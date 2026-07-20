España

Ferran Torres, el héroe que hizo campeona a España: el divorcio de sus padres, la depresión y el tatuaje que cambió su vida

Detrás del gol que dio a la Selección el Mundial de 2026 se esconde una historia de dolor, superación y un apoyo familiar que cambió para siempre el destino del delantero del Barça

Guardar
Google icon

España volvió a tocar el cielo dieciséis años después. El gol que dio la victoria a la Selección el Mundial de 2026 frente a Argentina llevó la firma de Ferran Torres. Un disparo que ya forma parte de la historia del fútbol español y que convirtió al delantero del FC Barcelona en el héroe de toda una generación. Pero detrás de ese momento de gloria hay mucho más que un futbolista brillante. Hay un niño que aprendió demasiado pronto que la vida también juega partidos difíciles.

Ferran nació el 29 de febrero de 2000 en Foios, un pequeño pueblo valenciano donde todos se conocen. Curiosamente, en casa el fútbol no era una pasión compartida. Su padre, Fernando, electricista municipal, nunca fue un gran aficionado al deporte rey. Quien sí creyó en él desde el principio fue su madre, María. Fue ella quien le regaló sus primeras botas y quien, junto a su tío Suso, vio en aquel niño una ilusión y un talento que merecían una oportunidad.

PUBLICIDAD

Ferran Torres y su madre en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @ferrantorres)
Ferran Torres y su madre en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @ferrantorres)

Con apenas seis años entró en la cantera del Valencia. Allí empezó a despuntar mientras perseguía un sueño que parecía cada vez más real. Sin embargo, cuando solo tenía doce años, su mundo dio un vuelco. Sus padres se divorciaron y aquella ruptura le dejó una herida que tardó mucho tiempo en cerrar.

Él mismo ha contado que no sabía cómo gestionar aquel dolor y que incluso le avergonzaba hablar de ello. Para facilitar los entrenamientos decidió instalarse en la residencia del Valencia, en Paterna. Cada domingo, cuando llegaba el momento de despedirse de su familia, rompía a llorar. “Fue duro, pero me hizo madurar”, reconocería años después. El fútbol pasó de ser únicamente un sueño a convertirse también en su refugio.

PUBLICIDAD

Ferran Torre y su hermana en una imagen de sus redes sociales.(Instagram @aranntxa_)
Ferran Torre y su hermana en una imagen de sus redes sociales.(Instagram @aranntxa_)

En esos momentos hubo una persona que nunca soltó su mano: su hermana Arantxa, seis años mayor que él. Más que una hermana, fue su apoyo incondicional, su confidente y uno de sus grandes pilares. Los dos comparten un tatuaje con una frase que resume perfectamente la forma en la que han afrontado los golpes de la vida: I refuse to sink (“Me niego a hundirme”). Ferran lo lleva tatuado en el tobillo como una promesa que se hizo a sí mismo.

Y la vida volvió a ponerle a prueba cuando ya era una estrella del fútbol. Después del Mundial de Qatar confesó que atravesó uno de los momentos más complicados de su vida. “Entré en un pozo sin fondo”, llegó a reconocer. No encontraba motivación, dejó de disfrutar y sintió que todo se derrumbaba a su alrededor.

Ferran Torres y su padre en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @ferrantorres)
Ferran Torres y su padre en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @ferrantorres)

Fue entonces cuando decidió pedir ayuda. Acudió a terapia varias veces por semana para salir de esa depresión y, poco a poco, consiguió reconstruirse. “Antes solo pensaba en marcar goles. Ahora disfruto jugando y las cosas salen solas”, explicó tiempo después. Aquella decisión cambió su manera de entender el fútbol y también la vida.

Una vida amorosa intensa

ferran torres sira martinez

En el terreno sentimental también ha vivido etapas muy distintas. Su primera relación conocida fue con Cintia Roldán, modelo y candidata a Miss Sevilla, aunque la distancia y su marcha al Manchester City terminaron separando sus caminos.

Después llegó Sira Martínez, hija del seleccionador Luis Enrique. Vivieron su historia con absoluta discreción y, cuando la relación terminó, ambos optaron por el silencio. Desde entonces, Ferran ha protegido su vida privada, aunque en algún momento se le relacionó con la influencer Martina Hunter.

Temas Relacionados

Ferran TorresSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026España NoticiasEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasCorazón y Estilo EspañaÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una mujer ingresa en el hospital por un “exceso de felicidad” tras asistir a la boda de su hija: los síntomas eran parecidos a los de un infarto

Una sobrecarga de adrenalina derivada de una alegría extrema podría desencadenar el “síndrome del corazón feliz”

Una mujer ingresa en el hospital por un “exceso de felicidad” tras asistir a la boda de su hija: los síntomas eran parecidos a los de un infarto

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

El precio de las gasolinas cambia constantemente, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

El motivo por el que la princesa Leonor y la infanta Sofía no han podido compartir palco con sus padres en la final del Mundial: el gesto de la reina Letizia

Las hijas de los reyes se han visto obligadas a ocupar asientos separados por un cristal blindado debido al estricto protocolo de seguridad que protege al presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El motivo por el que la princesa Leonor y la infanta Sofía no han podido compartir palco con sus padres en la final del Mundial: el gesto de la reina Letizia

El lichi, la fruta tropical que cuida del hígado, refuerza el sistema inmunológico y previene el estreñimiento

Esta fruta originaria de Asia destaca por su sabor y por sus propiedades nutricionales

El lichi, la fruta tropical que cuida del hígado, refuerza el sistema inmunológico y previene el estreñimiento

Los psicólogos, sobre el intrusismo de la terapeuta de la familia Andic en el ‘caso Mango’: “Intervenir en la salud mental no consiste en escuchar, hay que detectar señales de riesgo”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña descubrió hace unas semanas que Júlia Lüderwalt no está registrada en ningún colegio profesional español e investigan si ha podido cometer un delito de “intrusismo laboral” y “mala praxis”

Los psicólogos, sobre el intrusismo de la terapeuta de la familia Andic en el ‘caso Mango’: “Intervenir en la salud mental no consiste en escuchar, hay que detectar señales de riesgo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

ECONOMÍA

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

Vicky, empleada doméstica jubilada: “Ahora las condiciones son peores. Te contratan por 24 horas, 14 o 12 horas, y te exigen demasiado”

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

DEPORTES

La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

“¡Ahora toca celebrar!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital