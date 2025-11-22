Colombia

Las etapas del duelo tras la muerte de un familiar, proceso tiende a ser más difícil cuando se trata de un hijo

En diálogo con Infobae Colombia, Paola Uribe mencionó las etapas del duelo en las que una persona debería pedir ayuda profesional

Guardar
La especialista en salud mental
La especialista en salud mental enfatiza la importancia de la comunicación familiar tras la pérdida de un hijo. Su enfoque propone estrategias para fortalecer los vínculos y afrontar el dolor de manera colectiva - crédito iStock

En Colombia es popular un dicho en el que se afirma que “la muerte es lo único seguro que se tiene en la vida”; sin embargo, el proceso del luto sigue siento un tema tabú para gran parte de la sociedad.

En ese sentido, se suele hablar más sobre la perdida de seres cercanos de mayor edad, como los abuelos o padres, dejando en muchas situaciones de lado a quienes han perdido a un hijo, algo que va en contra de lo que se entiende como el ciclo natural de la vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es por ello que la psicóloga Paola Uribe centró su último trabajo investigativo en este tipo de casos, que aunque contempla las mismas etapas de cualquier otra pérdida, impone una carga emocional profunda y desafiante.

Uribe destaca que desde la psicología se ha investigado acerca del duelo, sus etapas y las diferencias que hay según la etapa de la vida en la cual se vive, resaltando que la mayoría de informes mencionan una dificultad mayor cuando se trata de la muerte de un hijo.

Diversas variables, desde creencias culturales
Diversas variables, desde creencias culturales hasta el apoyo recibido, pueden modificar la vivencia de quienes enfrentan esta situación, generando matices únicos en cada historia de pérdida - crédito iStock

En diálogo con Infobae Colombia, la experta explicó que diferentes estudios confirman que el duelo por pérdida de un hijo puede ser uno de los más difíciles de elaborar.

El dolor de un padre se expresa en muchas ocasiones como «yo ya viví; ¿por qué no fui yo?», siendo este el argumento más recurrente en la literatura sobre el duelo por la muerte de un hijo, ya que invierte el orden natural de la vida. Con la muerte de un hijo se hace un duelo también a futuro, con su muerte se pierden todos los proyectos y sueños que nunca podrán cumplirse”.

La psicóloga citó a Kübler-Rossen para hablar de las cinco etapas del duelo, que son: negación, ira, negociación y esperanza, depresión y aceptación, que, se cree, se registran de manera lineal, pero en realidad puede variar dependiendo de cada caso.

“Cada proceso es diferente, al igual que cada persona lo es. El duelo puede extenderse más de lo esperado en algunos casos, incluso llegar a perdurar entre uno y dos años. Para quienes trabajamos y acompañamos procesos de duelo es importante estar atentos para facilitar una adecuada elaboración emocional del dolor para que la persona pueda avanzar en su recuperación afectiva y psicológica”.

Paola Uribe señala que el
Paola Uribe señala que el sufrimiento por la pérdida de un menor puede prolongarse y volverse patológico, por lo que recomienda buscar ayuda profesional ante síntomas como insensibilidad, irritabilidad o pérdida de sentido vital - crédito iStock

Enfocándose en los casos de perdida de un hijo, Uribe mencionó que esto cambia toda la dinámica familiar, principalmente cuando se trata de un menor de edad, puesto que los padres se encuentran procesando la pérdida mientras a la vez continúan en su rol de cuidadores para sus otros hijos o cumplen con sus obligaciones.

“La clave está en mantener una comunicación abierta dentro de la familia, reconociendo y respetando que cada integrante vive el duelo de una manera diferente”, explicó Paola Uribe.

Por otro lado, cuando se piensa en las estrategias de afrontamiento, mencionó que existe una amplia variedad, que incluye la resolución de problemas, búsqueda de apoyo psicosocial, negación o la expresión emocional, que se manifiestan dependiendo de las creencias culturales, puesto que en casos puntuales se cree que “los padres deben mantenerse fuertes” o que “los hombres no deberían llorar”.

