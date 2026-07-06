La nieta del último presidente de la República renuncia a recuperar la nacionalidad española a través de la ley de nietos por coherencia con el legado de su abuelo

La presidenta de honor de la Fundación Juan Negrín, Carmen Negrín, nieta del histórico líder republicano. (EFE / Quique Curbelo)

Carmen Negrín podría recuperar la nacionalidad española en cualquier momento. La ley se lo permite, como ya ha ocurrido con otros miembros de su familia. Sin embargo, la presidenta de la Fundación Juan Negrín ha optado por no dar ese paso. Nieta del último presidente del Gobierno de la Segunda República, asegura que su decisión responde a una cuestión de coherencia con los principios republicanos que marcaron la trayectoria de su abuelo y sostiene que solo solicitará el pasaporte español el día en que los ciudadanos puedan decidir en las urnas entre Monarquía y República. Pese a ello, defiende sin matices la ‘ley de nietos’ y rechaza las críticas del Partido Popular y Vox a la denominada ‘ley de nietos’, que considera “mezquinas”.

En una conversación con EFE desde París, ciudad en la que reside, Carmen Negrín confirma que varios descendientes de Juan Negrín (1892-1956) sí han recuperado la nacionalidad española aprovechando las distintas vías abiertas desde el final del franquismo. La última oportunidad para hacerlo ha llegado con la conocida como “ley de nietos”, el mecanismo incorporado a la Ley de Memoria Democrática de 2022 que permite a hijos y nietos de exiliados recuperar la ciudadanía española. Entre quienes ya han dado ese paso se encuentran sus propias hijas, tal y como adelantó el diario La Provincia.

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Lejos de tratarse de un gesto simbólico aislado, explica que esa decisión refleja el vínculo que la familia nunca ha dejado de mantener con España, pese a que el exilio obligara a varias generaciones a reconstruir su vida lejos del país. Tras la Guerra Civil, Juan Negrín y sus tres hijos —Juan, Rómulo y Miguel— se repartieron entre México, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, países en los que desarrollaron buena parte de sus vidas sin perder, según subraya su nieta, el sentimiento de pertenencia a España.

Ese vínculo, añade, se mantuvo incluso en los momentos más difíciles. Recuerda, por ejemplo, que su padre, el aviador republicano Rómulo Negrín Mijailov (1917-2004), conservó siempre su pasaporte español durante su exilio en México. Lo hizo porque el Gobierno de Lázaro Cárdenas y los ejecutivos mexicanos que le sucedieron nunca reconocieron la legitimidad del régimen de Francisco Franco, lo que permitió que siguiera utilizando documentación española pese a haber abandonado el país.

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Una decisión personal marcada por la historia familiar

En su caso, sin embargo, la decisión ha sido distinta. Carmen Negrín reconoce que en varias ocasiones ha valorado acogerse a la legislación para recuperar la nacionalidad española, pero siempre ha terminado descartándolo por la carga política que, para ella, sigue teniendo ese gesto. Por eso afirma que solo solicitará la nacionalidad española cuando exista la posibilidad de que los ciudadanos decidan libremente cuál quieren que sea la forma de Estado.

Juan Negrín, durante su visita al frente del Ebro en 1938, donde despidió a las Brigadas Internacionales

A su juicio, esa consulta nunca llegó a producirse durante la Transición. Considera que la gran cuestión pendiente de aquel proceso es que los españoles no pudieron pronunciarse específicamente sobre si preferían recuperar la República o mantener la Monarquía, ya que la Constitución sometida a referéndum incorporaba esta última como parte de su articulado.

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Su renuncia, no obstante, no implica un rechazo a la norma que ha permitido a miles de descendientes de exiliados recuperar la ciudadanía española. Al contrario. Carmen Negrín reivindica esa legislación como una medida de reparación para quienes o sus familias tuvieron que abandonar el país como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.

“Es mezquino pensar que todos votarán a la izquierda”

La polémica política que ha acompañado la aplicación de la ‘ley de nietos’ tampoco le ha pasado desapercibida. Desde Francia ha seguido las críticas lanzadas por el Partido Popular y Vox, cuyos dirigentes han expresado sus dudas sobre el posible impacto electoral que podría tener el acceso a la nacionalidad de miles de descendientes de exiliados.

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Para Carmen Negrín, ese planteamiento parte de una premisa equivocada. Considera “mezquino” atribuir automáticamente una determinada orientación política a quienes recuperan la nacionalidad española gracias a esta ley. “Es absurdo pensar que todos los hijos de los exiliados van a votar automáticamente a la izquierda. Entre los hijos de los exiliados hay de todo, algunos votarán a la izquierda y otros a la derecha”, sostiene.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este jueves la "arbitrariedad", la falta de "transparencia" y "pocas garantías" que se está produciendo con las nacionalizaciones que ha impulsado el Gobierno a través de la llamada 'Ley de Nietos', al tiempo que ha alertado del impacto "enorme" desde el punto de vista económico y social de este proceso porque hay "2,6 millones" de solicitudes.

Como ejemplo, apunta a Francia, donde asegura que existen descendientes de republicanos españoles que hoy ocupan alcaldías bajo las siglas de la extrema derecha. Esa realidad, afirma, demuestra que el origen familiar no determina el sentido del voto y que reducir el debate a una cuestión de cálculo electoral supone ignorar la pluralidad ideológica de quienes forman parte de esas generaciones nacidas o criadas fuera de España.

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Las críticas más duras las dirige al Partido Popular por asumir, a su juicio, ese discurso. Carmen Negrín rechaza las advertencias sobre un supuesto fraude electoral derivado de la ampliación del censo y considera que desvían la atención del verdadero objetivo de la norma. “Dicen que puede provocar un fraude electoral. El fraude son ellos. No tienen ni una idea original. O copian a Franco, o copian a Trump”, sentencia.