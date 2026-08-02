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Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional

El tenista español consiguió este hito tras vencer en los cuartos de final de Washington a Lorenzo Musetti

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El crecimiento de Rafa Jódar en el tenis profesional ha sido uno de los fenómenos más destacados de la temporada. En solo siete meses desde su debut en el circuito, el madrileño ha logrado colocarse entre las veinte mejores raquetas del mundo, un hecho que ha sorprendido a propios y extraños por la rapidez y la consistencia que ha mostrado en su juego. Su más reciente hito llegó tras vencer en una remontada a Lorenzo Musetti en los cuartos de final de Washington, asegurando así sus terceras semifinales del año, después de las que disputó en los torneos de Marrakech y Barcelona, ambos sobre polvo de ladrillo.

En el torneo de Marruecos, Jódar consiguió alzarse con el título en la categoría ATP 250, lo que marcó el primer gran logro de su carrera profesional. Más adelante, en el Conde de Godó, llegó hasta las semifinales, aunque no pudo disputar el partido por el campeonato. Ahora, en el certamen estadounidense, tiene nuevamente la oportunidad de luchar por un título, demostrando que su rendimiento no se limita a un solo tipo de superficie ni a un contexto específico.

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La hazaña de entrar al top-20 del ranking mundial con tan solo 19 años es algo reservado a muy pocos. Únicamente Carlos Alcaraz, Rafa Nadal y Andy Roddick han conseguido superar esa marca en este siglo, al escalar a esa posición con 18 años. En ese sentido, Jódar iguala los registros de figuras históricas como Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray, así como de dos de los tenistas actualmente mejor ubicados, Jannik Sinner y Alexander Zverev. Además, es el primer tenista que consigue colarse entre los veinte mejores tenistas del mundo en su primer año del circuito profesional.

El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

¿Y si Jódar gana en Washington?

De acuerdo con las proyecciones, Rafa Jódar saldrá del torneo de Washington, como mínimo, en el puesto 19 del ranking. No obstante, sus opciones de seguir progresando permanecen abiertas. Con 2.113 puntos acumulados hasta este momento, si logra imponerse en la semifinal ante Alejandro Tabilo, sumará 2.243 puntos y ascenderá hasta la decimoquinta plaza. Si, además, consigue el trofeo ante el ganador de la otra semifinal, donde compiten Taylor Fritz y Brandon Nakashima, podría salir de la capital estadounidense en el duodécimo escalón, todo ello en su primer año completo como profesional tras su paso por el tenis universitario en 2026.

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A medida que avanza la temporada, el margen de crecimiento de Jódar sigue siendo notable, ya que solo debe defender 281 puntos en el resto del calendario, la mayoría provenientes de torneos Challenger. Esta situación le permite mirar con ambición los próximos torneos de Montreal, Cincinnati, el US Open, la gira asiática y París-Bercy, donde puede seguir sumando y soñar con objetivos mayores, como una eventual clasificación a las ATP Finals. Actualmente, en la Race de 2026, Jódar acumula 1.879 puntos, con la posibilidad de llegar a 2.169 si se corona en Washington, lo que le ubicaría provisionalmente en el noveno puesto de la carrera, solo a un punto del octavo, ocupado por Álex de Miñaur, que garantiza el acceso al torneo de final de temporada en Turín.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

El panorama es complejo y requiere de múltiples variables para que se concrete la clasificación, pero el solo hecho de estar en esa posición ilustra la magnitud de lo que está logrando el tenista de Leganés. Se trata de un jugador que, pese a su juventud, muestra una madurez y una serenidad poco habituales. Como él mismo ha señalado: “Siempre intento dar lo mejor de mí. Todavía tengo mucho que aprender y tengo que seguir esforzándome”. Su recorrido en el circuito profesional apenas comienza, pero ya despierta entusiasmo y esperanza entre los aficionados del tenis y la prensa especializada, que observan en sus resultados y actitud dentro y fuera de la pista las señales de un futuro prometedor.

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