Unos hablarán, otros llorarán, otros gritarán o incluso reaccionarán con enojo; cada uno expresa el dolor de manera única. La terapia cumple un papel fundamental al acompañar emocionalmente estos procesos, permitiendo que el dolor se exprese y se integre en lugar de ser reprimido”, agregó la experta.

Especialistas recomiendan mantener el diálogo
Especialistas recomiendan mantener el diálogo abierto y buscar acompañamiento profesional para afrontar la pérdida de un hijo, ya que cada integrante vive el duelo de manera diferente y puede requerir apoyo emocional específico - crédito iStock

Para Uribe, la pérdida en algunas ocasiones puede ser tan intensa que llega a convertirse en un proceso patológico. “Esto ocurre con mayor rapidez cuando se trata de la pérdida de un hijo, ya que algunos duelos de este tipo pueden volverse crónicos en un periodo de entre seis y ocho meses”.

A nivel general, la psicóloga resaltó los puntos o aspectos a tener en cuenta para que una persona entienda o acepte que requiere de ayuda profesional, estos son:

  • Sentir insensibilidad emocional.
  • Tener irritabilidad constante.
  • Tener todo el tiempo pensamientos de culpa alrededor del duelo.
  • Sentir que se ha perdido el sentido de la vida.
  • Cuando el malestar emocional impide continuar con actividades de la vida.

Temas Relacionados

DueloLutoMuerteFuneralAyudapsicologíaEntrevistaColombia-Noticias

Más Noticias

Procesados podrán acogerse más fácilmente al principio de oportunidad: Fiscalía amplió su aplicación con nueva resolución

El ente acusador dispuso que los imputados puedan acceder a esta figura sin depender de la categoría del fiscal. Además, estableció procedimientos claros para su trámite, seguimiento y legalización ante los jueces

Procesados podrán acogerse más fácilmente

Dayro Moreno terminó como protagonista de la Copa Sudamericana 2025 con Once Caldas: esta es la razón

Pese a que el delantero fue eliminado en cuartos de final junto a los manizaleños, se llevó un importante reconocimiento a los 40 años y con el deseo de seguir haciendo historia en 2026

Dayro Moreno terminó como protagonista

Caos aéreo por alerta de EE. UU.: Vuelos nacionales hacia Venezuela suspendidos, estas son las aerolíneas con cambios en sus rutas y las alternativas

La advertencia de la FAA sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano desató una ola de cancelaciones y obligó a las autoridades colombianas a activar controles especiales mientras las aerolíneas revisan sus operaciones

Caos aéreo por alerta de

Shakira despidió a su sobrino de la gira mundial, este fue el motivo

Tarik Mebarak, de 25 años, hacía parte del equipo técnico del tour ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira despidió a su sobrino

La historia del atleta que cambió participar en los Juegos Olímpicos por defender a su país

Jhon Edison Sinisterra Motta llegó a ser campeón del mundo en su disciplina, pero optó por seguir ligado al Ejército Nacional en lugar de darle prioridad al atletismo

La historia del atleta que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Susy Mora reveló que estuvo internada en una clínica psiquiátrica y contó cómo preparó una maratón desde allí: “Estaba muy dopada”

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar el “síndrome” que padece y que la afecta por el ritmo de vida que lleva

Nicolás Arrieta se burló de Yeferson Cossio por perder plata en “su propio invento”

Deportes

Se aburrieron del fracaso del

Se aburrieron del fracaso del Real Cartagena: alcaldía y Gobernación de Bolívar abandonaron al Heróico

Hugo Rodallega sacó adelante a Santa Fe sobre Fortaleza: goleada 3-0 en El Campín por los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La selección Colombia jugaría un nuevo campeonato en Sudamérica: la Conmebol reveló detalles

Clasificación de Haití a la Copa del Mundo 2026 disparó venta de su camiseta, confeccionada por firma nacional: esto cuesta comprarla en Colombia

Este es el detalle que falta para el amistoso entre la selección Colombia y Francia: “Estamos en negociaciones avanzadas”