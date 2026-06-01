Cortes de tráfico en Madrid por la visita del papa Léon XIV: calles afectadas y horarios en los que habrá cortes hasta el 9 de junio

Continúan los preparativos para la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (Carlos Luján / Europa Press)

Madrid está ultimando a contrarreloj los preparativos para uno de los eventos religiosos más multitudinarios de su historia: la visita del papa León XIV, enmarcada en su Viaje Apostólico a España, programada del 6 al 9 de junio de 2026. Se estima que un total de 1.800.000 personas se congreguen en la capital, teniendo como epicentros la Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles, donde tendrán lugar los actos centrales.

Como es de esperar, el Ayuntamiento y la Comunidad han diseñado un despliegue de dispositivos policiales, sanitarios y de transporte para garantizar la seguridad de todos los asistentes y los residentes. A ello se suma una serie de cortes de carreteras en las principales arterias de la ciudad donde tendrán lugar los eventos más multitudinarios. No obstante, este último se ha ido implementando gradualmente con el fin de preparar los escenarios e instalar los espacios correspondientes a cada actividad.

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Concretamente, por ahora, los enormes trabajos de montaje para la Vigilia de Oración del día 6 (Plaza de Lima) y la Santa Misa y Procesión del día 7 (Plaza de Cibeles) comenzaron de manera simultánea el pasado 21 de mayo. En un primer momento, el consistorio priorizó el horario nocturno para la descarga de materiales en zonas como la Plaza de la Independencia, calle Alcalá, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y la Castellana. Sin embargo, la magnitud de la infraestructura necesaria para alojar coros, escenarios y grandes torres ha forzado a imponer severas restricciones viales de carácter permanente desde el 30 de mayo.

Preparativos para la visita del Papa, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

Afecciones en el tráfico en el entorno de la Plaza de Lima

El área del estadio Santiago Bernabéu presenta importantes limitaciones. Desde la noche del 21 de mayo, se encuentran ocupados carriles en el Paseo de la Castellana entre la Plaza de Lima y Raimundo Fernández Villaverde, aunque se mantuvo abierto el acceso al transfer de Nuevos Ministerios. El 25 de mayo, la situación se complicó sustancialmente con el cierre total al tráfico de la calzada central de la Plaza de Lima en ambos sentidos.

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En la actualidad, por esta intersección únicamente está permitida la circulación Norte-Sur y Sur-Norte por los anillos exteriores, así como los giros a la derecha desde las calles General Perón y Concha Espina. Pero, está terminantemente prohibido cruzar la plaza de General Perón a Concha Espina y viceversa, o girar para tomar el Paseo de la Castellana hacia el norte desde General Perón y hacia el sur desde Concha Espina.

Asimismo, el inicio del montaje de la zona del coro la noche del 28 al 29 de mayo obligó a cerrar de forma permanente varios carriles adicionales en sentido sur, y durante la noche del 31 de mayo se bloqueó otro carril en el cuenco norte, dejando apenas dos vías habilitadas para el tráfico motorizado. El cierre total y definitivo de la Plaza de Lima y su área de influencia se ejecutará la noche del 3 al 4 de junio, específicamente a partir de las 24 horas del miércoles 3 de junio.

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Continúan los preparativos para la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (Carlos Luján / Europa Press)

Restricciones al tráfico en la Plaza de Cibeles

Del mismo modo, el corazón monumental de Madrid experimenta una evolución similar. Las primeras afectaciones comenzaron inhabilitando partes del carril bus del Paseo del Prado y, el 23 de mayo, con la ocupación permanente de dos carriles derechos en sentido norte del Paseo de Recoletos. Posteriormente, la noche del 27 al 28 de mayo quedó anulada de forma permanente la parada de autobús frente al Cuartel General del Ejército.

La presión sobre el tráfico aumentó drásticamente la madrugada del 1 de junio, momento en el que se cerró al tráfico por completo el lateral del Paseo de Recoletos en sentido sur, desde la calle Prim hasta la propia Plaza de Cibeles. Esa misma noche, se ocuparon permanentemente dos carriles frente al Palacio de Cibeles para instalar dos grandes torres. El cierre definitivo para el tráfico en toda la Plaza de Cibeles entrará en vigor la noche del 4 al 5 de junio, a partir de las 24:00 horas del jueves 4 de junio.

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV (Gabriel Luengas / Europa Press)

Transporte público gratuito como alternativa prioritaria

Ante este complejo escenario de movilidad, el Ayuntamiento de Madrid recomienda encarecidamente evitar la circulación en vehículo privado por todas estas zonas. Para facilitar los desplazamientos, los viajes en autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y el sistema BiciMAD serán completamente gratuitos del 3 al 9 de junio, a excepción de la Línea Exprés Aeropuerto.

Se advierte a los usuarios que múltiples líneas de la EMT sufren desvíos y retenciones, como las líneas 14, 43, 120 y 150 en Lima, o las líneas 1, 2, 9, 15, 20 y decenas de autobuses nocturnos en Cibeles, cuyas principales paradas en estas plazas han sido suprimidas temporalmente. Igualmente, a partir del 4 y el 6 de junio se clausurarán decenas de estaciones de BiciMAD en zonas clave como Cibeles, Nuevos Ministerios, Colón o Retiro.

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Finalmente, entre el 5 y el 7 de junio también estarán inhabilitadas todas las reservas del sistema de estacionamiento de autobuses discrecionales (SEA Madrid). Como medida de desahogo y para absorber la masiva afluencia de peregrinos, los días 6 y 7 de junio se permitirá prestar servicio a la totalidad de licencias de taxi de la capital, incluyendo a aquellas a las que por turno les correspondía librar.