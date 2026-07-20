La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

España se proclamó este domingo campeona del mundo tras ganar la final a Argentina por 1-0 con un gol de Ferran Torres en la segunda parte de la prórroga. El capitán, Rodrigo Hernández, levantó el segundo Mundial para la Selección, que significará una nueva estrella en el pecho tras la lograda por la generación de 2010 en Sudáfrica. El centrocampista fue también nombrado MVP del torneo, así como Pau Cubarsí mejor joven y Unai Simón mejor portero. La Selección solo ha encajado un gol en ocho partidos. Lionel Messi y compañía no fueron capaces de disparar a puerta en los 120 minutos que duró del encuentro.

El país ha celebrado en las plazas y las calles toda la madrugada y lo seguirá haciendo este lunes. Los campeones vuelan a Madrid y aterrizan en torno a las 12:50 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La primera parada de los jugadores y el cuerpo técnico será Zarzuela, donde serán recibidos por los reyes. Después, Moncloa, para verse con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Después, la rúa, un autobús descubierto en el que recorrerán algunas de las principales calles de la capital, con destino a la plaza de Cibeles. Allí habrá animación desde las 18:00 horas con DJ, artistas y sorpresas aún no desveladas. Los protagonistas llegarán en torno a las 21:00 horas.