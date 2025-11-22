Las etapas del duelo tras la muerte de un familiar, proceso tiende a ser más difícil cuando se trata de un hijo

La especialista en salud mental enfatiza la importancia de la comunicación familiar tras la pérdida de un hijo. Su enfoque propone estrategias para fortalecer los vínculos y afrontar el dolor de manera colectiva - crédito iStock

En Colombia es popular un dicho en el que se afirma que “la muerte es lo único seguro que se tiene en la vida”; sin embargo, el proceso del luto sigue siento un tema tabú para gran parte de la sociedad.

En ese sentido, se suele hablar más sobre la perdida de seres cercanos de mayor edad, como los abuelos o padres, dejando en muchas situaciones de lado a quienes han perdido a un hijo, algo que va en contra de lo que se entiende como el ciclo natural de la vida.

Es por ello que la psicóloga Paola Uribe centró su último trabajo investigativo en este tipo de casos, que aunque contempla las mismas etapas de cualquier otra pérdida, impone una carga emocional profunda y desafiante.

Uribe destaca que desde la psicología se ha investigado acerca del duelo, sus etapas y las diferencias que hay según la etapa de la vida en la cual se vive, resaltando que la mayoría de informes mencionan una dificultad mayor cuando se trata de la muerte de un hijo.

Diversas variables, desde creencias culturales hasta el apoyo recibido, pueden modificar la vivencia de quienes enfrentan esta situación, generando matices únicos en cada historia de pérdida - crédito iStock

En diálogo con Infobae Colombia, la experta explicó que diferentes estudios confirman que el duelo por pérdida de un hijo puede ser uno de los más difíciles de elaborar.

“El dolor de un padre se expresa en muchas ocasiones como «yo ya viví; ¿por qué no fui yo?», siendo este el argumento más recurrente en la literatura sobre el duelo por la muerte de un hijo, ya que invierte el orden natural de la vida. Con la muerte de un hijo se hace un duelo también a futuro, con su muerte se pierden todos los proyectos y sueños que nunca podrán cumplirse”.

La psicóloga citó a Kübler-Rossen para hablar de las cinco etapas del duelo, que son: negación, ira, negociación y esperanza, depresión y aceptación, que, se cree, se registran de manera lineal, pero en realidad puede variar dependiendo de cada caso.

“Cada proceso es diferente, al igual que cada persona lo es. El duelo puede extenderse más de lo esperado en algunos casos, incluso llegar a perdurar entre uno y dos años. Para quienes trabajamos y acompañamos procesos de duelo es importante estar atentos para facilitar una adecuada elaboración emocional del dolor para que la persona pueda avanzar en su recuperación afectiva y psicológica”.

Paola Uribe señala que el sufrimiento por la pérdida de un menor puede prolongarse y volverse patológico, por lo que recomienda buscar ayuda profesional ante síntomas como insensibilidad, irritabilidad o pérdida de sentido vital - crédito iStock

Enfocándose en los casos de perdida de un hijo, Uribe mencionó que esto cambia toda la dinámica familiar, principalmente cuando se trata de un menor de edad, puesto que los padres se encuentran procesando la pérdida mientras a la vez continúan en su rol de cuidadores para sus otros hijos o cumplen con sus obligaciones.

“La clave está en mantener una comunicación abierta dentro de la familia, reconociendo y respetando que cada integrante vive el duelo de una manera diferente”, explicó Paola Uribe.

Por otro lado, cuando se piensa en las estrategias de afrontamiento, mencionó que existe una amplia variedad, que incluye la resolución de problemas, búsqueda de apoyo psicosocial, negación o la expresión emocional, que se manifiestan dependiendo de las creencias culturales, puesto que en casos puntuales se cree que “los padres deben mantenerse fuertes” o que “los hombres no deberían llorar”.

“Unos hablarán, otros llorarán, otros gritarán o incluso reaccionarán con enojo; cada uno expresa el dolor de manera única. La terapia cumple un papel fundamental al acompañar emocionalmente estos procesos, permitiendo que el dolor se exprese y se integre en lugar de ser reprimido”, agregó la experta.

Especialistas recomiendan mantener el diálogo abierto y buscar acompañamiento profesional para afrontar la pérdida de un hijo, ya que cada integrante vive el duelo de manera diferente y puede requerir apoyo emocional específico - crédito iStock

Para Uribe, la pérdida en algunas ocasiones puede ser tan intensa que llega a convertirse en un proceso patológico. “Esto ocurre con mayor rapidez cuando se trata de la pérdida de un hijo, ya que algunos duelos de este tipo pueden volverse crónicos en un periodo de entre seis y ocho meses”.

A nivel general, la psicóloga resaltó los puntos o aspectos a tener en cuenta para que una persona entienda o acepte que requiere de ayuda profesional, estos son:

Sentir insensibilidad emocional.

Tener irritabilidad constante.

Tener todo el tiempo pensamientos de culpa alrededor del duelo.

Sentir que se ha perdido el sentido de la vida.

Cuando el malestar emocional impide continuar con actividades de la vida.