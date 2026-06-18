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Los seis consejos de alimentación que mejoran el dolor y la movilidad en las personas con artrosis

La dieta que se sigue ayuda a aliviar los síntomas de una enfermedad que afecta a cerca de siete millones de personas en España y cuyo síntoma más frecuente es el dolor articular

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Una persona mayor con dolores en la rodilla (Freepik)
La artrosis es una de las enfermedades más habituales en los adultos mayores. (Freepik)

La artrosis es la enfermedad reumatológica más común del aparato locomotor en España. Y es que afecta a cerca de siete millones de personas en el país, según datos del estudio EPISER de la Sociedad Española de Reumatología. A lo largo del tiempo, ha evolucionado el conocimiento sobre esta patología. Así, ha pasado de ser un simple desgaste del cartílago, a reconocerse que afecta a toda la articulación, incluyendo hueso, membrana sinovial, ligamentos, meniscos, la cápsula articular y los músculos. Pero lo cierto es que los expertos recomiendan seguir seis consejos de alimentación que ayudan a mejorar el dolor y la movilidad.

El doctor Francisco Castro-Domínguez, Jefe de Servicio de Reumatología del Centro Médico Teknon y portavoz de la Sociedad Española de Reumatología, señala que la artrosis es una alteración progresiva del equilibrio de la articulación, tal y como recoge el periódico El Confidencial. El cartílago pierde calidad, el hueso sufre remodelaciones y aparece inflamación, lo que reduce la capacidad de la articulación para soportar carga y movimiento. Se trata de una enfermedad multifactorial en la que intervienen genética, edad, sexo, lesiones previas, biomecánica, sobrecarga mecánica, obesidad, fuerza muscular, metabolismo y hábitos de vida.

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El síntoma más frecuente es el dolor articular, que suele empeorar con el uso de la articulación y mejorar con el reposo, aunque en fases avanzadas puede presentarse incluso en reposo o por la noche. También pueden observarse rigidez al iniciar el movimiento, pérdida de movilidad, crujidos articulares, inestabilidad y dificultad para realizar tareas cotidianas, como caminar o subir escaleras. La relación entre los hallazgos radiográficos y los síntomas no siempre es directa, ya que el dolor depende de múltiples factores además del cartílago, como la inflamación, el estado del hueso, los músculos, el sistema nervioso y aspectos emocionales o asociados al estilo de vida.

Qué papel juega la dieta en el tratamiento de la artrosis

Una investigación de la Universidad de Granada demuestra que cenar alimentos ricos en grasas, como la carne roja y las patatas fritas, empeora significativamente la calidad del sueño. Descubre cómo tus hábitos nocturnos influyen en tu descanso.

La nutrición es una herramienta relevante en el manejo de la artrosis, aunque no existe una dieta capaz de curar la enfermedad ni de regenerar el cartílago. Según especialistas, la alimentación influye de manera indirecta en la evolución clínica y los síntomas al incidir sobre factores como el peso corporal, la inflamación sistémica, la resistencia a la insulina, la salud muscular y el riesgo cardiovascular.

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Una dieta adecuada ayuda a perder grasa, preservar la masa muscular, mejorar parámetros metabólicos y reducir procesos inflamatorios, especialmente en casos de artrosis de rodilla y cadera. Estas articulaciones están directamente afectadas por la carga mecánica y el estado metabólico, lo que impacta en el dolor y la capacidad funcional del paciente.

La obesidad se identifica como uno de los factores de riesgo modificables más importantes en el desarrollo de la artrosis, tanto en las articulaciones de carga como en las manos y la columna cervical. Esto sugiere que, además del peso, intervienen mecanismos inflamatorios y metabólicos. Además, la obesidad agrava el dolor, dificulta la respuesta al tratamiento físico, incrementa las comorbilidades y eleva el riesgo de complicaciones quirúrgicas.

Cuáles son los mejores y peores alimentos que se pueden comer

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una variedad de alimentos frescos y saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe un alimento específico capaz de prevenir o revertir la artrosis, pero sí se recomienda adoptar un patrón dietético que favorezca la reducción de grasa corporal, el aumento de masa muscular, la mejora metabólica y la disminución de la inflamación. El modelo más indicado es la dieta mediterránea, basada en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos, aceite de oliva virgen extra, pescado —en especial azul—, huevos y lácteos no azucarados, limitando el consumo de carnes procesadas, azúcares y ultraprocesados.

Este patrón alimentario proporciona fibra, polifenoles, antioxidantes, grasas monoinsaturadas y omega-3, nutrientes que contribuyen a controlar el estrés oxidativo y la inflamación. Además, la dieta mediterránea facilita el control del peso y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, habituales en personas con artrosis. Por el contrario, una alimentación de baja calidad, rica en calorías, ultraprocesados, azúcares, harinas refinadas y grasas poco saludables, favorece la inflamación crónica y puede agravar tanto el dolor como el deterioro articular.

En cuanto a los suplementos alimenticios, los especialistas no los recomiendan de manera general y advierten sobre la escasa evidencia científica que respalda su uso en artrosis. La prioridad debe estar en la pérdida de peso cuando sea necesario, el ejercicio, el fortalecimiento muscular, un buen descanso y un tratamiento médico personalizado. El consumo de suplementos solo debería plantearse en casos muy específicos y siempre bajo supervisión profesional.

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