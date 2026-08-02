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250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

El club vallecano ha elegido El Plantío, el estadio del Burgos CF, como alternativa a su campo si finalmente no pueden iniciar la temporada en Vallecas

Un mural del Rayo en Vallecas (Europa Press)
Un mural del Rayo en Vallecas (Europa Press)
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El Rayo ha elegido El Plantío, el estadio del Burgos CF, como alternativa a su campo si finalmente no pueden iniciar la temporada en Vallecas debido al mal estado en el que se encuentra. Todavía confían en poder mantenerse en su estadio; para ellos es una prioridad. Pero necesitaba una opción si finalmente la Comunidad de Madrid no les permite jugar en el barrio madrileño. El problema es que El Plantío se encuentra a 250 kilómetros de Vallecas, una situación compleja para los aficionados franjirrojos que cada fin de semana acuden a apoyar a su equipo.

La determinación del Rayo Vallecano surge tras varios días de conversaciones con clubes de Primera y Segunda División, en busca de una alternativa ante la incertidumbre sobre la disponibilidad del Estadio de Vallecas. La entidad madrileña, obligada a presentar una opción viable para disputar sus partidos en caso de no recibir la autorización definitiva para utilizar su estadio habitual, ha valorado diferentes escenarios antes de inclinarse por El Plantío como sede provisional.

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Entre las alternativas exploradas por el club franjirrojo se encontraban los estadios del Leganés, Valladolid y Albacete. Los tres equipos han sido informados ya de la decisión final del Rayo, que ha priorizado finalmente la opción de Burgos para albergar sus encuentros como local si se confirma la imposibilidad de jugar en Vallecas.

El estadio de Vallecas (Europa Press)
El estadio de Vallecas (Europa Press)

Butarque, campo del Leganés, aparecía como una de las opciones más razonables por su cercanía geográfica y las facilidades logísticas que supondría el desplazamiento para jugadores y aficionados. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen puerto y no se alcanzó un acuerdo satisfactorio entre las partes. Por otro lado, la opción de Valladolid se vio descartada debido a las obras en el Nuevo José Zorrilla, que impedían disputar allí el primer partido. En el caso del Albacete, desde el principio no se mostró disposición para acoger los encuentros del conjunto madrileño.

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Los arreglos en Vallecas y los 250 km a Burgos

De este modo, el club ha definido un plan alternativo mientras aguarda la resolución que debe emitir la Comunidad de Madrid, responsable de autorizar la utilización del estadio. El Rayo ha centrado sus esfuerzos en los últimos días en poner el Estadio de Vallecas en condiciones para recibir el visto bueno de LaLiga, pero, ante el riesgo de una negativa por parte de las autoridades, ha considerado imprescindible contar con una sede provisional que garantice el normal desarrollo de la competición.

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El traslado a Burgos es una solución poco habitual en el fútbol español, especialmente por la distancia que separa a la ciudad castellana de Madrid, unos 250 kilómetros. Si finalmente se concreta este escenario, la afición del Rayo se enfrentará al reto de desplazarse a otra comunidad para ver los partidos de su equipo. Deberían viajar un total de 500 kilómetros (250 de ida y otros 250 de vuelta) para ver a su equipo jugar como local. Una situación anómala en la máxima competición española. De momento, todo está en el aire; el Rayo continúa luchando por iniciar la temporada en su campo, mientras la Comunidad de Madrid insiste en llevar a cabo las reformas necesarias en el estadio de Vallecas.

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