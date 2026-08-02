Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

El SEPE ha publicado 55 ofertas de empleo para trabajar en residencias. (Marta Fernández / Europa Press)

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Con la entrada de agosto, muchos españoles cogen sus maletas y se van de casa unos días para desconectar y recargar pilas. Y, ya sea al pueblo, a la playa o a la montaña, muchos de ellos esperan la llegada a sus cuentas bancarias de la prestación por desempleo de este mes. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene fijado el lunes 10 de agosto como fecha de referencia para el abono de las prestaciones y subsidios por desempleo, pero la fecha en que cada beneficiario recibirá ese dinero depende, en última instancia, de la entidad bancaria con la que se opere.

El ingreso que llega en agosto no corresponde a los días transcurridos en este mes, sino a la prestación generada durante julio. El SEPE liquida las ayudas por mensualidades vencidas y las transfiere directamente a la cuenta que el beneficiario tiene registrada en el organismo.

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CaixaBank y Bankinter son las únicas entidades que han confirmado de forma oficial el día 10 de agosto como fecha de pago, fijado dentro de sus calendarios de abonos para este año. En el resto de bancos, las previsiones se basan en sus patrones habituales y en los adelantos registrados durante los meses anteriores, por lo que pueden variar por razones operativas, por el tipo de cuenta o por el momento en que cada entidad procede a la orden de transferencia del SEPE.

Qué bancos pagan antes el paro

Banco Santander, Openbank y Banco Mediolanum son las entidades que más tienden a anticipar el ingreso. Las previsiones apuntan al lunes 3 de agosto, aunque algunos clientes podrían recibirlo en los días inmediatamente posteriores a esa fecha. La práctica de adelantar el paro con fondos propios antes de recibir definitivamente la transferencia pública se extendió durante la pandemia y varios bancos la han mantenido como servicio para sus clientes.

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BBVA, ING, Unicaja, Cajamar, Ibercaja, Abanca, Kutxabank y las cajas rurales se suman a CaixaBank y Bankinter en el bloque de entidades que prevén abonar el paro alrededor del 10 de agosto, con posibles variaciones de hasta cuatro días —entre el 10 y el 14— según la operativa interna de cada una.

Por su parte, Banco Sabadell podría realizar el ingreso entre el 10 y el 13 de agosto, de acuerdo con las previsiones publicadas para ese mes. Estas fechas no constituyen una garantía individual de pago, por lo que conviene consultar la aplicación bancaria antes de presentar cualquier reclamación.

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Qué hacer si el dinero no llega

Un retraso de uno o dos días respecto a la fecha estimada no implica necesariamente que exista un problema. Pero si el ingreso no aparece en el plazo habitual, el primer paso es revisar el estado de la prestación en la sede electrónica del SEPE y comprobar que la cuenta bancaria registrada sigue activa y sin incidencias administrativas, suspensiones ni sanciones.

Si el problema persiste, el beneficiario deberá contactar con su banco para verificar si la transferencia fue recibida y, en caso de no haber solución, dirigirse al SEPE para confirmar que la nómina fue emitida correctamente.