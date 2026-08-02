El gesto de Cucurella con un cartero de Horsham: el lateral le dejó coger su medalla de campeón del mundo

Marc Cucurella con un cartero de Horsham (montaje Infobae España)

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Marc Cucurella se ha convertido en uno de los futbolistas que más simpatía despierta entre los aficionados, no solo por sus actuaciones en el terreno de juego, sino también por las acciones que lleva a cabo fuera de él. Esta vez, el jugador español ha sido noticia de nuevo debido a un gesto que confirma su sencillez y su cercanía con la gente común. El nuevo lateral del Real Madrid ha protagonizado un bonito momento con un cartero.

Tras proclamarse campeón del mundo con la selección española durante el Mundial 2026, ahora Cucurella se encuentra en pleno proceso de mudanza. El futbolista catalán se prepara para iniciar una nueva etapa profesional en el Real Madrid, lo que implica trasladarse a la capital española y despedirse de la localidad inglesa de Horsham, donde residía hasta ahora. Antes de dejar definitivamente esta ciudad, Cucurella ha tenido un detalle que ha dado que hablar.

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El episodio ocurrió durante una de las últimas visitas de Gary, el cartero de Horsham, a la casa de Cucurella. Tras una breve charla, el futbolista permitió a Gary sostener la medalla de campeón del Mundial, una experiencia poco habitual para cualquier seguidor del fútbol y que, en este caso, fue especialmente significativa para el trabajador. La reacción de Gary quedó reflejada en una publicación realizada por la cuenta oficial de las redes sociales de Horsham, donde relató el encuentro con el futbolista y dejó constancia de su impresión ante el gesto recibido.

Marc Cucurella con un cartero de Horsham (imagen de Instagram)

Gary escribió en esa publicación: “Tuve el placer de charlar con el ganador local de la Copa del Mundo, Marc Cucurella, mientras le entregaba el correo hoy. Un tipo muy simpático y sencillo. Me dejó sostener su medalla de ganador. Creo que soy el primer inglés en conseguir una medalla de campeón del mundo en 60 años”. Estas palabras reflejan lo que supuso para él ese momento y la buena disposición de Cucurella a compartir un símbolo tan importante para cualquier deportista.

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Un cartero de Horsham (imagen de Instagram)

El tatuaje de Cucurella

No es la primera vez que Marc Cucurella sorprende a través de redes sociales desde que se proclamó campeón del mundo. Ya lo hizo cuando cumplió su promesa y se tatuó la cara de Luis de la Fuente. El lateral compartió en sus redes una fotografía junto a su tatuador, mostrando el diseño que eligió para conmemorar el histórico triunfo. El artista responsable es Ganga, reconocido por su trabajo con celebridades internacionales del deporte y el espectáculo, como LeBron James, Carlos Alcaraz y Georgina Rodríguez. La elección de Ganga subraya la relevancia personal que Cucurella otorga a este gesto.

Cucurella había adelantado que el tatuaje sería pequeño, pero lo suficientemente visible para que todos pudieran apreciarlo. Su objetivo era rendir homenaje a la hazaña de la selección y llevar consigo un recordatorio permanente del logro alcanzado. El boceto, ya revelado, será uno de los recuerdos más representativos de la campaña mundialista y de la segunda estrella obtenida por España.

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