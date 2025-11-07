Cuatro recomendaciones para optimizar la energía diaria y cuidar el bienestar emocional

La interocepción es clave para reconocer señales del cuerpo y anticipar necesidades emocionales y físicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

Nuevas investigaciones explican por qué a veces se reacciona “de más” ante situaciones cotidianas y cuál es la relación entre el cuerpo, la energía disponible y la salud mental.

Después de un día largo, una situación simple como llegar a casa y descubrir que alguien se comió lo que se había guardado en la heladera puede desatar una reacción emocional intensa.

En cuestión de segundos, el cuerpo responde con enojo, frustración o irritación. Cuando la emoción baja, suele aparecer la pregunta: “¿Por qué me afectó tanto algo tan menor?”

Los cambios en el estado de ánimo reflejan el estado interno del cuerpo y la disponibilidad de energía para enfrentar el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación no está en el hecho en sí, sino en el estado interno con el que se llega a ese momento: lo que determina la respuesta es el presupuesto que se tiene para enfrentar el mundo.

El cuerpo, la energía y el estado de ánimo moldean lo que se ve y lo que se siente. En todo momento, el cerebro está anticipando necesidades, evaluando prioridades y preparando al organismo para satisfacerlas.

La neurocientífica Lisa Feldman Barrett explica que el cerebro actúa como un gestor de un gran presupuesto energético corporal: su tarea principal no es pensar o sentir, sino mantener al cuerpo vivo y equilibrado.

Mantener un cuerpo cuesta energía. Cada acción, pensamiento y emoción tiene un precio metabólico. Y, como en cualquier economía, a veces se enfrentan gastos inesperados: estrés, hambre, una discusión, una mala noche de sueño. El cerebro debe administrar las reservas disponibles para afrontar esas demandas y mantenerse en funcionamiento.

Pequeñas acciones como descansar, alimentarse bien o caminar pueden ayudar a restaurar el balance y la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Camilla Nord, investigadora de Cambridge, desarrolla que el cerebro humano está constantemente trabajando para mantener el equilibrio, adaptándose a las turbulencias de la vida de maneras que moldean la salud mental.

La interocepción, la capacidad de registrar las señales que provienen del cuerpo es la que permite detectar y reconocer el estado de dicho presupuesto. En todo momento, los órganos, hormonas y sistema inmunitario envían información sobre el estado corporal.

Normalmente, sólo se repara en este cuando se utiliza la concentración o cuando las señales se intensifican, pero el cerebro da sentido de forma constante a estos datos para anticiparse y mantener el equilibrio corporal ante las demandas cambiantes del día a día.

El Proyecto EM-BODY investiga cómo la percepción de las señales corporales influye en el tratamiento de trastornos mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograrlo, elabora un resumen de lo que está ocurriendo en el cuerpo y el entorno. Ese resumen se experimenta como afecto: una sensación general de bienestar o malestar, más o menos activada. El afecto funciona como un reflejo del estado del presupuesto, un sensor que evidencia si las “cuentas internas” están en orden o en déficit.

A partir de este, el cerebro construye las sensaciones, pensamientos y emociones para mantener el equilibrio y promover conductas que restauren la homeostasis. Cuando el balance es positivo, se abre espacio para la empatía, la curiosidad, el deseo y la creatividad. Cuando se está en "bancarrota", pueden aparecer la desesperanza, la irritabilidad o la falta de motivación.

En otras palabras: el estado de ánimo es un resumen inespecífico pero sensible de cómo el cuerpo está por dentro.

Cuatro claves para contribuir a la economía interna

A través de pequeñas acciones cotidianas es posible registrar y cuidar la energía disponible:

Tomarse unos segundos para registrar el estado interno ayuda a satisfacer las necesidades a tiempo.

Si registro irritabilidad o falta de motivación puede ser una pista de que las reservas de energía están bajas. Comer y dormir son maneras directas de mejorar el estado interno.

Tomarse unos minutos para salir a caminar, llamar a un amigo o mimar a la mascota pueden dar un plus de energía para afrontar las demandas del día.

El cuidado de la economía interna incluye tenerse paciencia en períodos de muchos cambios, intentando reducir temporalmente otras exigencias y así disponer más energía para esta demanda circunstancial.

EM-BODY: el estudio científico para entender lo que sentimos

El EM-BODY Study es un proyecto internacional que investiga cómo el registro corporal influye en las emociones y en la respuesta a los tratamientos en salud mental.

Participan University College London, University of Cambridge, University of Sussex, el INCYT–CONICET y Fundación INECO.

Los participantes del EM-BODY Study contribuyen a entender la relación entre el cuerpo, las emociones y el éxito de los tratamientos psicológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La variabilidad en la percepción de las señales del cuerpo podría explicar por qué algunas personas responden mejor que otras a ciertos tratamientos psicológicos”, afirmó el doctor Adrián Yoris (MN 58.596), director del estudio en Argentina.

El proyecto incluye la participación de personas con experiencia vivida en salud mental, familiares y profesionales del área, integrando ciencia y vida cotidiana.

Quienes deseen participar pueden completar un cuestionario online anónimo de 15 minutos.

Más información disponible en: EM-BODY Argentina

En definitiva, cuidar el equilibrio interno no es algo abstracto. Dormir bien, comer a tiempo o simplemente detenernos un momento para respirar son formas concretas de mantener en orden el presupuesto corporal. No es el único factor, claro, pero influye profundamente en cómo se percibe, se piensa y se siente el mundo.