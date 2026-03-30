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Receta de porrusalda, el plato tradicional vasco ideal para comer en Semana Santa

Esta sopa ofrece un sabor suave gracias a la cocción de las verduras y lleva bacalao en su versión más habitual

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Porrusalda
Porrusalda (Wikimedia Commons)

La porrusalda es una receta vasca en la que el puerro es el gran protagonista por ofrecer un sabor suave y dulce, con una textura cremosa por la cocción prolongada de las verduras. Es una plato ideal para los días fríos, además de para la Semana Santa por la ausencia de carne.

Esta receta es un clásico de la cocina tradicional del País Vasco y Navarra. Existen varias versiones, una vegetariana y la más habitual, la que lleva bacalao, que se encuentra en las mesas durante el invierno, acompañada de otros alimentos como un buen pan rústico.

Receta de porrusalda

La porrusalda es una sopa espesa elaborada principalmente con puerros y patatas. La clave está en el corte grueso de las verduras, el pochado lento y la cocción a fuego suave, que potencia el sabor y la untuosidad natural del plato.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 6 puerros grandes
  • 5 patatas medianas
  • 1 cebolla grande
  • 2 zanahorias
  • 4 dientes de ajo
  • 1/4 kg de bacalao salado (opcional, tradicional)
  • 1 pimiento verde (opcional)
  • 1 hoja de laurel
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta negra

Cómo hacer porrusalda, paso a paso

  • Si usas bacalao, desálalo al menos 12 horas antes, cambiando el agua 2 veces y reserva.
  • Lava y pela las patatas y las zanahorias. Corta las patatas en trozos irregulares y las zanahorias en rodajas gruesas.
  • Limpia y corta los puerros (incluye parte de lo verde) en rodajas gruesas. Pela y pica la cebolla y los ajos.
  • En una cazuela amplia, añade aceite y pocha la cebolla, los ajos y la zanahoria a fuego lento hasta que estén blandos.
  • Agrega las patatas, remueve y rehoga 2 minutos más.
  • Incorpora los puerros, el laurel y el pimiento verde si lo usas, y da unas vueltas.
  • Cubre las verduras con agua (aprox. 1,5 litros) y sube el fuego hasta que hierva. Espuma si es necesario.
  • Baja el fuego y cuece suavemente durante 25 minutos.
  • Si añades bacalao, incorpóralo desalado y troceado a mitad de cocción. Rectifica de sal y pimienta.
  • Truco clave: Aplasta algunas patatas con la cuchara para espesar el caldo de forma natural.
  • Retira el laurel y sirve bien caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 a 6 raciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 190-220 kcal (sin bacalao)
  • Proteínas: 4-6 g (más si añades bacalao)
  • Hidratos de carbono: 36 g
  • Grasas: 4-6 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La porrusalda se puede guardar en nevera hasta 3 días en recipiente hermético. Admite congelación, aunque el puerro pierde algo de textura.

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