante una jornada de playa en uno de sus primeros planes estivales.

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Lecturas

Portada de la revista 'Lecturas' del 8 de julio de 2026.
Portada de la revista 'Lecturas' del 8 de julio de 2026.

Lecturas apuesta por una boda internacional para su portada. La revista cuenta detalles de la boda de Taylor Swift ha contraído matrimonio en el centro de Nueva York, una multitudinaria ceremonia a la que asistieron más de un millar de invitados. Pese a la enorme repercusión mediática de los novios, el enlace habría estado marcado por la discreción y apenas han trascendido detalles de la celebración.

La publicación también dedica espacio al gran momento que vive la Selección española de fútbol durante el Mundial y al apoyo que está recibiendo por parte de numerosos rostros conocidos. Entre ellos destacan artistas como Rosalía o Penélope Cruz, que han seguido muy de cerca la trayectoria del combinado nacional. Completan la portada el posado veraniego de Eva González y el regreso musical de Madonna con un nuevo trabajo discográfico.

Diez Minutos

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 8 de julio de 2026.
Portada de la revista 'Diez Minutos' del 8 de julio de 2026.

La portada de Diez Minutos está protagonizada por Nuria Roca y Juan del Val, quienes muestran en exclusiva la escapada que han realizado a Candeleda. La pareja disfruta de unos días de descanso en la localidad donde han adquirido una vivienda gracias, en parte, al premio económico que Juan del Val obtuvo tras alzarse con el Premio Planeta.

La revista también publica las primeras imágenes de Nuria Fergó junto a su nueva pareja, Claudio, confirmando así el buen momento sentimental que atraviesa la cantante. A ello se suma un reportaje con las fotografías de Eva González disfrutando de una jornada de playa junto a su hijo Cayetano, una de las imágenes más repetidas en los quioscos de esta semana.

¡Hola!

Portada de la revista 'HOLA' del 8 de julio de 2026.
Portada de la revista 'HOLA' del 8 de julio de 2026.

La portada de ¡Hola! es la más sobria de todas, ya que centra su atención en únicamente dos grandes temas. El principal es la boda de Nieves Álvarez con Bill Saad, celebrada en París durante una íntima ceremonia de rito ortodoxo. Como era de esperar, la modelo volvió a convertirse en uno de los grandes focos de atención gracias al espectacular diseño nupcial firmado por Stéphane Rolland, amigo personal suyo desde hace más de tres décadas.

Junto a la pareja también estuvieron presentes varios invitados vinculados al mundo de la alta costura y la aristocracia, reforzando el carácter exclusivo de una celebración que ha despertado una enorme expectación.

En la parte inferior de la portada aparecen la princesa Leonor y la infanta Sofía. La revista adelanta cómo serán las vacaciones de verano de las hijas de los Reyes, uno de los temas que cada año despierta un mayor interés entre los lectores de la prensa del corazón.

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