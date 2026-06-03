Ester Expósito responde a la polémica de la casita de Bad Bunny y denuncia los ataques recibidos: “Hay personas que utilizan las redes para hacer daño”

Ester Expósito y la 'Casita' de Bad Bunny en un fotomontaje.

Lo que para Ester Expósito debía ser una noche de música, baile y diversión ha terminado convirtiéndose en una inesperada polémica. La actriz ha decidido responder públicamente a las críticas que ha recibido durante los últimos días tras aparecer en la ya famosa ‘Casita’ de Bad Bunny durante uno de los conciertos que el cantante está ofreciendo en Madrid.

Las imágenes de la protagonista de Élite disfrutando del espectáculo desde uno de los espacios más exclusivos del escenario no tardaron en hacerse virales. Sin embargo, junto a los mensajes de admiración también llegaron numerosas críticas por su presencia en ese lugar privilegiado y por los sensuales bailes que compartió con otros invitados durante el concierto.

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Bad Bunny y su escenografía de 'La Casita' en los conciertos de la gira DTMF. (Montaje Infobae)

Lejos de guardar silencio, la actriz ha aprovechado su asistencia a la celebración del 40 aniversario de Desigual, celebrada en Ibiza, para pronunciarse sobre la controversia. Un evento que reunió a numerosas celebridades nacionales e internacionales y en el que Expósito no esquivó las preguntas sobre la repercusión que han tenido esas imágenes.

“Fue muy divertido, lo dimos todo”, aseguró sobre aquella noche junto al artista puertorriqueño. Además, restó importancia a su presencia en ese exclusivo espacio del escenario. “Si te invitan, vas, ¿no? Es un concierto divertidísimo en el que sabes que te lo vas a pasar bien”, explicó con naturalidad.

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Sin embargo, la intérprete considera que el debate generado va mucho más allá de unos simples vídeos bailando. “Yo creo que el problema no es un baile de dos segundos”, afirmó tajante. Para ella, el verdadero problema está en la forma en la que determinadas personas juzgan este tipo de situaciones.

Ester Expósito en una imagen de archivo. (Europa Press)

“Creo que el problema está en la mirada. Es el juicio de una parte de la sociedad muy misógina”, denunció. Unas palabras con las que quiso poner el foco en el tipo de comentarios que suelen recibir muchas mujeres cuando se exponen públicamente. Además, señaló directamente a quienes utilizan internet como una herramienta para atacar a otros. “Hay personas que utilizan las redes para hacer daño”, lamentó. “Me ha molestado, lo siento”, reconoció sin ocultar su malestar.

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La exclusiva ‘Casita’ que se ha convertido en el símbolo de Bad Bunny

La polémica que rodea a Ester Expósito está estrechamente ligada a la creciente atención que genera ‘La Casita’, uno de los elementos más llamativos de la gira de Bad Bunny. Inspirada en la vivienda que aparece en el universo visual de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el último trabajo del cantante, esta estructura recrea una casa tradicional puertorriqueña y ocupa un lugar protagonista durante el espectáculo.

Durante varios momentos del concierto, el artista abandona el escenario principal para actuar desde allí rodeado de un reducido grupo de invitados. Precisamente esa exclusividad ha convertido este rincón en el lugar más codiciado de cada actuación y también en uno de los más comentados.

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Bad Bunny en uno de sus conciertos. (Europa Press)

Por ‘La Casita’ han pasado figuras internacionales como LeBron James, Lionel Messi, Pedro Pascal, Penélope Cruz o Karol G. En los conciertos celebrados en España también se ha visto a rostros conocidos como Ana de Armas, Hiba Abouk, Marta Ortega, Chiara Ferragni, Judeline, Los Javis o la propia Ester Expósito.