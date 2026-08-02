Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Un trabajador marroquí transporta cajas en un carro por una calle del zoco de la medina de Tánger (Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

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Más de 50.000 personas procedentes de Marruecos, muchas de ellas jóvenes, entraron en Ceuta entre el jueves y el viernes de esta semana por la frontera del Tarajal o a través del mar, poniendo en peligro su vida. Independientemente de las circunstancias concretas de cada caso, hay un dato que puede ayudar a entender el contexto de esta llegada masiva: Marruecos cerró 2025 con un paro juvenil del 37,2% y con una parte importante de su población trabajando sin contrato o sin cotizar.

Aunque Marruecos reconoce por ley un salario mínimo, una jornada máxima, vacaciones pagadas y protección frente al despido, muchos de estos derechos no llegan por igual a toda la población: la mayoría de las mujeres permanece fuera del mercado laboral y muchos empleados desarrollan su actividad al margen de la cobertura de la Seguridad Social.

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Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo de las actividades no agrícolas está fijado en 17,92 dírhams por hora, alrededor de 1,67 euros al cambio actual. Esto equivale a unos 3.423 dírhams brutos mensuales -cerca de 319 euros- para una jornada completa. En el campo, el mínimo asciende desde el 1 de abril a 97,44 dírhams diarios, unos 9,08 euros por jornada.

Estas cantidades corresponden al segundo tramo de la subida pactada en 2024 por el Gobierno marroquí, los sindicatos y las organizaciones empresariales.

El paro juvenil supera el 37%

Marruecos cerró 2025 con 1,62 millones de personas en paro y una tasa de desempleo del 13%, según el Haut-Commissariat au Plan (HCP), el organismo estadístico oficial del país. La proporción alcanzó el 16,4% en las ciudades, mientras que en las zonas rurales se situó en el 6,6%.

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La falta de empleo en el país golpea especialmente a los jóvenes y a las mujeres. En 2025, la tasa de paro alcanzó el 37,2% entre las personas de 15 a 24 años y el 20,5% entre las mujeres. Además, se situó en el 19,1% entre quienes tenían algún título académico, según los datos del HCP.

Pero la tasa de desempleo no muestra por sí sola toda la falta de oportunidades. Solo el 19% de las mujeres en edad de trabajar tenía empleo o lo buscaba activamente, frente al 68,5% de los hombres. Las que no trabajan y tampoco buscan un puesto no aparecen en las estadísticas como paradas, sino como inactivas.

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Por tanto, una tasa de paro femenina elevada convive con otro problema todavía mayor: una amplia mayoría de las mujeres ni siquiera participa en el mercado laboral.

A ello se suma el subempleo. Este indicador incluye, por ejemplo, a quienes trabajan menos horas de las que necesitan o tienen un puesto que no aprovecha plenamente su disponibilidad. En 2025 afectaba a 1,19 millones de personas, el 10,9% de la población ocupada, y tenía una mayor incidencia en las zonas rurales.

Las autoridades confirman que la cifra de fallecidos en la crisis migratoria de Ceuta ha ascendido a 67, tras el hallazgo de nuevos cuerpos por la Guardia Civil. Al mismo tiempo, el gobierno informa que 48.300 inmigrantes han sido retornados a Marruecos, mientras se refuerza la seguridad en la frontera y en los centros de estancia.

Una jornada legal de 44 horas semanales

Las condiciones básicas de trabajo están reguladas por la Ley 65-99, que contiene el Código del Trabajo marroquí. Su artículo 184 establece una jornada ordinaria de 2.288 horas al año, equivalentes a 44 horas semanales, en las actividades no agrícolas. En el campo, la referencia legal es de 2.496 horas anuales.

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Se trata de la duración fijada por la legislación, no necesariamente de las horas que termina haciendo cada persona. La norma permite repartir la jornada de forma desigual a lo largo del año y regula las horas extraordinarias, que deben pagarse con recargos distintos dependiendo de si se realizan durante el día, por la noche o durante los días de libranza. El Código reconoce también un descanso semanal mínimo de 24 horas seguidas.

Después de seis meses en la misma empresa, los trabajadores adultos generan un día y medio laborable de vacaciones pagadas por cada mes trabajado. En un año completo, esto equivale normalmente a 18 días laborables. El periodo aumenta a medida que se acumula antigüedad.

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Maternidad, enfermedad y despido

Las trabajadoras tienen derecho a un permiso de maternidad de 14 semanas. La prestación económica corre a cargo de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), la Seguridad Social marroquí, y exige haber cumplido los correspondientes periodos de cotización.

Según este organismo, la ayuda puede cubrir el 100% del salario diario medio sujeto a cotización durante 98 días. En caso de enfermedad o accidente no laboral, la CNSS contempla una indemnización equivalente a dos tercios del salario diario medio declarado.

Los despidos también están regulados. La legislación establece procedimientos, plazos de preaviso e indemnizaciones vinculadas a la antigüedad. Para reclamarlos, el trabajador debe poder acreditar que existía una relación laboral, cuánto cobraba y desde cuándo prestaba sus servicios.

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Marruecos dispone además de una indemnización por pérdida involuntaria del puesto. La CNSS la paga durante un máximo de seis meses y su importe equivale al 70% del salario mensual medio de referencia, sin que pueda superar el salario mínimo. Para recibirla es necesario reunir las cotizaciones exigidas.

Muchos trabajadores se quedan fuera del sistema

La última encuesta del Haut-Commissariat au Plan sobre el sector informal, realizada entre abril de 2023 y marzo de 2024, calcula que las actividades desarrolladas al margen de los registros y la contabilidad oficial daban empleo a 2,53 millones de personas en 2023, el 33,1% de toda la ocupación no agrícola del país.

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Dentro de este sector, el comercio concentraba el 44,1% de los puestos de trabajo, y los servicios otro 28,7%. El empleo asalariado era minoritario y especialmente precario: no tenían contrato el 60% de quienes trabajaban para otra persona o negocio.

La encuesta contabilizó además unos 2,03 millones de pequeños negocios o unidades de producción informales, un 22% más que en 2014. El 85,5% estaba formado por una única persona y solo el 9,8% se encontraba afiliado a la Seguridad Social marroquí.