Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Dennis Gonzalez Boneu e Iris Tió Casas con la medalla de plata (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

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España sumó dos medallas en los Europeos de natación artística de París durante la segunda jornada del campeonato, con dos metales de plata que destacaron el papel protagonista de Iris Tió. La nadadora catalana firmó una actuación sobresaliente en ambas finales: primero en el dúo mixto libre junto a Dennis González y, poco después, repitió en el podio, en esta ocasión formando pareja con Lilou Lluis en el dúo libre femenino.

La primera alegría para el equipo español llegó con el dúo mixto. Iris Tió y Dennis González, quienes ostentan el título mundial en esta especialidad, saltaron a la piscina parisina con la música de Babe I’m Gonna Leave You de Led Zeppelin. Su ejercicio, aunque era el segundo con menor dificultad entre los seis finalistas, destacó por la altísima calidad artística, logrando 162.9500 puntos en impresión, la mejor nota de todos los dúos. El total de 257.9733 puntos les dejó a solo 0.265 del oro, que fue para los británicos Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin (258.2383), mientras que el dúo italiano de Filippo Pelati y Lucrezia Ruggiero cerró el podio con 255.1641 puntos.

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La pareja española demostró gran compenetración y temple, en especial Dennis González, que compitió aún en proceso de recuperación de una lesión en el hombro derecho. Juntos, defendieron su reputación de campeones tras un año de éxitos, incluyendo el oro mundial en Singapur y el europeo en Funchal, además de haber triunfado en la Superfinal de la Copa del Mundo en Xi’an el año anterior. Su ejercicio, cargado de expresividad y narrativa, logró emocionar a la seleccionadora Andrea Fuentes, quien no pudo evitar las lágrimas al ver la actuación.

Iris Tió y Dennis González, durante el Europeo de natación artística (Europa Press)

La decisión de reducir la dificultad de la rutina respecto a la temporada pasada fue clave para que González pudiera ejecutar todos los elementos, aunque esa rebaja terminó siendo determinante en el resultado final. Los británicos apostaron por un ejercicio más complejo, con una dificultad 11,6 puntos mayor que la española, inspirado en la banda sonora de Maléfica 2. Esa apuesta les permitió superar al dúo español y colgarse el oro europeo, tras haber hecho lo mismo en la Superfinal de la presente temporada. Tras la competición, González compartió en sus redes: “Estamos de vuelta poco a poco. De verdad que contento de estar compitiendo de nuevo y volviendo a empezar. Pequeños pasos para llegar más lejos en el futuro, no lo dudo… Gracias por el apoyo, espero que hayas disfrutado porque yo lo he hecho dentro de lo que podía, y eso ya es mucho para mí”.

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El dúo ruso, que figuraba entre los favoritos, quedó fuera del podio tras una penalización en el penúltimo híbrido. Por su parte, los italianos cautivaron al público con una rutina artística de tango, pero debieron conformarse con el tercer lugar.

Iris Tió y Lilou Lluís con la medalla de plata (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La segunda medalla de plata: el dúo libre

Apenas transcurrida una hora del primer podio, Iris Tió volvió a lanzarse al agua, esta vez junto a Lilou Lluis en la final del dúo libre femenino. Para la estrella española era su tercera aparición del día, tras haber sido segunda en la preliminar del solo libre por la mañana, superada solo por la bielorrusa Vasilina Khandoshka. El dúo Tió-Lluis, vigente campeón mundial de la especialidad, presentó una coreografía titulada “La Esencia de la Feminidad”, con Escalate música de TsarB, que fue recibida con entusiasmo en el Centro Olímpico Acuático de París 2024. La ejecución, marcada por fuerza y elegancia, estuvo a punto de valerles el oro, pero finalmente se quedaron a 0.6873 puntos de las austríacas Anna Maria y Eirini Marina Alexandri, que lideraron la clasificación con la mayor dificultad del día y sumaron 316.3315 puntos. El bronce fue para las rusas Maiia Doroshko y Aleksandra Shmidt, con 310.4407.

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Una deportista estadounidense compartió el doloroso proceso

A pesar de que se revisó la primera acrobacia, no hubo penalizaciones para las españolas, que igualaron la plata europea que ya habían logrado el año pasado y confirmaron el momento de forma de la natación artística nacional. El equipo español continuará su participación en el Centro Acuático Olímpico de Saint-Dennis, donde este domingo se celebrará la preliminar de la rutina libre de equipo y, por la tarde, Jordi Cáceres y Carla Lorenzo competirán en la final del dúo mixto técnico. Iris Tió, por su parte, descansará en la prueba de equipo, pero seguirá siendo un referente del combinado nacional tras su doble éxito en la capital francesa.