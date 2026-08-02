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La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

En España, el Ministerio del Interior calcula que se han reducido las llegadas un 24,7%

Datos de Frontex de los cruces fronterizos irregulares hacia la UE
Datos de Frontex de los cruces fronterizos irregulares hacia la UE
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La crisis de Ceuta ha encendido el debate migratorio en Europa y ha puesto bajo lupa la gestión de las fronteras exteriores de la UE y, especialmente, la política migratoria de España, mezclando el riesgo de llegadas irregulares de migrantes con el proceso de regularización extraordinaria (que nada tiene que ver, ya que solo pueden acogerse a optar por la residencia en España aquellas personas que se encuentren en el país desde antes del 31 de diciembre).

Pese a la alarma de los líderes europeos, que alegaron que Europa tenía un problema con sus fronteras cuando se difundieron las imágenes de las decenas de miles de personas que cruzaban a nado o a pie por el espigón del Tarajal la distancia entre Marruecos y España, los datos dibujan una realidad distinta. Las llegadas de personas de forma irregular han descendido en general este año respecto al anterior, pero las víctimas mortales han sido más. Según la Organización Internacional para las Migraciones, cerca de 1.300 personas han muerto en el Mediterráneo intentando llegar a las costas europeas.

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Vayamos a los datos de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas: las entradas irregulares totales de personas de fuera de la Unión Europea de enero a junio de 2026 han caído un 37% en el primer semestre de 2026 en el global de Europa, hasta superar ligeramente las 49.000. Aunque no dan datos especificados por países concretos, las rutas del Mediterráneo oriental y central han concentrado más del 60% del total de las llegadas irregulares, mientras la ruta de África occidental (la de Canarias) ha registrado el mayor descenso, con una caída del 67% respecto al mismo periodo del año anterior.

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Teniendo en cuenta los datos de enero a junio de 2026, la única de las grandes rutas migratorias en las que han aumentado las llegadas es en la del Mediterráneo occidental, es decir, la que concierne a la zona del estrecho de Gibraltar. En esa ruta han aumentado un 17% las llegadas y se han detectado 7.860 personas. Sin embargo, ese total de llegadas supone menos de la mitad de las personas que sido detectadas en otras rutas como la del Mediterráneo oriental (16.643, un 20% menos) o la del Mediterráneo central (14.300 personas, un 52% menos).

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Datos de entradas irregulares de Frontex
Datos de entradas irregulares de Frontex

Las entradas por Ceuta suben y por Canarias bajan, pero en total bajan las llegadas un 24,7%

Si centramos la lupa en España, los datos del Ministerio del Interior hablan de una reducción de las llegadas de personas migrantes de forma irregular de un 24,7% en el primer semestre del año -concretamente, en el periodo del 1 de enero al 15 de julio de este eño- con respecto al año anterior, lo que correspondería con 14.479 personas.

Esto sería la suma de los llegados por vía marítima y terrestre. Por mar -por donde son la mayoría de las llegadas, 11.448- se han reducido tanto las detecciones de personas (-36,1%) como de embarcaciones (448, un 25,9% menos).

Migrantes que cayeron al agua intentan aferrarse a un flotador antes de ser rescatados por activistas, a unos 56 kilómetros (34 millas) de Libia, el 18 de octubre de 2021, en el mar Mediterráneo. (AP Foto/Valeria Mongelli, archivo)
Migrantes que cayeron al agua intentan aferrarse a un flotador antes de ser rescatados por activistas, a unos 56 kilómetros (34 millas) de Libia, el 18 de octubre de 2021, en el mar Mediterráneo. (AP Foto/Valeria Mongelli, archivo)

Basándos en estos mismos datos facilitados por Interior, los restantes (2.991 personas) entraron por vía terrestre, es decir, por Ceuta y Melilla. Y en este caso, con respecto al año pasado sí se han producido aumentos: un 140% más de personas han entrado irregularmente en España. La mayoría, por Ceuta (2.826, un 149,4% más). Sin embargo, en Canarias -la ruta más importante y numerosa de entrada de la migración irregular en España- las entradas han caído un 61,2%, lo que suponen 4.400 personas.

Hay datos más generales: Pedro Sánchez facilitó en su respuesta por X a la amenaza de Italia de cerrar el espacio Schengen con España -cosa que al final hizo- algunos otros datos de Frontex que señalaban que en los últimos cinco años, de 2021 a 2026 habían entrado por Italia 478.600 personas de forma irregular. Por los Balcanes occidentales, 340.600; por Grecia, 259.800; por España, 234.760; y por la frontera oriental, 48.000.

Qué rutas migratorias hacia la Unión Europea concentran más llegadas

La ruta del Mediterráneo oriental ha sido la más transitada en los seis primeros meses del año, con más de 16.600 cruces detectados, un 20% menos que un año antes. El corredor entre Libia y Creta ha sido el más activo dentro de ese eje y ha concentrado más de la mitad de las detecciones, por delante de las fronteras terrestres con Turquía y de las llegadas a las islas del Egeo.

Militares españoles escoltan a migrantes que cruzaron a España de regreso a Marruecos desde el enclave español de Ceuta, el sábado 1 de agosto de 2026. (Foto AP/Antonio Sempere)
Militares españoles escoltan a migrantes que cruzaron a España de regreso a Marruecos desde el enclave español de Ceuta, el sábado 1 de agosto de 2026. (Foto AP/Antonio Sempere)

A fecha de este comunicado (el pasado 10 de julio) la propia agencia preveía que las llegadas por mar desde Libia y Turquía siguieran aumentando durante el verano a medida que mejoraran las condiciones meteorológicas. Sin embargo, no preveía un aumento de las llegadas por otras rutas. Por su fragilidad política, Libia sigue siendo el principal punto de salida de los intentos de llegadas irregulares. Según Frontex, el descontrol fronterizo se debe a la situación enfrentamientos entre grupos armados en la ciudad costera de Al-Zawiya.

Argelia ha seguido siendo el principal país de salida en el Mediterráneo occidental. Las islas Baleares han sido el destino más buscado y han concentrado cerca de la mitad de todas las llegadas por esa ruta.

Patera en el Mediterráneo, llevada a Motril y Garrucha, Almería y Granada (Salvamento Marítimo)
Patera en el Mediterráneo, llevada a Motril y Garrucha, Almería y Granada (Salvamento Marítimo)

La propia Frontex apuntaba que el repunte responde a un desplazamiento de las rutas de tráfico de personas, ya que se estaban llevando a cabo controles “más estrictos” en Marruecos y en las rutas vecinas de África occidental y del Mediterráneo central, que habrían han empujado más salidas hacia la costa argelina.

La ruta canaria, la que más se ha reducido

La ruta de África occidental, la conocida como ruta canaria, ha sido la que ha experimentado una mayor reducción de las llegadas irregulares (3.700), y Frontex lo vincula a las medidas preventivas aplicadas por Mauritania, Senegal y Gambia en cooperación con España y la Unión Europea. Sin embargo, esa reducción no elimina la “volatilidad” en el flujo migratorio puesto que las condiciones favorables en el mar y la incertidumbre política de Senegal pueden provocar un un aumento estacional de las salidas hacia Canarias y una presión migratoria en los próximos meses.

Una de las cosas que tampoco descartan desde Frontex el el escenario de conflicto en Oriente Próximo, que calculan que podría desestabilizar también los flujos migratorios.

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