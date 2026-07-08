España

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

La Agencia Tributaria asegura que estas dos patrulleras decomisadas en Ceuta en agosto de 2025 formarán parte de la flota operativa. Iban a ser utilizadas por la milicia Tariq Bin Ziyad

Guardar
Google icon
Las dos patrulleras con destino a Libia que fueron decomisadas por Vigilancia Aduanera en agosto de 2025
Las dos patrulleras con destino a Libia que fueron decomisadas por Vigilancia Aduanera en agosto de 2025

Iban a ser utilizadas por mercerarios libios. Ahora formarán parte de la flota de Vigilancia Aduanera, la unidad de élite de la Agencia Tributaria que combate el narcotráfico y el contrabando. El objetivo es que estén operativas “el último trimestre del año”, señala un portavoz de la Agencia. Se trata de dos patrulleras de 38 metros de escola construidas con casco de aluminio que están en el puerto de Algeciras, en Cádiz. Fueron incautadas en agosto de 2025 cuando iban a bordo de un carguero de bandera de Liberia, el ‘Lila Mumbai’, con destino a Libia. Guardia Civil y Vigilancia Aduanera decidieron interceptar el barco en Ceuta, ya que sospechaban de que llevaba material militar al país africano, que tiene una orden de embargo por parte de Naciones Unidas.

La sospecha era cierta. El carguero llevaba estas dos patrulleras, dos lanchas de desembarco de tropas y seis lanchas más pequeñas. Todas con las siglas de TBZ, la milicia Tariq Bin Ziyad. Este grupo de mercenarios está vinculado a la trata de seres humanos, los crímenes de guerra y el contrabando, y actúan bajo la protección de Jalifa Hafter, el señor de la guerra del este de Libia, que controla ese territorio y con el que algunos Estados de la UE quieren colaborar para frenar la inmigración irregular. Esta región es de riesgo extremo, con presencia de grupos armados, altas tasas de delincuencia, secuestros y la amenaza constante de artefactos explosivos sin detonar. Exteriores recomienda no viajar allí. El Gobierno reconocido por la comunidad internacional está en el oeste, con Trípoli como capital.

PUBLICIDAD

Tras un año depositadas en Algeciras, la Agencia Tributaria ha decidido, por fin, incorporar las dos patrulleras, las más grandes, a sus propios medios operativos. “Ya están adscritas provisionalmente a la Agencia. La adscripción definitiva está pendiente de decisión judicial y este no será un trámite rápido, así que toda la planificación es provisional hasta la decisión definitiva que está vinculada al proceso judicial del carguero ‘Lila Mumbai’“, explica a Infobae un portavoz de la Agencia. ”Una se destinará a Galicia, con Vigo como base de referencia, y la otra a Canarias. No hay fechas aún para el inicio de servicio, pero después de la necesaria puesta a punto se prevé el inicio de actividad en el último trimestre del año", matiza el mismo portavoz.

Una de las patrulleras, dos lanchas de desembarco y otras dos lanchas de menor eslora decomisadas en el carguero con destino de Libia
Una de las patrulleras, dos lanchas de desembarco y otras dos lanchas de menor eslora decomisadas en el carguero con destino de Libia

El sindicato SIAT pidió desde un primero momento que la Agencia estudiara la incorporación de estas embarcaciones con destino a Libia a la flota de la Hacienda española. “Las características de estas embarcaciones permiten que se puedan usar en la persecución y represión del narco-contrabando. Desde hace tiempo venimos reclamando a la Agencia que se soliciten en custodia las embarcaciones o vehículos aprehendidos, o bien se decomisen dichos medios tras una sentencia judicial, en lugar de sacarlos a subasta pública, para potenciar y satisfacer las necesidades organizativas de Vigilancia Aduanera por todo el territorio y costas nacionales. Estas actuaciones supondrían un ahorro al erario público y, sin lugar a dudas, redundaría en una mayor operatividad”, explica un portavoz de SIAT.

