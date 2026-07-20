Ferran Torres, el héroe que hizo campeona a España: el divorcio de sus padres, la depresión y el tatuaje que cambió su vida

España volvió a tocar el cielo dieciséis años después. El gol que dio la victoria a la Selección el Mundial de 2026 frente a Argentina llevó la firma de Ferran Torres. Un disparo que ya forma parte de la historia del fútbol español y que convirtió al delantero del FC Barcelona en el héroe de toda una generación. Pero detrás de ese momento de gloria hay mucho más que un futbolista brillante. Hay un niño que aprendió demasiado pronto que la vida también juega partidos difíciles.

Ferran nació el 29 de febrero de 2000 en Foios, un pequeño pueblo valenciano donde todos se conocen. Curiosamente, en casa el fútbol no era una pasión compartida. Su padre, Fernando, electricista municipal, nunca fue un gran aficionado al deporte rey. Quien sí creyó en él desde el principio fue su madre, María. Fue ella quien le regaló sus primeras botas y quien, junto a su tío Suso, vio en aquel niño una ilusión y un talento que merecían una oportunidad.

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Ferran Torres y su madre en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @ferrantorres)

Con apenas seis años entró en la cantera del Valencia. Allí empezó a despuntar mientras perseguía un sueño que parecía cada vez más real. Sin embargo, cuando solo tenía doce años, su mundo dio un vuelco. Sus padres se divorciaron y aquella ruptura le dejó una herida que tardó mucho tiempo en cerrar.

Él mismo ha contado que no sabía cómo gestionar aquel dolor y que incluso le avergonzaba hablar de ello. Para facilitar los entrenamientos decidió instalarse en la residencia del Valencia, en Paterna. Cada domingo, cuando llegaba el momento de despedirse de su familia, rompía a llorar. “Fue duro, pero me hizo madurar”, reconocería años después. El fútbol pasó de ser únicamente un sueño a convertirse también en su refugio.

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Ferran Torre y su hermana en una imagen de sus redes sociales.(Instagram @aranntxa_)

En esos momentos hubo una persona que nunca soltó su mano: su hermana Arantxa, seis años mayor que él. Más que una hermana, fue su apoyo incondicional, su confidente y uno de sus grandes pilares. Los dos comparten un tatuaje con una frase que resume perfectamente la forma en la que han afrontado los golpes de la vida: I refuse to sink (“Me niego a hundirme”). Ferran lo lleva tatuado en el tobillo como una promesa que se hizo a sí mismo.

Y la vida volvió a ponerle a prueba cuando ya era una estrella del fútbol. Después del Mundial de Qatar confesó que atravesó uno de los momentos más complicados de su vida. “Entré en un pozo sin fondo”, llegó a reconocer. No encontraba motivación, dejó de disfrutar y sintió que todo se derrumbaba a su alrededor.

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Ferran Torres y su padre en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @ferrantorres)

Fue entonces cuando decidió pedir ayuda. Acudió a terapia varias veces por semana para salir de esa depresión y, poco a poco, consiguió reconstruirse. “Antes solo pensaba en marcar goles. Ahora disfruto jugando y las cosas salen solas”, explicó tiempo después. Aquella decisión cambió su manera de entender el fútbol y también la vida.

Una vida amorosa intensa

En el terreno sentimental también ha vivido etapas muy distintas. Su primera relación conocida fue con Cintia Roldán, modelo y candidata a Miss Sevilla, aunque la distancia y su marcha al Manchester City terminaron separando sus caminos.

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Después llegó Sira Martínez, hija del seleccionador Luis Enrique. Vivieron su historia con absoluta discreción y, cuando la relación terminó, ambos optaron por el silencio. Desde entonces, Ferran ha protegido su vida privada, aunque en algún momento se le relacionó con la influencer Martina Hunter.