Silencio institucional, mafias y cooperación con España: así ha construido Marruecos el relato de la crisis migratoria de Ceuta

Agentes de policía y un soldado español montan guardia mientras se escolta a un numeroso grupo de migrantes hacia la frontera. (REUTERS / Jon Nazca)

Guardar

La mayor crisis migratoria vivida hasta ahora en Ceuta apenas ha provocado una reacción política en Marruecos. Mientras miles de personas cruzaban la frontera del Tarajal y el Gobierno español trataba de contener una situación sin precedentes, Rabat ha evitado protagonizar el relato de lo ocurrido. Ni el Ministerio del Interior ni el de Exteriores han comparecido para ofrecer una explicación oficial de la avalancha migratoria y el discurso sobre la crisis ha quedado, en gran medida, en manos de los medios próximos al poder y de las escasas declaraciones realizadas por representantes marroquíes.

Lejos de abrir un debate sobre el papel desempeñado por las autoridades marroquíes durante las primeras horas de la crisis, ese relato ha girado en torno a tres ideas que se repiten de forma constante: las mafias de tráfico de personas como responsables de la movilización, la propagación de rumores y bulos a través de las redes sociales y la cooperación entre Marruecos y España para contener los cruces y devolver a quienes lograron acceder a la ciudad autónoma.

PUBLICIDAD

La diferencia resulta especialmente llamativa si se compara con la crisis de mayo de 2021. Entonces, la llegada masiva de migrantes a Ceuta derivó en una grave crisis diplomática entre Madrid y Rabat tras la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Las autoridades marroquíes respondieron rápidamente y defendieron públicamente su posición, convirtiendo el episodio en un conflicto político abierto. En esta ocasión, sin embargo, el Ejecutivo marroquí ha mantenido un perfil mucho más discreto y el protagonismo ha recaído, sobre todo, en la cobertura de los medios y en las escasas intervenciones de representantes institucionales.

Ese bajo perfil coincidió además con otro episodio que no pasó desapercibido en la prensa marroquí. El portal Nichane.ma ha informado de que el jefe del Gobierno, Aziz Akhannouch, viajó a la isla española de Mallorca para disfrutar de sus vacaciones de verano inmediatamente después de participar en la ceremonia de la Fiesta del Trono. Según el medio, el primer ministro se desplazó en un avión privado acompañado de varios familiares y personas de su entorno mientras la crisis migratoria seguía ocupando la agenda política y mediática en España y las instituciones europeas seguían de cerca la evolución de la situación en Ceuta. El portal ha destacado igualmente que el Gobierno marroquí continuaba sin emitir un comunicado oficial sobre la crisis y ha sostenido que la gestión del episodio había estado pilotada desde el Palacio Real, una interpretación que no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades marroquíes.

PUBLICIDAD

La principal voz institucional que sí se ha pronunciado ha sido la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich. Durante la recepción celebrada en Madrid con motivo de la Fiesta del Trono, aseguró que la situación vivida en Ceuta era “no deseada” por el Reino de Marruecos y que se había producido “fuera de su voluntad”. La diplomática atribuyó la responsabilidad exclusivamente a las “mafias criminales” dedicadas al tráfico de personas y defendió la “colaboración ejemplar” que, a su juicio, mantienen Rabat y Madrid para hacer frente a la presión migratoria. Ese mensaje es, precisamente, el que ha terminado dominando la narrativa construida durante los últimos días por buena parte de los medios próximos al poder.

Mafias, bulos y redes sociales

Aunque la crisis no ha monopolizado las portadas de la prensa marroquí con la intensidad que lo ha hecho en España, sí ha recibido cobertura en algunos de los principales diarios del país. Sin embargo, el enfoque ha sido muy diferente. Lejos de centrar el debate en las decisiones adoptadas por las autoridades marroquíes durante las primeras horas de la avalancha o en el funcionamiento del dispositivo fronterizo, medios como Hespress o Assabah sitúan el origen de la crisis en la actuación de las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y en la difusión masiva de rumores a través de internet.

PUBLICIDAD

Migrantes caminan entre flotadores por las playas de Ceuta (Europa Press)

Hespress sostiene que las mafias aprovecharon la reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre las devoluciones por vía marítima para hacer creer a miles de jóvenes que existía una oportunidad excepcional para acceder a Ceuta sin ser devueltos de inmediato. Según el diario, esa interpretación comenzó a difundirse rápidamente mediante grupos de Facebook y otras plataformas digitales que terminaron funcionando como auténticos espacios de coordinación.

