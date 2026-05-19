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Camina una hora al día a ritmo de paseo para mejorar tu salud general y bajar de peso, según entrenadores

El ejercicio de bajo impacto también puede ayudar a llevar un estilo de vida saludable y a mantenerse en forma, por lo que es ideal para incluirlo en la rutina diaria

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Caminar En Ayunas O Después De Comer Qué Dice La Ciencia Sobre El Horario Ideal Para Cuidar El Metabolismo

La falta de tiempo, la necesidad de hacer un plan tranquilo, el cansancio… Son muchas las excusas a las que recurren quienes no son precisamente aficionados al deporte. Pero llevar un estilo de vida saludable implica apostar por una alimentación equilibrada y, por supuesto, realizar ejercicio físico con cierta frecuencia. Y lo cierto es que no siempre es necesario hacer un entrenamiento intenso, ya que basta con caminar una hora al día a ritmo de paseo para mejorar la salud general y bajar de peso, tal y como aconsejan los entrenadores.

Caminar es una de las formas más accesibles de iniciar una rutina de actividad física. Este ejercicio, considerado de bajo impacto, presenta un riesgo mínimo de lesiones, lo que lo convierte en una opción apta para la mayoría de las personas. Para comenzar, no se requiere equipamiento especial más allá de un calzado y vestimenta apropiados.

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Integrar caminatas en la vida cotidiana puede resultar una experiencia placentera, ya sea en compañía de amigos, familiares, en solitario o escuchando música. Diversos especialistas coinciden en que incorporar paseos diarios contribuye de manera significativa a mejorar la salud general y facilita la pérdida de peso.

Cuántas calorías se queman caminando

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, vestidas con ropa deportiva, caminan o trotan con intensidad por un sendero pavimentado en un parque verde y soleado.
Caminar es un buen ejercicio para bajar de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una reciente edición del podcast de ADH (@adh.podcast), un grupo de entrenadores personales destacó la eficacia de caminar como ejercicio cotidiano. “Salir a caminar cada día quema entre 300 y 350 calorías de gasto”, señalaron los especialistas, quienes además aclararon que se trata de una caminata a ritmo habitual: “Ni trotar ni andar deprisa, sino paseo de abuelo”.

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Los entrenadores subrayan que la clave está en la regularidad de la actividad. “Un entrenamiento de 40-45 minutos pueden ser ya 600 calorías. Salir a andar cinco días a la semana, de lunes a viernes, se traduce en 78.000 calorías al año”, explicaron durante la grabación del programa.

Esta perspectiva refuerza la idea de que no resulta imprescindible recurrir a entrenamientos de alta intensidad o largas sesiones en el gimnasio para cuidar la salud. Mantener la constancia y optar por una vida activa, combinada con hábitos saludables, puede aportar beneficios significativos para el bienestar general del organismo.

¿Andar es tan eficaz como correr para adelgazar?

(Imagen ilustrativa Infobae)
Caminar 30 minutos durante siete días puede generar un gasto calórico semanal de entre 700 y 1.400 calorías, según los expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Susane Pata, instructora de fitness grupal y estratega de contenido de la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM), explicó a la revista Lecturas que “caminar 30 minutos durante siete días puede generar un gasto calórico semanal de entre 700 y 1.400 calorías”. La especialista destacó que estas cifras pueden variar según la intensidad y la frecuencia de la actividad, así como el peso corporal de cada persona.

Pata señaló que la acumulación de este gasto calórico a lo largo del tiempo puede favorecer la pérdida de peso en personas con sobrepeso o antecedentes de vida sedentaria. “Producir una pérdida de peso para alguien con sobrepeso que antes llevaba una vida sedentaria”, afirmó la experta, subrayando el impacto positivo de la regularidad en la actividad.

No obstante, advirtió que caminar no equivale al consumo energético de correr u otras disciplinas de mayor exigencia. “Combinado con ejercicios más intensos puede convertirse en la fórmula perfecta para adelgazar de forma segura y sostenible”, concluyó Pata, quien recomienda combinar la caminata con otras prácticas para potenciar los resultados.

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