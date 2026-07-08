España

Cataluña debate restringir la compra de vivienda para especular con la amenaza de propietarios, PP y Junts de judicializar la ley

Este miércoles el Parlamento autonómico decidirá si la proposición se tramita por el procedimiento de lectura única con el apoyo de los socios de Gobierno

Guardar
Google icon
Vistas de Barcelona con la Sagrada Familia al frente.
Vistas de Barcelona con la Sagrada Familia al frente.

El Parlamento de Cataluña ha recibido este martes la proposición de ley que permitirá restringir la compra de viviendas como inversión —o especulación— tanto a fondos de inversión y grandes propietarios como a compradores particulares en las zonas declaradas como tensionadas. La medida resonaba en la comunidad autónoma desde febrero de 2026, cuando la propuesta se añadió al acuerdo entre el Gobierno autonómico del Partido Socialista de Cataluña y Comuns para los Presupuestos de la Generalitat de este año.

La propuesta, que coloca a Cataluña nuevamente en la delantera de medidas para hacer frente a la actual crisis de vivienda, se ha encontrado ya con el primer escollo: los partidos de la oposición (PP y Junts), así como asociaciones de propietarios, han anunciado que llevarán la proposición al Consejo de Garantías Estatuarias (CGE), lo que suspendería la tramitación parlamentaria y aplazaría la votación hasta octubre, ya que no llegaría a incluirse en el último pleno, que se celebrará como muy tarde el 23 de julio.

PUBLICIDAD

La ley no llegará a tiempo antes del parón veraniego, pero tendrá unos días de recorrido por el parlamento catalán. Este miércoles se debatirá si la iniciativa se tramita por el procedimiento de lectura única, recibiendo el apoyo de los socios de gobierno. Luego, los diferentes bloques podrán presentar enmiendas durante los siguientes diez días y, una vez transcurrido el plazo de enmiendas, los partidos de la oposición formalizarán la petición de dictamen al Consejo de Garantías, que contará con otros siete días para pronunciarse.

En qué consiste la proposición

De manera amplia, se trata de permitir la intervención del Estado autonómico sobre el mercado inmobiliario de compraventa. En concreto, la proposición modifica la ley de Urbanismo, dando potestad a los ayuntamientos de zonas declaradas tensionadas para aprobar planes urbanísticos que limiten algunas compras y ventas de inmuebles.

PUBLICIDAD

La medida propuesta por Comuns -con el respaldo del PSC y ERC- tiene como objetivo impedir operaciones que puedan considerarse especulativas y garantizar que las compraventas realizadas tengan la función de vivienda habitual o alquiler convencional dentro de las zonas tensionadas de la CCAA, una geografía que abarca el territorio en el que vive el 90% de la población catalana.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Para los propietarios de cinco o más viviendas -en territorio catalán-, la reforma establece que no podrán comprar más viviendas dentro de las zonas tensionadas salvo que esta se destine a la residencia habitual, algo que deberá acreditarse mediante una declaración responsable y el posterior empadronamiento. Por el contrario, estas personas físicas o jurídicas sí podrán adquirir edificios completos siempre y cuando los destinen de manera íntegra al alquiler residencial con precios limitados.

Por otra parte, los pequeños propietarios no tendrán limitada la adquisición de propietarios residenciales, siempre y cuando no superen los cuatro inmuebles y los destinen a residencia habitual, propia o de familiares de hasta segundo grado, o al alquiler permanente con una renta limitada. También tendrán prohibido destinar estas propiedades al alquiler turístico y de temporada. Esta ley también alcanza los pisos heredados, que deberán destinarse al mercado con precios regulados si no se destinan antes a la residencia habitual del heredero o de un familiar directo.

Los propietarios, el primer obstáculo de la ley

Desde asociaciones de propietarios de Cataluña ya han advertido que están analizando la propuesta de ley, con la esperanza de hallar algún resquicio que permita paralizar la implementación de la medida, alegando que se trata de una medida “inconstitucional”, según el informe elaborado por Som Habitatge, ya que las leyes de urbanismo pueden “regular el suelo urbano”, pero no “lo que se hace con el suelo”.

A la asociación se han sumado los grupos opositores del PP y Junts, que elevarán sus objeciones a la propuesta al Consejo de Garantías Estatutarias, lo que serviría de base para acudir a los tribunales y denunciar también su posible inconstitucionalidad. El informe alega también que la medida incide en el “contenido esencial del derecho de propiedad privada”, así como otros incumplimientos de l Carta Magna, como la falta de competencia de la CCAA para legislar sobre las bases de las obligaciones contractuales y que impone un “trato territorialmente asimétrico” entre propietarios.

Será el parlamento autonómico quien este miércoles determine si la proposición sigue adelante por la vía de lectura única, aunque, desde la asociación de propietarios, han señalado que el único antecedente de una medida similar se dio en Holanda, donde no ayudó a facilitar el acceso a la vivienda de los más necesitados, porque redujo la oferta de alquiler y encareció los precios de las viviendas a disposición de los inquilinos.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaCataluñaBarcelonaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué pasa si como queso todos los días

El queso aporta calcio y proteínas, pero también es rico en grasas saturadas y sodio

Qué pasa si como queso todos los días

Las tormentas eléctricas prenden fuego a León: cuatro incendios activos, vecinos confinados y cortes en carreteras y trenes

En Porqueros se mantiene el nivel 2 del IGR y en Picos de Europa continúa el riesgo de nuevos desprendimientos

Las tormentas eléctricas prenden fuego a León: cuatro incendios activos, vecinos confinados y cortes en carreteras y trenes

Noches infernales, máximas de 44ºC y tormentas de verano: la ola de calor deja huella con avisos por “peligro extraordinario” ante el calor extremo

Este miércoles, la Aemet ha activado las alertas en en 15 comunidades autónomas ante la previsión de temperaturas generalizadas de 40 grados

Noches infernales, máximas de 44ºC y tormentas de verano: la ola de calor deja huella con avisos por “peligro extraordinario” ante el calor extremo

Así es el Teatro Albéniz, el nuevo escenario en el que se grabará ‘La Revuelta’ la próxima temporada: ocho décadas de historia y 900 butacas

El programa del acces prime time de La 1 cambia de ubicación a otro mítico teatro del centro de Madrid

Así es el Teatro Albéniz, el nuevo escenario en el que se grabará ‘La Revuelta’ la próxima temporada: ocho décadas de historia y 900 butacas

Las revistas del corazón esta semana: las bodas de Suso Álvarez, Nieves Álvarez y Taylor Swift llenan la actualidad

Este miércoles, 8 de julio, también son protagonistas del kiosco Julia Janeiro, de quien se muestra la casa que se ha comprado, y Eva González, que ha disfrutado de la playa con su hijo

Las revistas del corazón esta semana: las bodas de Suso Álvarez, Nieves Álvarez y Taylor Swift llenan la actualidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de papeleo”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

ECONOMÍA

Comprar una vivienda en solitario ‘cuesta’ más: los bancos exigen más ahorro que a las parejas, más requisitos y hasta un aval

Comprar una vivienda en solitario ‘cuesta’ más: los bancos exigen más ahorro que a las parejas, más requisitos y hasta un aval

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”