Las tormentas eléctricas prenden fuego a León: cuatro incendios activos, vecinos confinados y cortes en carreteras y trenes

Un helicóptero ayuda en las labores para extinguir el incendio forestal, a 6 de julio de 2026, en Ribota de Sajambre, León, Castilla y León (España). (Xuan Cueto/Europa Press)

A los incendios que se han producido en las últimas dos semanas en la provincia de León se han sumado otros fuegos como consecuencia de los rayos. Ayer, buena parte de Castilla y León se encontraba en alerta por el riesgo de tormentas, con posibles descargas eléctricas y rachas muy fuertes de viento, lo que contribuía a aumentar el peligro de incendios.

Estas precipitaciones subieron desde Ávila y Segovia hacia León, provocando que en la comunidad autónoma cayesen 979 rayos entre las 11.00 y las 18.00 horas. Así, a lo largo del martes, se declararon tres incendios que continúan activos este miércoles.

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Preocupa especialmente el de Porqueros, que se encuentra en el nivel 2 del Índice de Riesgo Potencial (IGR). El fuego obligó ayer a confinar a 60 vecinos en la escuela del municipio de Zacos y, además, ha provocado cortes en carreteras y en la vía férrea, lo que ha motivado que 71 pasajeros de un tren tuviesen que ser trasladados en autobús desde Astorga (donde paró el vehículo) a Ponferrada. Las vías afectadas son concretamente la carretera provincial LE-5504, entre Maga de Cepeda y Villameca, y la vía ferroviaria que comunica León y Ponferrada.

Vista aérea del incendio de Porqueros (León). (Junta de Castilla y León)

Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de León ha explicado que durante la noche los medios terrestres se han dedicado a trabajar con maquinaria con el objetivo de perimetrar el incendio y frenar la cabecera de las llamas.

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También el martes 7 de julio fueron declarados otros dos incendios en León: uno en Villanueva de Valdueza, a las 19.25 horas, y otro en Espina de Tremor, en nivel 1 del IGR, a las 17.26 horas. En este último, los trabajos durante la noche se han centrado en el uso de maquinaria pesada y de fuego técnico, así como de autobombas.

El incendio en Ribota de Sajambre avanza hacia Asturias

Desde el pasado 26 de junio arde en el Parque Nacional de los Picos de Europa un incendio forestal, declarado en Ribota de Sajambre. La situación en esta zona ya ha mejorado y no existe peligro para la población, aunque el fuego permanece “activo bajo tierra y sale a superficie metros más allá del perímetro”, ha señalado la Junta de Castilla y León en una de sus cuentas oficiales de X.

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Una ola de incendios forestales afecta a España, con escenas dramáticas en Sentmenat (Barcelona), Grazalema (Cádiz) y Soneja (Castellón), que muestran la voracidad del fuego tanto de día como de noche y los esfuerzos desplegados para extinguirlo.

El 5 de julio, este incendio fue elevado a nivel 2 del IGR, aunque ayer pudo descender de nuevo al 1 gracias a la evolución en las últimas horas, que permitió que bajase el riesgo para las poblaciones de Ribota y Pío.

Sin embargo, las llamas ya han avanzado hacia Asturias, concretamente hacia el desfiladero del valle de los Beyos (entre los concejos asturianos de Amieva y Ponga y el término leonés de Oseja de Sajambre) a través del flanco noroeste con una lengua de fuego. En la zona existe riesgo de nuevos desprendimientos que pueden volver a cortar la carretera N-625. Así, se ha constituido el mando unificado entre ambas comunidades para agrupar criterios técnicos y decisiones de emergencia.

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*Con información de EFE