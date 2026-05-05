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Cómo hacer carne richada, la receta más fácil y rica de la cocina gallega de interior

La cebolla, el ajo, el vino blanco y los pimentones dulce y picante serán los encargados de dar a esta carne guisada su sabor característico

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Receta de carne richada, un clásico de la cocina gallega (Magnific)
Receta de carne richada, un clásico de la cocina gallega (Magnific)

La cocina gallega está repleta de delicias llenas de personalidad, platos, algunos de ellos más conocidos, y otros condenados a un reducido número de comensales. No por ello hemos de olvidarnos, al contrario; hablamos de recetas sencillas y humildes que, aunque no hayan traspasado fronteras, representan a la perfección el sabor y la esencia culinaria de esta tierra.

Es el caso de la carne richada, un plato gallego típico del pueblo de Forcarei, una localidad de interior de la provincia de Pontevedra. Esta elaboración consiste en un guiso sencillo de carne de ternera, cocinada a fuego alto y acompañada con una salsa jugosa a base de cebolla y ajo, pimentón y vino blanco. Habitualmente, esta carne se acompaña de patatas cocidas y, a veces, pimientos, guarnición perfecta para una comida completa y riquísima. Siempre podemos romper el canon y acompañarlas, en cambio, con una ración de patatas fritas.

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El corte con el que esta receta tradicionalmente se ha elaborado es la croca, una pieza de la zona de la cadera de la ternera muy popular en Galicia, donde es considerada una pieza de un gran valor gastronómico. Otra alternativa es utilizar aguja de ternera, ubicada entre las dos espaldillas, una parte del animal que resulta tierna y jugosa, perfecta para guisos de carne y estofados. Al ser una receta tan fácil, lo más importante es que los ingredientes sean de máxima calidad, pues será lo que marque la diferencia en el resultado final.

Receta de carne richada

La carne richada es un guiso tradicional a base de carne de ternera cortada en trozos pequeños, cocinada con cebolla, ajo, pimentón dulce y picante, y acompañada de patatas cocidas al vapor. La técnica principal es el sofrito y la cocción lenta para lograr una salsa espesa y muy aromática.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 60 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de aguja de ternera
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cebollas medianas
  • 1/2 kg de patatas
  • 1/2 vaso de aceite de oliva
  • 1 vaso de vino blanco
  • 1 cucharada de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de pimentón picante
  • 1 cucharada de sal

Cómo hacer carne richada, paso a paso

  1. Trocea la carne en filetes finos o dados pequeños. Sazónala unos minutos antes de cocinar.
  2. Pica los ajos en brunoise y la cebolla en dados pequeños.
  3. Calienta la sartén a fuego medio. Añade el aceite de oliva e incorpora la carne en una sola capa. Evita remover demasiado para que se dore bien.
  4. Cuando la carne esté dorada, añade el ajo y deja dorar ligeramente. Agrega la cebolla y rehoga durante 5 minutos hasta que empiece a dorarse.
  5. Retira la sartén del fuego unos segundos, añade el pimentón dulce y picante, y remueve rápido para que no se queme.
  6. Vuelve a poner la sartén al fuego, añade el vino blanco y reduce a fuego lento durante 1 minuto para evaporar el alcohol.
  7. Trocea las patatas y cocínalas al vapor. Colócalas como cama en una bandeja y sirve la carne richada por encima con toda su salsa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 550 kcal
  • Proteínas: 38 g
  • Grasas: 25 g
  • Hidratos de carbono: 42 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la carne richada en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. También puedes congelarla hasta 2 meses; para recalentar, hazlo a fuego lento para mantener la jugosidad.

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