PUBLICIDAD

Déficit de maquinistas

Agentes destinados en embarcaciones similares, como el ‘Cóndor’, explican a este diario que de momento no tienen mucha información sobre el funcionamiento de estos barcos con destino a Libia. “Estos barcos iban a ser utilizados en el Mediterráneo y ahora van a prestar servicio en el Atlántico, son aguas muy distintas. Además, los barcos de más de 35 metros como es este caso requieren tripulaciones de 12 personas. Y hay déficit de maquinistas”, explican. “No sé si estarán disponibles para finales de año. Hace falta probarlas y un tiempo de entrenamiento”, señala el mismo agente. El plan es bautizar a estas dos naves como Tordo I y Tordo II (Aduanas siempre nombra a sus barcos con nombres de aves).

Todas las embarcaciones decomisadas en el ‘Lila Mumbai’ han sido fabricadas en los astilleros de Grandweld Shipyards, en Dubái, un centro industrial especializado en embarcaciones de alta velocidad. Su destino era Bengasi, en Libia. De momento Vigilancia Aduanera solo va a utilizar los dos patrulleros. En el carguero también iban dos lanchas de desembarco de tropas y seis lanchas interceptoras más pequeñas. “A corto plazo no se prevé incorporar otras embarcaciones de las interceptadas en el ‘Lila Mumbai’”, señalan desde la Agencia Tributaria.

Temas Relacionados

Vigilancia AduaneraAgencia TributariaMinisterio de HaciendaNarcotráficoDrogasLibiaEspaña-NacionalEspaña NoticiasUltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué pasa si como queso todos los días

El queso aporta calcio y proteínas, pero también es rico en grasas saturadas y sodio

Qué pasa si como queso todos los días

Las tormentas eléctricas prenden fuego a León: cuatro incendios activos, vecinos confinados y cortes en carreteras y trenes

En Porqueros se mantiene el nivel 2 del IGR y en Picos de Europa continúa el riesgo de nuevos desprendimientos

Las tormentas eléctricas prenden fuego a León: cuatro incendios activos, vecinos confinados y cortes en carreteras y trenes

Noches infernales, máximas de 44ºC y tormentas de verano: la ola de calor deja huella con avisos por “peligro extraordinario” ante el calor extremo

Este miércoles, la Aemet ha activado las alertas en en 15 comunidades autónomas ante la previsión de temperaturas generalizadas de 40 grados

Noches infernales, máximas de 44ºC y tormentas de verano: la ola de calor deja huella con avisos por “peligro extraordinario” ante el calor extremo

Así es el Teatro Albéniz, el nuevo escenario en el que se grabará ‘La Revuelta’ la próxima temporada: ocho décadas de historia y 900 butacas

El programa del acces prime time de La 1 cambia de ubicación a otro mítico teatro del centro de Madrid

Así es el Teatro Albéniz, el nuevo escenario en el que se grabará ‘La Revuelta’ la próxima temporada: ocho décadas de historia y 900 butacas

Las revistas del corazón esta semana: las bodas de Suso Álvarez, Nieves Álvarez y Taylor Swift llenan la actualidad

Este miércoles, 8 de julio, también son protagonistas del kiosco Julia Janeiro, de quien se muestra la casa que se ha comprado, y Eva González, que ha disfrutado de la playa con su hijo

Las revistas del corazón esta semana: las bodas de Suso Álvarez, Nieves Álvarez y Taylor Swift llenan la actualidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de papeleo”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

ECONOMÍA

Comprar una vivienda en solitario ‘cuesta’ más: los bancos exigen más ahorro que a las parejas, más requisitos y hasta un aval

Comprar una vivienda en solitario ‘cuesta’ más: los bancos exigen más ahorro que a las parejas, más requisitos y hasta un aval

Cataluña debate restringir la compra de vivienda para especular con la amenaza de propietarios, PP y Junts de judicializar la ley

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”