Calabacín relleno de pollo con queso gratinado: una receta sencilla y saciante para triunfar en las comidas familiares o en reuniones con amigos

Calabacín relleno. (Magnific)

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El calabacín es una de las verduras más versátiles de la cocina. Gracias a su sabor suave y su textura tierna, puede utilizarse en una gran variedad de elaboraciones, desde cremas y salteados hasta tortillas, lasañas o rellenos.

Además, combina fácilmente con otros ingredientes y es muy saludable, lo que lo convierte en un alimento muy habitual en la dieta mediterránea. A todo ello se suma su interesante perfil nutricional. El calabacín es bajo en calorías y aporta fibra, vitaminas como la C y la B6, además de minerales como el potasio.

Si estás buscando opciones que sean saciantes, fáciles de preparar y sirvan como plato principal, esta receta de calabacines rellenos con pollo y queso gratinado es una excelente opción.

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Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Tiempo total: 45 minutos

Ingredientes

2 calabacines medianos 1 pechuga de pollo (200 gramos) 1 cebolla pequeña 2 tomates maduros 100 g de queso rallado para gratinar 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Pimienta negra al gusto Perejil fresco para decorar (opcional)

Cómo hacer calabacín relleno de pollo gratinado, paso a paso

Lava los calabacines y córtalos por la mitad verticalmente. Vacía la pulpa con una cuchara, dejando un borde de 1 centímetro de grosor aproximadamente. Reserva la pulpa. Coloca las mitades en una bandeja de horno, añade un poco de sal y un chorrito de aceite. Hornea a 180 ºC durante 10 minutos. Mientras tanto, pica la cebolla y sofríela en una sartén con aceite de oliva. Añade la pechuga de pollo cortada en dados pequeños a la sartén. Salpimenta y sofríe hasta que el pollo esté dorado. Incorpora la pulpa de calabacín picada y los tomates pelados y troceados. Cocina todo junto durante 5 minutos, removiendo para que no se pegue. Rellena las mitades de calabacín con la mezcla de pollo y verduras. Cubre cada mitad con queso rallado. Gratina en el horno a 200 ºC durante 10 minutos o hasta que el queso esté dorado y burbujeante.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para cuatro personas, una mitad para cada persona. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original de la preparación.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 220 kcal

Proteínas: 19 g

Grasas: 10 g

Hidratos de carbono: 8 g

Cabe destacar que son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez preparado, el plato puede conservarse en un recipiente hermético dentro del frigorífico durante un máximo de dos días. Para disfrutar de una textura y un sabor similares a los del primer día, lo más recomendable es calentarlo antes de servirlo, ya sea en el horno o en el microondas. Si observas cambios en el olor, la textura o el aspecto, lo más prudente es desecharlo y evitar consumirlo para prevenir posibles problemas alimentarios.

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