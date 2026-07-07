Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

Fiestas de San Fermín.

Cada 6 de julio, el lanzamiento del chupinazo convierte a Pamplona en el epicentro de una de las celebraciones más conocidas del planeta. Lo que comenzó hace siglos como una fiesta popular vinculada a las celebraciones religiosas y ganaderas es hoy un fenómeno global capaz de atraer a cientos de miles de personas, movilizar a periodistas de todo el mundo y generar un volumen de negocio comparable al de los grandes acontecimientos deportivos o musicales del país.

Los Sanfermines son mucho más que los encierros que recorren a diario las calles del casco antiguo. Detrás del blanco y rojo que identifica a la ciudad durante nueve días se mueve una maquinaria económica que alcanza cifras récord y sostiene miles de empleos directos e indirectos.

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Así lo refleja el estudio elaborado por la consultora Ikertalde para el Ayuntamiento de Pamplona, que cifra en 259,4 millones de euros el impacto económico total de la edición de 2025, una cantidad que confirma que San Fermín es uno de los grandes activos turísticos y económicos de Navarra.

Una ciudad que multiplica su población durante nueve días

Entre el 6 y el 14 de julio de 2025 pasaron por las fiestas 424.369 personas, una cifra que prácticamente duplica la población de la capital navarra. Del total de asistentes, 215.767 fueron turistas que pernoctaron en la ciudad, mientras que 116.514 acudieron como excursionistas y 92.088 eran residentes en Pamplona que participaron activamente en las celebraciones.

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La dimensión internacional de la fiesta sigue creciendo. El 15,4% de los asistentes llegó desde otros países, con Francia como principal mercado emisor, seguido de Estados Unidos, Reino Unido y México. En cuanto a la mayoría de los visitantes nacionales procedía del País Vasco, especialmente de Gipuzkoa, además de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Mozos corren entre los toros en un encierro de los Sanfermines. REUTERS/Pankra Nieto

El ambiente, el gran atractivo por encima de los encierros

Aunque los encierros continúan siendo la imagen universal de San Fermín, el estudio revela que el principal atractivo de la fiesta va mucho más allá de la carrera delante de los toros. El 93% de los asistentes destaca el ambiente festivo como el principal motivo para acudir a Pamplona.

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Muy cerca aparecen la alegría que invade calles y bares (92%), la posibilidad de participar en una tradición centenaria (83%) y el amplio programa cultural (77%).

Los encierros siguen siendo el gran icono internacional y constituyen un factor decisivo para el 71% de los visitantes, aunque los espectáculos taurinos en su conjunto reciben una valoración bastante más moderada.

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Un sobresaliente para una fiesta que casi todos quieren repetir

La satisfacción de quienes viven San Fermín continúa siendo extraordinariamente elevada. La fiesta obtiene una nota media de 8,9 sobre 10, mientras que el 96% de los participantes asegura haber quedado satisfecho o muy satisfecho con la experiencia.

El grado de fidelidad también llama la atención. Casi el 95% afirma que volverá a Pamplona en futuras ediciones y un porcentaje similar recomienda la experiencia a familiares y amigos. Solo una pequeña parte de quienes no repetirán explica su decisión por haber cumplido el objetivo de vivir una vez en la vida una fiesta considerada única.

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Hostelería, hoteles y comercio: los grandes beneficiados

El estudio permite conocer con detalle cómo se distribuye la riqueza que generan las fiestas. La hostelería vuelve a situarse como el sector más beneficiado. Bares y restaurantes facturaron 95,3 millones de euros, lo que representa más de la mitad del impacto económico indirecto generado por los visitantes. A esta cifra se suman 28,8 millones de euros en alojamientos turísticos y casi 23 millones en el comercio local.

El resto corresponde al transporte, actividades culturales, ocio y otros servicios relacionados con la llegada masiva de visitantes.

Cada participante desembolsó durante las fiestas una media de 412 euros, aunque las diferencias son notables según el perfil del visitante. Los residentes fueron quienes más dinero gastaron, con una media de 511 euros, debido a que disfrutan prácticamente de toda la programación festiva.

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Entre quienes llegan desde fuera, el turista internacional es el que realiza un mayor desembolso. Los visitantes procedentes de países distintos de Francia gastaron una media cercana a los 709 euros, muy por encima del turismo nacional. Además, casi tres de cada diez turistas superaron los 900 euros de gasto durante su estancia.

Una fiesta que crea empleo y genera ingresos públicos

Los Sanfermines no solo benefician a empresas privadas. El estudio calcula que la actividad económica derivada de las fiestas generó 157 millones de euros para el Producto Interior Bruto de Navarra.

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Asimismo, el retorno para las administraciones públicas alcanzó 52 millones de euros, gracias a la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales.

En términos laborales, el impacto equivale a la creación de 2.431 empleos anuales a jornada completa, una cifra que da idea de la importancia que la celebración tiene para la economía regional.

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Los pastores intentan reconducir a un toro. (EFE/Ainhoa Tejerina)

El gran reto pendiente: la sostenibilidad

No todas las cifras del informe son positivas. La celebración dejó en 2025 una huella ambiental superior a la de años anteriores. Durante las fiestas se emitieron 11.847 toneladas de CO₂, un 28,4% más que el año anterior. La mayor parte de esas emisiones procede de los desplazamientos realizados por los visitantes para llegar a Pamplona.

El estudio también identifica varios puntos críticos por exceso de ruido, especialmente en la Plaza del Castillo, la Plaza de los Fueros, Antoniutti y la Plaza de la Cruz, donde la intensidad acústica supera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Mucho más que unos encierros

Casi un siglo después de que Ernest Hemingway inmortalizara San Fermín en la novela Fiesta, Pamplona continúa ocupando durante nueve días el centro de la atención internacional.

Lo hace gracias a una celebración que ha sabido combinar tradición, cultura, turismo y actividad económica hasta convertirse en uno de los mayores acontecimientos del calendario español.

Las cifras hablan por sí solas: más de 424.000 asistentes, 259 millones de euros de impacto económico, miles de empleos y una valoración cercana al sobresaliente confirman que San Fermín ya no es solo una fiesta. Es uno de los principales acontecimientos económicos, turísticos y culturales del verano en España.