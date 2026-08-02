España
Agregar Infobae enGoogle

Ruido, idioma o costumbres sociales: los comportamientos de los turistas que más molestan durante los viajes

Una encuesta revela estas problemáticas y las vincula al repunte de turismo internacional después de la pandemia

Turistas aprovechan el buen tiempo para tomar el sol en la plaza de España de Sevilla, a 24 de febrero de 2024. (EFE /Jose Manuel Vidal)
Turistas aprovechan el buen tiempo para tomar el sol en la plaza de España de Sevilla (EFE /Jose Manuel Vidal)
Guardar

Tras la pandemia de 2020, el turismo internacional tuvo un repunte que ha llegado acompañado de un problema de convivencia. El comportamiento ruidoso, la falta de adaptación a las costumbres locales y la expectativa de ser entendido en el propio idioma son algunas de las conductas que más enfada a los viajeros, además del aumento de la exposición a estafas y delitos menores.

Según una encuesta realizada por Global Rescue, el 27% de las personas consultadas consideran que ser demasiado ruidoso es la peor conducta turística observada durante el viaje. El segundo comportamiento más llamativo de forma negativa es el no probar la comida local o no seguir las costumbres sociales del lugar de destino, citada por un 26% de los participantes. Después, aparece la expectativa de que los residentes hablen el mismo idioma que el viajero, con un 18%.

PUBLICIDAD

Dan Richards, director general de The Global Rescue Companies y miembro de la Junta Asesora de Viajes y Turismo de Estados Unidos del Departamento de Comercio, vincula estos resultados al rebrote de la movilidad tras las restricciones sanitarias que hubo en 2020 con la pandemia del COVID-19: “Por desgracia, puede que algunos viajeros hayan olvidado sus modales en su exuberancia viajera pospandémica”.

Los comportamientos de los turistas que más molestan

Una parte central de los viajes también recae en la responsabilidad individual del visitante en cada destino. La forma de vestir, el comportamiento adecuado a la región a la que va de turismo y la manera de presentarse en ciudades extranjeras no solo proyectan una imagen del país de origen, sino que también condicionan la reacción de la población local. En la parte baja de la clasificación, se encuentra la ropa reveladora u ofensiva, con un 10% de los encuestados, quienes identifican esto como un rasgo menos molesto entre los turistas.

PUBLICIDAD

Por su parte, el director de operaciones de seguridad de la compañía, Harding Bush, da una recomendación esencial sobre el aspecto cultural para cualquier turista: “Cuando se visita un país nuevo, es esencial respetar la cultura y las costumbres locales. Comportarse como un turista puede considerarse irrespetuoso y ofensivo para los lugareños. Los viajeros deben investigar para conocer y comprender los pequeños detalles de las costumbres y la cultura de su destino”.

Madrid también es para el verano, y así lo quiere demostrar la Asociación de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid, que acaba de lanzar su nueva programación con más de 470 visitas guiadas pensadas para redescubrir la región.

Según Bush, “parecer y actuar” como un turista puede transmitir inexperiencia, ingenuidad, falta de conocimiento del entorno y capacidad económica.

El riesgo de seguridad: ser identificado como visitante

El hecho de “parecer y actuar” como un turista tiene una consecuencia directa sobre la seguridad personal. Según el propio Bush, alguien que parece un viajero como tal puede convertirse en un objetivo claro para los estafadores, los carteristas y los autores de delitos menores, al ser considerado como alguien sin experiencia y fácilmente engañable.

La explicación que da el experto apunta al valor de pasar desapercibido dentro del entorno local: “Destacar como turista puede hacerle parecer vulnerable y blanco fácil de estafas, carteristas y otros tipos de delitos. Al pasar desapercibido, se reduce el riesgo de que los delincuentes o estafadores locales lo detecten como viajero extranjero y lo tomen como objetivo para cometer fraudes o delitos menores”.

Esta encuesta forma parte de un estudio global de sentimiento y seguridad del viajero realizada en el año 2023 por Global Rescue. El análisis precisa en los comportamientos, las actitudes y las preferencias vinculadas tanto a los viajes internacionales como a los nacionales.

Temas Relacionados

TurismoViajesViajes y TurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

La comparación entre el acuerdo con Turquía y la cooperación con Marruecos permite entender las similitudes, diferencias y retos de la gestión migratoria en la frontera de las ciudades autónomas españolas

El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 3 al 7 de agosto: Gabriel pierde apoyos y una inesperada despedida cambia varias vidas

La serie diaria de Antena 3 afronta una semana marcada por la crisis en Perfumerías De la Reina, el futuro incierto de Gabriel, la marcha de un personaje muy querido

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 3 al 7 de agosto: Gabriel pierde apoyos y una inesperada despedida cambia varias vidas

Tres plantas aromáticas para ahuyentar a las ratas del jardín: una solución natural que puede ayudarte a mantenerlas alejadas

Además de embellecer el jardín, actúan como un repelente natural

Tres plantas aromáticas para ahuyentar a las ratas del jardín: una solución natural que puede ayudarte a mantenerlas alejadas

Raquel Bollo celebra los 18 años de su hijo más desconocido con una emotiva carta: “Nunca pierdas tu esencia”

La colaboradora de televisión ha dedicado unas cariñosas palabras a Samuel Bollo, el menor de sus tres hijos, coincidiendo con su mayoría de edad

Raquel Bollo celebra los 18 años de su hijo más desconocido con una emotiva carta: “Nunca pierdas tu esencia”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

Fronteras distintas, preocupaciones diferentes: por qué 22 países de la UE firmaron una carta señalando la política migratoria de España y cinco decidieron quedarse al margen

Ayuso acusa a lo bomberos en huelga de “intoxicar” en lugar de apagar fuegos: “Deberían haber estado trabajando como el resto de sus compañeros”

Detenido en Gipuzkoa un joven de 17 años como referente en España de la red extremista 764: difundía amenazas de tiroteos y ataques armados para generar alarma social

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

DEPORTES

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional

El gesto de Cucurella con un cartero de Horsham: el lateral le dejó coger su medalla de campeón del mundo