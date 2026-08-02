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Dos helicópteros de los bomberos griegos se estrellan en Ática mientras combatían un incendio forestal cerca de Atenas

Los servicios de emergencia de Grecia ya han comenzado una operación de búsqueda y rescate de los cuatro tripulantes

Un helicóptero rojo descarga un chorro de agua sobre una ladera rocosa y arbolada de la que emerge humo y fuego
Incendios en Grecia (Reuters)
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Dos helicópteros Bell del Cuerpo de Bomberos de Grecia han colisionado en el aire este domingo en la zona de Psatha, en la región de Ática, mientras participaban en las labores de extinción de un incendio forestal al oeste de Atenas. En cada aeronave había dos personas, según ha confirmado el propio cuerpo de bomberos griego en un comunicado. Ambos helicópteros habían despegado del aeropuerto militar de Elefsina antes del accidente.

Según el medio digital griego Kathimerini, los servicios de emergencia de EKAB (sistema griego de ambulancias) han evacuado desde el punto del siniestro a los cuatro tripulantes de los helicópteros siniestrados. Se trata de dos pilotos de nacionalidad rumana y dos coordinadores griegos que les acompañaban.

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Dos de ellos presentaban heridas leves, mientras que los otros dos han sido rescatados en estado inconsciente. Tal y como han indicado desde la Fuerza Aérea Helénica, los cuatro ocupantes han sido trasladados en ambulancia al 251.º Hospital General de Aviación (251 GNA) de Atenas.

Tres días luchando contra las llamas en Grecia

El accidente ha ocurrido mientras los servicios de emergencias intentaban controlar un incendio forestal que lleva activo desde el viernes en la zona oeste de Ática. El fuego se declaró hace tres días en la región de Beocia, y se propagó hacia el este hasta llegar a Ática. Este domingo, las llamas han avanzado varios kilómetros hacia las inmediaciones de Megara, una ciudad que se encuentra a unos 50 kilómetros del centro de Atenas.

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“Ha habido enormes daños ecológicos en nuestro municipio. Un bosque virgen, que se había regenerado tras el gran incendio de 1985, se ha perdido en gran parte”, ha recalcado el teniente de alcalde de Megara, Dimitris Vordos, en la radio griega Skai.

El fuego ya ha arrasado más de un centenar de viviendas en la zona de Porto Germeno, y casi 7.000 hectáreas de bosques y tierras de cultivo han acabado reducidas a cenizas. Las violentas ráfagas de viento, de hasta 150 kilómetros por hora, han impedido a los aviones cisterna descender al mar para recargar agua, y han obligado a evacuar por vía marítima a cientos de vecinos de localidades costeras como Agios Vasileios y Porto Germeno, sin salida por carretera a causa del fuego.

Vista aérea con dron de la zona arrasada por un incendio forestal en Veniza, cerca de Megara, Grecia, el 2 de agosto de 2026. REUTERS/Louisa Gouliamaki
Vista aérea con dron de la zona arrasada por un incendio forestal en Veniza, cerca de Megara, Grecia, el 2 de agosto de 2026. REUTERS/Louisa Gouliamaki

“Este fuego ha creado ya su propio microclima, por lo que se crean muy fuertes vientos que cambian continuamente de dirección”, explicó a la Agencia EFE un portavoz del Cuerpo de Bomberos griego. Cerca de 500 bomberos, con más de una veintena de aeronaves, combaten las llamas mientras las autoridades emiten nuevas órdenes de desalojo para varias localidades de las montañas de Geraneia.

Por su parte, Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, ha explicado este domingo que, en los últimos años, su Gobierno ha invertido “más que nunca en reforzar Protección Civil”, pero también recalcando que “hay momentos en los que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa”.

La policía griega ya ha detenido a dos personas presuntamente vinculadas con el origen del incendio. Los arrestados habrían operado una red privada de transmisión de electricidad cuyo mal funcionamiento generó chispas que desencadenaron el fuego.

*Noticia elaborada con información de agencias.

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