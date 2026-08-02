Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

El piloto español Fernando Alonso (Europa Press)

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Fernando Alonso, a sus 45 años recién cumplidos, continúa siendo una figura inquebrantable en la Fórmula 1. Su nombre sigue asociado a la perseverancia y la resiliencia, incluso cuando los resultados no lo acompañan desde hace tiempo. No ha vuelto a ganar una carrera desde el 12 de mayo de 2013, fecha en la que se impuso en el Gran Premio de España disputado en Barcelona. Sin embargo, el piloto español no pierde la esperanza ni la ilusión.

En la presente temporada, los retos han sido particularmente exigentes para Alonso y su equipo, Aston Martin. El rendimiento del monoplaza no ha estado a la altura de las expectativas y las dificultades han sido notorias en todos los aspectos técnicos. El diseño del AMR26, a cargo de un nombre tan reconocido como Adrian Newey, tampoco ha logrado ofrecer las soluciones necesarias para que el equipo compita en los puestos de vanguardia. Tanto el chasis como la aerodinámica han generado dudas y no han cumplido con lo que se esperaba a principio de temporada. A estos problemas se ha sumado el bajo rendimiento del motor, suministrado por Honda, que ha presentado constantes vibraciones y ha sido motivo de frustración para Alonso y su compañero de equipo, Lance Stroll.

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El único punto conseguido hasta el momento ha llegado en el Gran Premio de Mónaco, donde Alonso logró sumar de manera meritoria en una carrera especialmente difícil. Este resultado refleja las dificultades que ha tenido Aston Martin, que ha llegado al parón veraniego con un balance muy por debajo de sus aspiraciones iniciales. Sin embargo, dentro del equipo existe cierto optimismo gracias a las últimas mejoras introducidas. El paquete de 16 actualizaciones presentado en el circuito de Hungaroring permitió observar una evolución significativa en el rendimiento del monoplaza. Estas modificaciones han servido como punto de partida para el desarrollo del AMR26 ‘B’, una versión mejorada que promete avanzar aún más cuando se implemente el nuevo motor Honda en el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort.

El monoplaza de Fernando Alonso en Aston Martin (REUTERS/Marton Monus)

Honda y un coche para Fernando Alonso con el que conseguir resultados

Desde Honda reconocen la importancia de revertir la situación actual y están enfocados en ofrecer a Alonso un coche competitivo. No es la primera vez que el piloto asturiano enfrenta dificultades técnicas con la marca japonesa, ya que durante su etapa en McLaren también vivió momentos complicados con la unidad de potencia nipona.

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El compromiso y la colaboración entre ambas partes se han fortalecido, como señala Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda Racing. “Fernando acumula un enorme bagaje y su feedback siempre es fundamental. Trabajar con él supone una gran ventaja. Tiene una enorme motivación para mejorar el rendimiento del coche. Nos hace muchas peticiones y siempre respetamos su opinión. Nos interesa mucho escuchar sus comentarios porque está demostrado que es un gran piloto”, explica Orihara en declaraciones recogidas por RacingNews365.

El equipo británico presentó un innovador livery que cambiará de color a lo largo del circuito

El ingeniero japonés también enfatiza la determinación de Honda por brindarle a Alonso las herramientas necesarias para alcanzar grandes resultados, incluyendo la posibilidad de volver a subir al podio y, eventualmente, luchar por un tercer título mundial. “Sin duda, ese es nuestro objetivo. Queremos darle lo que él quiere. Así que estamos trabajando estrechamente. Alonso tiene una gran pasión y confía en Honda. Por eso queremos ofrecerle lo que desea; ese es sin duda nuestro objetivo”, señala Orihara.

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La relación entre Alonso y Honda se encuentra en un momento de colaboración intensa, con el objetivo común de revertir la dinámica negativa de la temporada. El equipo de Silverstone afronta lo que resta del campeonato con la esperanza puesta en las nuevas actualizaciones y en la capacidad del bicampeón del mundo para extraer el máximo rendimiento del coche, manteniendo intacta la ilusión de volver a luchar por victorias.