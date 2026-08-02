Ruido, idioma o costumbres sociales: los comportamientos de los turistas que más molestan durante los viajes

Turistas aprovechan el buen tiempo para tomar el sol en la plaza de España de Sevilla (EFE /Jose Manuel Vidal)

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Tras la pandemia de 2020, el turismo internacional tuvo un repunte que ha llegado acompañado de un problema de convivencia. El comportamiento ruidoso, la falta de adaptación a las costumbres locales y la expectativa de ser entendido en el propio idioma son algunas de las conductas que más enfada a los viajeros, además del aumento de la exposición a estafas y delitos menores.

Según una encuesta realizada por Global Rescue, el 27% de las personas consultadas consideran que ser demasiado ruidoso es la peor conducta turística observada durante el viaje. El segundo comportamiento más llamativo de forma negativa es el no probar la comida local o no seguir las costumbres sociales del lugar de destino, citada por un 26% de los participantes. Después, aparece la expectativa de que los residentes hablen el mismo idioma que el viajero, con un 18%.

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Dan Richards, director general de The Global Rescue Companies y miembro de la Junta Asesora de Viajes y Turismo de Estados Unidos del Departamento de Comercio, vincula estos resultados al rebrote de la movilidad tras las restricciones sanitarias que hubo en 2020 con la pandemia del COVID-19: “Por desgracia, puede que algunos viajeros hayan olvidado sus modales en su exuberancia viajera pospandémica”.

Los comportamientos de los turistas que más molestan

Una parte central de los viajes también recae en la responsabilidad individual del visitante en cada destino. La forma de vestir, el comportamiento adecuado a la región a la que va de turismo y la manera de presentarse en ciudades extranjeras no solo proyectan una imagen del país de origen, sino que también condicionan la reacción de la población local. En la parte baja de la clasificación, se encuentra la ropa reveladora u ofensiva, con un 10% de los encuestados, quienes identifican esto como un rasgo menos molesto entre los turistas.

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Por su parte, el director de operaciones de seguridad de la compañía, Harding Bush, da una recomendación esencial sobre el aspecto cultural para cualquier turista: “Cuando se visita un país nuevo, es esencial respetar la cultura y las costumbres locales. Comportarse como un turista puede considerarse irrespetuoso y ofensivo para los lugareños. Los viajeros deben investigar para conocer y comprender los pequeños detalles de las costumbres y la cultura de su destino”.

Madrid también es para el verano, y así lo quiere demostrar la Asociación de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid, que acaba de lanzar su nueva programación con más de 470 visitas guiadas pensadas para redescubrir la región.

Según Bush, “parecer y actuar” como un turista puede transmitir inexperiencia, ingenuidad, falta de conocimiento del entorno y capacidad económica.

El riesgo de seguridad: ser identificado como visitante

El hecho de “parecer y actuar” como un turista tiene una consecuencia directa sobre la seguridad personal. Según el propio Bush, alguien que parece un viajero como tal puede convertirse en un objetivo claro para los estafadores, los carteristas y los autores de delitos menores, al ser considerado como alguien sin experiencia y fácilmente engañable.

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La explicación que da el experto apunta al valor de pasar desapercibido dentro del entorno local: “Destacar como turista puede hacerle parecer vulnerable y blanco fácil de estafas, carteristas y otros tipos de delitos. Al pasar desapercibido, se reduce el riesgo de que los delincuentes o estafadores locales lo detecten como viajero extranjero y lo tomen como objetivo para cometer fraudes o delitos menores”.

Esta encuesta forma parte de un estudio global de sentimiento y seguridad del viajero realizada en el año 2023 por Global Rescue. El análisis precisa en los comportamientos, las actitudes y las preferencias vinculadas tanto a los viajes internacionales como a los nacionales.

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