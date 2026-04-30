Los tipos de pescado que no deben comer ni niños ni embarazadas, según un científico

La importancia de no tomar pescados con mercurio para los más pequeños. (Europa Press)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una advertencia clara dirigida a mujeres embarazadas, lactantes y familias con niños menores de 10 años: hay determinados pescados que no deben figurar en su dieta. El motivo principal es la presencia de mercurio en algunas especies marinas, una sustancia que puede afectar al desarrollo neurológico de los más pequeños y poner en riesgo el embarazo.

El mercurio es un metal pesado que, al acumularse en ciertos pescados, puede convertirse en una amenaza para la salud, especialmente en etapas de crecimiento o durante la gestación. Ángel Gutiérrez, miembro del Comité Científico de la Aesan, explica en Nació Digital que el peligro no reside en el consumo ocasional de pescado, sino en la elección de especies con alta concentración de este elemento. De hecho, señala que “el riesgo por mercurio existe desde el punto de vista toxicológico, pero no se materializa en condiciones normales de consumo”.

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No se trata de eliminar el pescado de la alimentación infantil ni del embarazo. Al contrario, los expertos recalcan que la ingesta de pescado es “esencial” para aportar nutrientes clave. Sin embargo, la premisa fundamental es evitar aquellas especies que, por su posición en la cadena alimentaria y características biológicas, acumulan mayores niveles de mercurio.

Especies de pescado a evitar

Entre los pescados desaconsejados para niños y embarazadas destacan el pez espada, el atún rojo y el tiburón. Estas especies se encuentran en lo alto de la cadena trófica marina, tienen una vida larga y suelen alcanzar grandes dimensiones. Todas estas particularidades hacen que estén más expuestas a la contaminación de las aguas y absorban más mercurio a lo largo de su vida.

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Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

La acumulación de mercurio no es un problema exclusivo de estas especies, pero sí se presenta en niveles mucho más altos que en pescados de menor tamaño y vida más corta. Por ello, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda optar por especies como la merluza, el lenguado, la dorada o la trucha, que presentan un perfil mucho más seguro para mujeres embarazadas y niños pequeños. La clave está en escoger pescado siguiendo las recomendaciones nutricionales actuales, evitando los ejemplares de gran tamaño y manteniendo una dieta variada.

Riesgos del mercurio para la salud infantil y prenatal

El mercurio, en especial en su forma de metilmercurio, puede atravesar la barrera placentaria y llegar directamente al feto. Esta exposición se relaciona con alteraciones en el desarrollo neurológico prenatal, así como con la disminución del coeficiente intelectual, problemas de memoria, atención y desarrollo del lenguaje en la infancia.

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La importancia de regular las comidas en los más pequeños (iStock)

Los niños presentan una vulnerabilidad especial porque su sistema nervioso está en pleno desarrollo y su capacidad de eliminar toxinas es menor que la de los adultos. Por este motivo, el mismo nivel de exposición que no genera problemas en un adulto puede tener consecuencias graves en un niño o en el feto. Gutiérrez advierte: “Algo que yo puedo consumir sin problemas quizás no le puedo dar a mi hijo”.

En casos de consumo excesivo de pescado con alto contenido en mercurio, la exposición materna puede equipararse a la fetal. Por eso, resulta fundamental que padres y madres sean conscientes de estas diferencias y tomen medidas a la hora de planificar las comidas familiares. Elegir especies seguras y moderar la frecuencia de consumo es la mejor forma de proteger la salud de los más pequeños y garantizar un desarrollo óptimo. Las autoridades insisten en que no se debe renunciar al pescado, sino seguir unas pautas sencillas para aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo la salud.

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