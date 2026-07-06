España

La nieta del último presidente de la República renuncia a recuperar la nacionalidad española a través de la ley de nietos por coherencia con el legado de su abuelo

Aunque varios miembros de su familia ya han recuperado la nacionalidad española, Carmen Negrín mantiene que solo dará ese paso cuando España permita elegir entre “un rey o una república”

Guardar
Google icon
La presidenta de honor de la Fundación Juan Negrín, Carmen Negrín, nieta del histórico líder republicano. (EFE / Quique Curbelo)
La presidenta de honor de la Fundación Juan Negrín, Carmen Negrín, nieta del histórico líder republicano. (EFE / Quique Curbelo)

Carmen Negrín podría recuperar la nacionalidad española en cualquier momento. La ley se lo permite, como ya ha ocurrido con otros miembros de su familia. Sin embargo, la presidenta de la Fundación Juan Negrín ha optado por no dar ese paso. Nieta del último presidente del Gobierno de la Segunda República, asegura que su decisión responde a una cuestión de coherencia con los principios republicanos que marcaron la trayectoria de su abuelo y sostiene que solo solicitará el pasaporte español el día en que los ciudadanos puedan decidir en las urnas entre Monarquía y República. Pese a ello, defiende sin matices la ‘ley de nietos’ y rechaza las críticas del Partido Popular y Vox a la denominada ‘ley de nietos’, que considera “mezquinas”.

En una conversación con EFE desde París, ciudad en la que reside, Carmen Negrín confirma que varios descendientes de Juan Negrín (1892-1956) sí han recuperado la nacionalidad española aprovechando las distintas vías abiertas desde el final del franquismo. La última oportunidad para hacerlo ha llegado con la conocida como “ley de nietos”, el mecanismo incorporado a la Ley de Memoria Democrática de 2022 que permite a hijos y nietos de exiliados recuperar la ciudadanía española. Entre quienes ya han dado ese paso se encuentran sus propias hijas, tal y como adelantó el diario La Provincia.

PUBLICIDAD

Lejos de tratarse de un gesto simbólico aislado, explica que esa decisión refleja el vínculo que la familia nunca ha dejado de mantener con España, pese a que el exilio obligara a varias generaciones a reconstruir su vida lejos del país. Tras la Guerra Civil, Juan Negrín y sus tres hijos —Juan, Rómulo y Miguel— se repartieron entre México, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, países en los que desarrollaron buena parte de sus vidas sin perder, según subraya su nieta, el sentimiento de pertenencia a España.

Ese vínculo, añade, se mantuvo incluso en los momentos más difíciles. Recuerda, por ejemplo, que su padre, el aviador republicano Rómulo Negrín Mijailov (1917-2004), conservó siempre su pasaporte español durante su exilio en México. Lo hizo porque el Gobierno de Lázaro Cárdenas y los ejecutivos mexicanos que le sucedieron nunca reconocieron la legitimidad del régimen de Francisco Franco, lo que permitió que siguiera utilizando documentación española pese a haber abandonado el país.

PUBLICIDAD

Una decisión personal marcada por la historia familiar

En su caso, sin embargo, la decisión ha sido distinta. Carmen Negrín reconoce que en varias ocasiones ha valorado acogerse a la legislación para recuperar la nacionalidad española, pero siempre ha terminado descartándolo por la carga política que, para ella, sigue teniendo ese gesto. Por eso afirma que solo solicitará la nacionalidad española cuando exista la posibilidad de que los ciudadanos decidan libremente cuál quieren que sea la forma de Estado.

Robo de niños en la guerra civil española
Juan Negrín, durante su visita al frente del Ebro en 1938, donde despidió a las Brigadas Internacionales

A su juicio, esa consulta nunca llegó a producirse durante la Transición. Considera que la gran cuestión pendiente de aquel proceso es que los españoles no pudieron pronunciarse específicamente sobre si preferían recuperar la República o mantener la Monarquía, ya que la Constitución sometida a referéndum incorporaba esta última como parte de su articulado.

Su renuncia, no obstante, no implica un rechazo a la norma que ha permitido a miles de descendientes de exiliados recuperar la ciudadanía española. Al contrario. Carmen Negrín reivindica esa legislación como una medida de reparación para quienes o sus familias tuvieron que abandonar el país como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.

“Es mezquino pensar que todos votarán a la izquierda”

La polémica política que ha acompañado la aplicación de la ‘ley de nietos’ tampoco le ha pasado desapercibida. Desde Francia ha seguido las críticas lanzadas por el Partido Popular y Vox, cuyos dirigentes han expresado sus dudas sobre el posible impacto electoral que podría tener el acceso a la nacionalidad de miles de descendientes de exiliados.

