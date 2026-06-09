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Los cuatro ejercicios perfectos para ralentizar el desgaste en las rodillas a partir de los 60 años

El deporte adaptado a la condición física ayuda a mantener la movilidad y fortalecer las articulaciones de las personas mayores, al tiempo que contribuye a reducir el dolor

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A partir de los 60 años, el desgaste de las rodillas empieza a convertirse en un problema frecuente para una amplia mayoría de personas. Pero lo cierto es que existe una forma eficaz de preservar el cartílago de la mejor manera posible: realizar con frecuencia cuatro ejercicios que son perfectos para mantener la movilidad y fortalecer las articulaciones. Y es que el movimiento regular favorece la lubricación y nutrición del tejido, mientras que la falta de actividad contribuye al deterioro articular.

La rodilla, como una bisagra biomecánica, experimenta cambios biológicos con la edad. Disminuye la producción de ácido hialurónico, lo que reduce la absorción de impactos y expone a las células del cartílago a un mayor estrés oxidativo. El equilibrio entre la formación y la degradación del tejido se altera, favoreciendo la pérdida de elasticidad y aumentando el riesgo de inflamación y dolor crónico.

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La ciencia indica que la articulación necesita compresión y liberación para absorber nutrientes y eliminar desechos. Existen maniobras y estrategias que, al aplicarse correctamente, pueden fortalecer la rodilla y recuperar parte de su funcionalidad. La adopción de estos protocolos permite transformar una estructura frágil en una más resistente, asegurando una mejor calidad de vida y mayor independencia en la vejez.

La extensión isométrica del cuádriceps, clave para proteger el cartílago

La extensión isométrica del cuádriceps destaca como una estrategia clave para proteger el cartílago articular en adultos mayores. Este ejercicio, que implica contraer el músculo del muslo sin mover la rodilla, reduce la carga sobre la rótula y aumenta de manera controlada la presión dentro de la articulación. Este incremento favorece la llegada de nutrientes al cartílago, cuya supervivencia depende de estos gradientes de presión, ya que carece de irrigación sanguínea directa.

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Además de optimizar la nutrición del tejido, los ejercicios isométricos activan los mecanorreceptores, lo que mejora la propiocepción y la estabilidad de la rodilla. La práctica constante de esta técnica fortalece la musculatura y distribuye mejor las fuerzas cotidianas, creando una protección activa contra el desgaste y los impactos imprevistos.

Cómo liberar la rótula

Realizar deporte es clave para las personas mayores de 60 años. (Imagen ilustrativa Infobae)
Realizar deporte es clave para las personas mayores de 60 años. (Imagen ilustrativa Infobae)

La movilidad del tobillo resulta determinante para la salud de la rodilla, ya que ambas articulaciones están conectadas por la cadena cinética posterior. Cuando los músculos de la pantorrilla, especialmente el gastrocnemio, permanecen contraídos, generan una tracción que desajusta la posición de la rótula y eleva la fricción sobre el cartílago, acelerando su desgaste.

El estiramiento sistemático de la pantorrilla favorece la longitud adecuada de las fibras musculares y reduce la tensión sobre los tendones. Esta flexibilidad permite un movimiento más natural del pie y disminuye las fuerzas de cizallamiento en la rodilla, lo que facilita la circulación del líquido sinovial y ayuda a mantener la estructura y funcionalidad de la pierna durante la actividad diaria.

La mejor forma de estabilizar la cadera

La elevación de pierna recta es fundamental para fortalecer los músculos iliopsoas y vasto medial, claves en la estabilidad de la rodilla en mayores de 60 años. Esta práctica refuerza la conexión entre la cadera y la pierna, contribuyendo a evitar el desplazamiento interno de la rodilla durante la marcha y previniendo el desgaste desigual del cartílago.

A nivel biomecánico, el ejercicio activa las fibras musculares de manera controlada y estimula la síntesis de proteínas en los tejidos conectivos, funcionando como un soporte natural para mantener la alineación ósea. El fortalecimiento de la parte superior de la cadena muscular disminuye la energía que la rodilla debe absorber con cada paso, lo que ayuda a ralentizar los procesos degenerativos propios del envejecimiento.

Elevación de piernas para regenerar los tendones y ligamentos

Persona mayor con ropa deportiva azul subiendo escaleras en un parque bordeado de arbustos y árboles
Subir escaleras ayuda a fortalecer las articulaciones de las rodillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio de subir escalones con apoyo emplea el peso corporal para fortalecer tendones y ligamentos de la rodilla, facilitando una adaptación gradual de las fibras de colágeno al esfuerzo. El uso de un soporte minimiza la carga inicial, lo que permite realizar el movimiento en condiciones seguras y evita la presión excesiva sobre el cartílago, simulando de forma controlada actividades diarias como subir escaleras.

Este tipo de estímulo mecánico activa los fibroblastos, responsables de la producción de colágeno tipo II, lo que incrementa la elasticidad y resistencia de la articulación. La práctica progresiva del ejercicio no solo mejora la fuerza muscular, sino que también refuerza la densidad de los tejidos de soporte, contribuyendo a transformar la fragilidad asociada a la edad en una mayor solidez estructural.

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