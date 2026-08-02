Las únicas explicaciones de Ayuso sobre el ático de Chamberí: desde el “no es para mí” a defender su venta para “reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste” tras los incendios

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). (Fernando Sánchez - Europa Press)

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Isabel Díaz Ayuso ha estado esta semana en el centro de la polémica después de hacerse pública la compra con dinero público de un ático en el barrio madrileño de Chamberí para la administración. El pasado miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid declaró que el piso se utilizaría para “reuniones institucionales de forma provisional”, señalando que “no es para mí, no es mi residencia, no le han comprado a Ayuso nada y no voy a tener residencia oficial”. Cuatro días después, ese inmueble se ha puesto a la venta, junto a otros cuatro ubicados en Gran Vía, para destinar los fondos a la reconstrucción de las zonas arrasadas por los incendios de la Sierra Oeste.

Desde Pelayos de la Presa, uno de los municipios afectados por el fuego, la dirigente regional ha supervisado este domingo los trabajos de recuperación, confirmando que “está en venta este inmueble y también hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía, y con estos más de 20-22 millones de euros, aproximadamente, vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste”. Sobre el ático, no ha hecho más declaraciones al respecto.

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Ya el viernes, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, salió a defender la posición del Gobierno madrileño, y sostuvo que la administración actuó “con transparencia” en todo el proceso. Además, aseguró contar con el “pleno apoyo” del PP nacional frente a lo que calificó de “mentiras y calumnias” de la izquierda y del Gobierno central, a quienes acusó de intentar “tapar sus propias corruptelas”. Durante su intervención, el consejero subrayó que la venta del ático y de los otros cuatro inmuebles responde a una decisión de priorizar “la reconstrucción inédita” de la zona afectada por el fuego, que ha calcinado alrededor de 65.000 hectáreas en la región.

Ayuso, sobre Ceuta: “Es una prueba de Marruecos para la siguiente”

Pero, frente a una escueta declaración sobre el ático, Ayuso sí ha querido pronunciarse sobre la situación en Ceuta. Desde el municipio madrileño ha denunciado que lo ocurrido es una “invasión intolerable” de migrantes en Ceuta, y advierte de que se trata de “una prueba de Marruecos para la siguiente”. La dirigente regional ha aprovechado el contexto también para criticar el que definió como “caos continuo” que atraviesa España.

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Las autoridades confirman que la cifra de fallecidos en la crisis migratoria de Ceuta ha ascendido a 67, tras el hallazgo de nuevos cuerpos por la Guardia Civil. Al mismo tiempo, el gobierno informa que 48.300 inmigrantes han sido retornados a Marruecos, mientras se refuerza la seguridad en la frontera y en los centros de estancia.

Además, ha asegurado que la población ceutí está “totalmente comprometida” y “pasando miedo” ante lo que calificó de “situaciones inéditas”. A su juicio, España se encuentra cada vez más “aislada” internacionalmente tras haberse enemistado con “todos los países occidentales”, lo que nos deja sin capacidad de reclamar ayuda exterior en momentos de crisis. Incluso ha llegado a decir que esas naciones miran a nuestro país “y no saben si van a cerrar el tráfico aéreo” ante unas imágenes que, en sus palabras, “comprometen la seguridad y el orden de todo el continente”.

Por último, Ayuso ha censurado que Pedro Sánchez diera “las gracias a Marruecos” —“ya es lo que faltaba”, según ella— y advierte de que lo ocurrido en Ceuta no es un episodio aislado: “Va a ir más, ha sido una prueba para la siguiente”. La dirigente regional ha cerrado su intervención con un mensaje de respaldo a la ciudad autónoma, asegurando que “vamos a acompañarles porque Ceuta es España y no podemos permitir que planes a medio y largo plazo la invadan para siempre”.

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MAR entra en la polémica del ático

Y, mientras Ayuso recorría los municipios damnificados, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ha aprovechado el momento para comparar a Ayuso con el presidente del Gobierno. Desde su cuenta de X, Rodríguez ha escrito que “todos esos que gritan por un ático están de vacaciones. No les veo recorrer como Díaz Ayuso los pueblos devastados”.

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)

“La Comunidad de Madrid trabaja en la reconstrucción y los que gritan desean la destrucción”, ha continuado su mensaje, para rematarlo alardeando de que “ella [Ayuso] recorre los pueblos; Sánchez no puede salir de su palacio blindado”.