El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Operarios trabajando en la retirada de la Verja de Gibraltar (Rocío Ruz / Europa Press)

La retirada de la verja que separaba España y Gibraltar no solo transforma la movilidad entre ambos territorios. El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido también introduce una nueva fiscalidad en el Peñón que afectará a las mercancías y, especialmente, a productos como el tabaco, el alcohol, la gasolina y el gasóleo.

Gibraltar comenzará a aplicar un nuevo impuesto indirecto equivalente al IVA, con un tipo general inicial del 15%. Aunque jurídicamente no se trata del IVA español, el objetivo es acercar progresivamente la tributación de las mercancías a la existente en la Unión Europea y reducir las ventajas comerciales derivadas de los impuestos más bajos.

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El cambio no se completará inmediatamente: el tratado establece un periodo de convergencia de tres años, durante el que se aproximarán los tipos y se evaluarán las posibles diferencias que puedan perjudicar a los negocios situados en el Campo de Gibraltar.

Gibraltar aplicará un nuevo impuesto indirecto del 15%

El nuevo tributo, denominado impuesto sobre las transacciones, sustituirá a los actuales derechos de importación para los productos destinados a venderse en Gibraltar. Se aplicará a los bienes importados o producidos en Gibraltar cuando se destinen a su venta o consumo en el mercado del Peñón, con un tipo general inicial del 15%.

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El acuerdo permite que existan tipos reducidos, superreducidos y exenciones para determinados bienes. Por tanto, no todos los productos soportarán necesariamente la misma carga.

La nueva regulación se acompaña de una unión aduanera específica con la UE. Las mercancías podrán circular sin aranceles ni cupos entre Gibraltar y el territorio comunitario, pero estarán sometidas a controles para acreditar su origen, destino y cumplimiento de las normas aplicables.

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La Verja de Gibraltar, instalada en 1909, ha simbolizado las tensiones entre España y el Reino Unido por el Peñón. Su cierre y reapertura marcaron episodios clave en la región.

Qué pasará con el tabaco, el alcohol y los carburantes

El tabaco, el alcohol y los combustibles tendrán un tratamiento específico. Además del impuesto sobre las transacciones, estos productos quedarán sujetos a impuestos especiales destinados a reducir las diferencias fiscales con España.

El acuerdo establece reglas específicas para evitar que Gibraltar conserve una ventaja fiscal tan amplia que fomente las compras masivas o el contrabando. En el caso de los carburantes, se contempla un periodo transitorio antes de completar la aproximación de los impuestos especiales.

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Esto previsiblemente reducirá el ahorro que hasta ahora suponía para algunos consumidores adquirir cigarrillos, bebidas alcohólicas, gasolina o gasóleo en el Peñón. Sin embargo, los precios finales también dependerán de los márgenes empresariales y de la evolución del mercado, por lo que no necesariamente serán idénticos a los de La Línea de la Concepción o Algeciras.

Habrá límites para las compras personales

Durante los tres primeros años de aplicación del acuerdo existirán límites para las mercancías transportadas por los viajeros. El acuerdo fija una franquicia general de 300 euros por persona para quienes crucen por tierra y de 430 euros para quienes lleguen por mar o aire. Para los menores de 15 años, el límite será de 175 euros.

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También se establecen cantidades máximas específicas para el tabaco y el alcohol. Por vía terrestre podrán introducirse, con carácter general, hasta 200 cigarrillos, aunque el límite será de 80 para los residentes y los trabajadores de la zona fronteriza. También se permiten 100 puritos, 50 puros o 250 gramos de tabaco para fumar.

En bebidas, la franquicia comprende cuatro litros de vino sin gas y 16 litros de cerveza, además de un litro de bebidas con una graduación superior al 22% o dos litros cuando no superen ese nivel. Estas cantidades y las correspondientes al tabaco no se aplican a los menores de 17 años.

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Estas exenciones solo se aplican a compras ocasionales destinadas al uso personal, familiar o a regalos. Las mercancías que superen los límites o tengan una finalidad comercial deberán declararse y estarán sujetas a los impuestos correspondientes.

El nuevo modelo pretende que la retirada de los controles físicos no facilite la entrada de productos sin declarar. La desaparición de la verja permitirá una circulación más fluida de personas, pero irá acompañada de una mayor coordinación aduanera y fiscal para impedir que las diferencias tributarias vuelvan a generar contrabando o competencia desleal.

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