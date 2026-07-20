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El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

El precio de las gasolinas cambia constantemente, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

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El costo de los combustibles cambian todos los días (Europa Press)
El costo de los combustibles cambian todos los días (Europa Press)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,497 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,919 euros el litro

Precio mínimo: 1,517 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,839 euros el litro

Precio mínimo: 1,429 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,958 euros el litro

Precio mínimo: 1,579 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,834 euros el litro

Precio mínimo: 1,487 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,904 euros el litro

Precio mínimo: 1,507 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,365 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,835 euros el litro

Precio mínimo: 1,538 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,939 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,755 euros el litro

Precio mínimo: 1,498 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,825 euros el litro

Precio mínimo: 1,478 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,934 euros el litro

Precio mínimo: 1,509 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,734 euros el litro

Precio mínimo: 1,429 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,9 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,814 euros el litro

Precio mínimo: 1,465 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,904 euros el litro

Precio mínimo: 1,485 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,397 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,929 euros el litro

Precio mínimo: 1,689 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,789 euros el litro

Precio mínimo: 1,554 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,894 euros el litro

Precio mínimo: 1,57 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)
El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

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Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

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Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

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