Para Carmen Negrín, ese planteamiento parte de una premisa equivocada. Considera “mezquino” atribuir automáticamente una determinada orientación política a quienes recuperan la nacionalidad española gracias a esta ley. “Es absurdo pensar que todos los hijos de los exiliados van a votar automáticamente a la izquierda. Entre los hijos de los exiliados hay de todo, algunos votarán a la izquierda y otros a la derecha”, sostiene.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este jueves la "arbitrariedad", la falta de "transparencia" y "pocas garantías" que se está produciendo con las nacionalizaciones que ha impulsado el Gobierno a través de la llamada 'Ley de Nietos', al tiempo que ha alertado del impacto "enorme" desde el punto de vista económico y social de este proceso porque hay "2,6 millones" de solicitudes.

Como ejemplo, apunta a Francia, donde asegura que existen descendientes de republicanos españoles que hoy ocupan alcaldías bajo las siglas de la extrema derecha. Esa realidad, afirma, demuestra que el origen familiar no determina el sentido del voto y que reducir el debate a una cuestión de cálculo electoral supone ignorar la pluralidad ideológica de quienes forman parte de esas generaciones nacidas o criadas fuera de España.

Las críticas más duras las dirige al Partido Popular por asumir, a su juicio, ese discurso. Carmen Negrín rechaza las advertencias sobre un supuesto fraude electoral derivado de la ampliación del censo y considera que desvían la atención del verdadero objetivo de la norma. “Dicen que puede provocar un fraude electoral. El fraude son ellos. No tienen ni una idea original. O copian a Franco, o copian a Trump”, sentencia.

Temas Relacionados

Ley de Nietos EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Incendios en España, en directo| Dos nuevos incendios en Sentmenat (Barcelona) y Vilademuls (Girona) tensan el trabajo de los bomberos en Cataluña

Más de 43.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego este 2026 en España

Incendios en España, en directo| Dos nuevos incendios en Sentmenat (Barcelona) y Vilademuls (Girona) tensan el trabajo de los bomberos en Cataluña

La maternidad penaliza a largo plazo: el 38% de las madres pausan su trayectoria laboral más de medio año, mientras que los hombres se reincorporan tras la baja

Un nuevo informe de Funcas señala que el 82% de los padres mantiene intactas sus condiciones laborales después de tener hijos, mientras que ellas concentran las reducciones de jornada y las excedencias pese a enfrentarse a las mismas barreras dentro de las empresas

La maternidad penaliza a largo plazo: el 38% de las madres pausan su trayectoria laboral más de medio año, mientras que los hombres se reincorporan tras la baja

Choque frontal entre el Gobierno y las autonomías del PP por el déficit del 0,1%: rechazan el plan de Hacienda y piden más margen de gasto

Las comunidades gobernadas por los populares tumban la propuesta de estabilidad fiscal del Ejecutivo, denuncian que el techo de gasto es “imposible de cumplir” y ponen en duda la aprobación de los próximos presupuestos

Choque frontal entre el Gobierno y las autonomías del PP por el déficit del 0,1%: rechazan el plan de Hacienda y piden más margen de gasto

El azúcar alto en sangre nos envejece el cerebro más rápido: un estudio lo asocia al Alzheimer o el Parkinson, entre otros

Los científicos han entrenado algoritmos de aprendizaje automático para predecir la edad del cerebro de más de 4.000 participantes

El azúcar alto en sangre nos envejece el cerebro más rápido: un estudio lo asocia al Alzheimer o el Parkinson, entre otros

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

La jueza de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

Delcy Rodríguez reclama a Aldama que rectifique sus acusaciones sobre un supuesto sobre vinculado a la petrolera venezolana PDVSA y a la financiación del PSOE

ECONOMÍA

La maternidad penaliza a largo plazo: el 38% de las madres pausan su trayectoria laboral más de medio año, mientras que los hombres se reincorporan tras la baja

La maternidad penaliza a largo plazo: el 38% de las madres pausan su trayectoria laboral más de medio año, mientras que los hombres se reincorporan tras la baja

Choque frontal entre el Gobierno y las autonomías del PP por el déficit del 0,1%: rechazan el plan de Hacienda y piden más margen de gasto

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

Las comunidades de vecinos solo podrán reclamar a los propietarios las cuotas impagadas de los últimos cinco años

DEPORTES

Cuándo es la Velada del Año VI: horario, dónde verla y cuánto tiempo dura

Cuándo es la Velada del Año VI: horario, dónde verla y cuánto tiempo dura

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

El día que la FIFA indultó a Cristiano Ronaldo: el jugador de Portugal se habría perdido los dos primeros partidos del Mundial 2026

El once de Portugal, analizado por su propio seleccionador: “Cuando Cristiano está dentro del área, se abren espacios en otras zonas”

A qué hora se juega el Portugal-España y dónde ver el partido: Cristiano y Lamine Yamal se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026