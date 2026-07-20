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Una mujer ingresa en el hospital por un “exceso de felicidad” tras asistir a la boda de su hija: los síntomas eran parecidos a los de un infarto

Una sobrecarga de adrenalina derivada de una alegría extrema podría desencadenar el “síndrome del corazón feliz”

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Una pareja de novios intercambiando los anillos el día de su boda (Magnific)
Una pareja de novios intercambiando los anillos el día de su boda (Magnific)

Una mujer de 65 años ha tenido que ser ingresada en el hospital por dolor de pecho y dificultad para respirar tras asistir a la boda de su hija. La paciente, que tenía antecedentes de hipertensión y diabetes presentaba un cuadro clínico similar a un infarto, pero los médicos lo descartaron. Se trataba del “síndrome del corazón feliz”.

Esta rara enfermedad, un subtipo muy poco frecuente de la cardiomiopatía de Takotsubo, provoca un cuadro clínico muy similar al de un infarto y puede causar un fallo cardíaco temporal tras experimentar alegría extrema, según reporta un equipo internacional liderado por el Hackensack Meridian Ocean University Medical Center en Estados Unidos.

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El caso, publicado en la revista Oxford Medical Case Reports, detalla cómo una mujer de 65 años desarrolló esta condición después de la boda de su hija. Aunque la enfermedad de Takotsubo está tradicionalmente asociada a situaciones de estrés emocional negativo, este subtipo se produce por emociones positivas intensas, como celebraciones o reencuentros familiares.

Según el propio equipo médico, solo cerca del 4,1% de los casos de Takotsubo se relacionan con desencadenantes alegres, a pesar de que esta afección puede confundirse fácilmente con un infarto agudo de miocardio al presentar síntomas y cambios electrocardiográficos similares. “El síndrome del corazón feliz es tan poco común que aún muchos médicos no lo consideran en el diagnóstico diferencial de dolor de pecho, especialmente cuando el desencadenante emocional no es negativo”, escriben los autores.

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Una enfermedad similar a un infarto

El caso reportado involucra a una mujer con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2 y dislipidemia, que llevaba meses presentando dolores torácicos atípicos. Días después de la boda de su hija, la paciente desarrolló dolor de pecho intenso y dificultad para respirar durante 72 horas.

La primera evaluación, realizada en una consulta primaria, mostró alteraciones en el electrocardiograma (ECG). Sin embargo, al llegar a urgencias, el ECG se normalizó y solo se detectó un alargamiento del intervalo QT y una inversión de la onda T. El análisis de laboratorio confirmó una troponina elevada, un marcador de daño cardíaco. La ecocardiografía mostró una caída de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo desde el 58% hasta el 35%, con síntomas evidentes de disfunción sistólica.

Un cateterismo descartó obstrucciones en las arterias coronarias, mientras que la ventriculografía reveló el patrón típico de “ballooning apical”, característico de Takotsubo. La resonancia magnética cardíaca excluyó infarto, edema o fibrosis.

El diagnóstico final, aceptado por el equipo del Hackensack Meridian Ocean University Medical Center, se basó en los criterios de la Clínica Mayo: disfunción ventricular transitoria sin lesiones coronarias, alteraciones en ECG y biomarcadores, y exclusión de otras causas como feocromocitoma o miocarditis.

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El síndrome del corazón feliz, una dolencia con buen pronóstico

La paciente recibió tratamiento cardiológico estándar y fue dada de alta con controles ambulatorios. Tras unas semanas, recuperó el 98% de su función ventricular (fracción de eyección del 56%) y nunca volvió a presentar síntomas.

Aunque el Takotsubo y sus variantes suelen asociarse a mal pronóstico en algunos perfiles de pacientes, los autores resaltan que “el síndrome del corazón feliz suele presentar síntomas menos graves y una recuperación más rápida que el subtipo causado por estrés negativo”.

El caso abre interrogantes sobre los mecanismos del síndrome: la hipótesis principal apunta a una sobrecarga de catecolaminas (hormonas como la adrenalina), aunque las respuestas neurohormonales podrían diferir si el desencadenante es alegría o tristeza.

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