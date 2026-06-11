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Silvia Severino, psicóloga: “Te dijeron que para sanar tenías que perdonar, pero no es del todo cierto”

Para la especialista, el verdadero secreto reside en soltar la expectativa de que la otra persona reconozca el daño causado

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La psicóloga Silvia Severino explica que no perdonar no es sinónimo de rencor. (Montaje Infobae España con imágenes de Freepik y @silviaseverinopsico/TikTok)
La psicóloga Silvia Severino explica que no perdonar no es sinónimo de rencor. (Montaje Infobae España con imágenes de Freepik y @silviaseverinopsico/TikTok)

El concepto de “perdonar para sanar” es ampliamente difundido, pero no siempre se comprende su verdadera dimensión. Según Silvia Severino, psicóloga y divulgadora en su cuenta de TikTok (@Silviaseverinopsico), muchas personas creen que el perdón es un requisito indispensable para superar el dolor de una experiencia negativa. Sin embargo, esta idea puede estar incompleta y generar confusión en quienes buscan recuperarse emocionalmente.

Severino sostiene que perdonar no significa justificar lo ocurrido, reconciliarse con quien causó daño, ni fingir que el sufrimiento no existió. Para la especialista, el verdadero secreto reside en soltar la expectativa de que la otra persona reconozca el daño causado. “Mientras esperas esa disculpa, sigues conectada o conectado con lo que pasó”, advierte la psicóloga. De este modo, la energía emocional sigue vinculada a un hecho consumado, dificultando el proceso de cierre.

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La profesional enfatiza que el perdón no representa un obsequio para quien hirió, sino una decisión personal que permite dejar de cargar con algo que ya no corresponde. “El perdón no es un regalo para quien te lastimó, es una decisión que tomas para no seguir cargando con algo que ya no te pertenece”, explica Severino. Así, el foco se desplaza del otro hacia uno mismo, promoviendo una recuperación que no depende de terceros.

El perdón como herramienta de autonomía

La psicóloga plantea que, lejos de ser una obligación, el perdón puede entenderse como un recurso para recuperar autonomía emocional. Cuando una persona decide abandonar la esperanza de una disculpa o reconocimiento, deja de invertir energía en una situación cerrada. Esto permite que la atención se dirija hacia el propio bienestar y no hacia la deuda emocional pendiente.

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Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

El acto de perdonar, en términos propuestos por Severino, no implica necesariamente reconciliación ni restablecimiento de vínculos. Más bien, se trata de elegir soltar la carga emocional asociada al episodio doloroso, sin esperar que el otro cambie o comprenda. De esta manera, se facilita el proceso de sanar y se evitan ciclos de rumiación que perpetúan el malestar.

Los mitos sobre el perdón y su impacto en la recuperación

Según la visión de Severino, uno de los mitos más extendidos es que perdonar equivale a minimizar o negar el dolor sufrido. Esto puede llevar a que las personas repriman sus emociones o se sientan culpables por no lograr perdonar de inmediato. La psicóloga advierte que el perdón no debe confundirse con la negación del daño, ni con la obligación de restablecer relaciones perjudiciales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El valor real de pedir perdón para sanar heridas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan estrategias concretas, Silvia Severino ofrece recursos prácticos desde sus redes sociales, orientados a acompañar procesos de duelo y separación. El eje de su propuesta es la autonomía emocional: cada persona puede decidir si perdona, cómo hacerlo y cuándo soltar aquello que no le pertenece.

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