Las publicaciones compartían mapas de la costa, capturas de Google Maps, vídeos grabados desde distintos puntos del litoral, consejos para cruzar a nado, recomendaciones sobre el uso de aletas o flotadores e incluso información actualizada sobre la presencia policial en las playas próximas a la frontera. El periódico sostiene que ese flujo constante de mensajes terminó alimentando un efecto llamada que movilizó a miles de personas hacia Fnideq.

PUBLICIDAD

Una línea similar mantiene Assabah, uno de los diarios en árabe con mayor difusión en Marruecos. Entre las informaciones publicadas durante los últimos días figura el comunicado de las Juventudes del Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI), el partido que lidera el primer ministro Aziz Akhannouch, en el que se alerta del peligro que representan las redes de migración irregular y las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas. El mensaje vuelve a señalar a las mafias como origen del problema sin abrir un debate sobre la actuación de las autoridades marroquíes antes de los cruces.

Ese planteamiento coincide, además, con la explicación ofrecida por el Gobierno español. Tanto el presidente Pedro Sánchez como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han responsabilizado públicamente a las organizaciones criminales de haber aprovechado esa resolución judicial para generar falsas expectativas entre miles de potenciales migrantes.

PUBLICIDAD

Cooperación con España y el trasfondo sobre Ceuta y Melilla

La cooperación entre Rabat y Madrid constituye el segundo gran eje de la cobertura. Los principales medios marroquíes concedieron un protagonismo destacado a las declaraciones de Grande-Marlaska en las que calificó a Marruecos como un “socio fiable” y aseguró que el país “no representa ninguna amenaza para Ceuta ni para el resto de España”. Esas palabras fueron elevadas a titulares propios y presentadas como prueba de que ambos gobiernos continúan colaborando estrechamente para controlar la frontera y organizar el retorno de quienes accedieron irregularmente a la ciudad autónoma.

La respuesta policial desplegada por Marruecos también ocupa buena parte del espacio informativo. Los diarios recogen el envío de unidades antidisturbios a Fnideq, el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua para impedir nuevos intentos de cruce y la detención de varias decenas de personas tras los altercados registrados en las inmediaciones de la frontera. Assabah incorporó además un componente humanitario al informar sobre los más de seiscientos migrantes atendidos en Ceuta, entre ellos varios recién nacidos, y sobre la petición de la Organización Marroquí de Derechos Humanos para esclarecer el destino de las personas desaparecidas.

PUBLICIDAD

Junto a ese discurso centrado en la seguridad y la cooperación, algunos medios oficialistas aprovecharon la crisis para recuperar uno de los argumentos tradicionales de Rabat sobre Ceuta y Melilla. Le360, considerado uno de los digitales más próximos al entorno del Palacio Real, informó ampliamente sobre el éxodo migratorio, pero también describió ambas ciudades autónomas como una “anomalía geográfica”. El medio sostiene que la “realidad territorial y demográfica”, marcada por la presencia de una importante población musulmana de origen marroquí, “acaba siempre por imponerse” y llega a afirmar que “la cuestión no es saber si estos enclaves retornarán a su entorno natural, Marruecos, sino cuándo y después de cuántos otros dramas”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsabiliza a las mafias que trafican con seres humanos por la crisis en Ceuta y recalca que Marruecos "no es ninguna amenaza", sino un "socio absolutamente fiable".

El debate que apenas aparece

Tan relevante como aquello que ocupa la agenda informativa es lo que prácticamente desaparece de ella. Ni las informaciones publicadas por los principales medios próximos al poder ni las escasas declaraciones institucionales conocidas hasta el momento sitúan en el centro del debate cuestiones que sí han marcado la conversación política y mediática en España. Apenas existen referencias a una posible relajación inicial de los controles fronterizos, al tiempo durante el que miles de personas permanecieron concentradas en las inmediaciones del Tarajal o a las decisiones adoptadas por las autoridades marroquíes antes de que comenzaran los cruces.

PUBLICIDAD

Más que negar la magnitud de lo ocurrido, la narrativa dominante desplaza el foco desde el papel desempeñado por Rabat hacia la actuación de las organizaciones criminales, la desinformación y la cooperación bilateral, dejando fuera del centro del debate la actuación inicial de las autoridades marroquíes durante la mayor crisis migratoria registrada hasta la fecha en Ceuta.