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La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

Los jugadores se darán un baño de masas por las calles de la capital en un autobús descubierto. El momento álgido se vivirá en Cibeles, donde se ha instalado un escenario. Se esperan sorpresas

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España se proclamó este domingo campeona del mundo tras ganar la final a Argentina por 1-0 con un gol de Ferran Torres en la segunda parte de la prórroga. El capitán, Rodrigo Hernández, levantó el segundo Mundial para la Selección, que significará una nueva estrella en el pecho tras la lograda por la generación de 2010 en Sudáfrica. El centrocampista fue también nombrado MVP del torneo, así como Pau Cubarsí mejor joven y Unai Simón mejor portero. La Selección solo ha encajado un gol en ocho partidos. Lionel Messi y compañía no fueron capaces de disparar a puerta en los 120 minutos que duró del encuentro.

El país ha celebrado en las plazas y las calles toda la madrugada y lo seguirá haciendo este lunes. Los campeones vuelan a Madrid y aterrizan en torno a las 12:50 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La primera parada de los jugadores y el cuerpo técnico será Zarzuela, donde serán recibidos por los reyes. Después, Moncloa, para verse con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Después, la rúa, un autobús descubierto en el que recorrerán algunas de las principales calles de la capital, con destino a la plaza de Cibeles. Allí habrá animación desde las 18:00 horas con DJ, artistas y sorpresas aún no desveladas. Los protagonistas llegarán en torno a las 21:00 horas.

En pocas líneas:

05:59 hsHoy

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Los hechos se produjeron mientras España disputaba la final de la Copa del Mundo

Disturbios en Bilbao contra la pantalla del PP (@carlosdavidgf)
Disturbios en Bilbao contra la pantalla del PP (@carlosdavidgf)

Los hechos se han producido en la plaza Unzaga, en Eibar, donde el Ayuntamiento había instalado una pantalla gigante para seguir el encuentro entre España y Argentina. Un grupo de encapuchados ha quemado este domingo una bandera de España y ha desplegado varias pancartas de apoyo a la selección vasca y contra el españolismo en Eibar, coincidiendo con la disputa de la final del Mundial entre España y Argentina.

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05:44 hsHoy

El increíble camino de Oyarzabal en el Mundial: récords históricos, comparaciones con Ronaldo Nazário y un torneo que ha catapultado su carrera

El futbolista vasco ha liderado el ataque de La Roja con unas cifras a la altura de las grandes leyendas de la competición

Oyarzabal celebrando un gol. (Reuters/Gary Vasquez)
Oyarzabal celebrando un gol. (Reuters/Gary Vasquez)

Mikel Oyarzabal ha sido uno de los nombres propios de este torneo. A sus 29 años, el delantero vasco se ha convertido en una de las sensaciones del Mundial, siendo el máximo goleador de la selección española, con un total de 5 tantos.

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05:31 hsHoy

Lamine Yamal, el niño bonito de España: de la lesión y las dudas iniciales a conquistar el mundo ante Argentina

El jugador azulgrana llegó a la cita mundialista entre algodones tras una lesión en el bíceps femoral, pero poco a poco fue reponiéndose para mostrar su mejor versión

Lamine Yamal celebra la victoria de España en el Mundial durante la final contra Argentina (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Lamine Yamal celebra la victoria de España en el Mundial durante la final contra Argentina (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

España ha conseguido coser su segunda estrella al pecho. Una gesta histórica para La Roja, que tan solo ha conseguido tal hazaña en una ocasión. Los de Luis de la Fuente aterrizaron con la etiqueta de favorita en el torneo, dada su condición de vigente campeona de la Eurocopa 2024, y poco a poco fueron demostrando por qué. Su actuación fue de menos a más, de un grupo que dejó de lado las individualidades para convertirse en un equipo y remar todos hacia el mismo objetivo con un gol de Ferran en el minuto 105 de la prórroga. Lamine Yamal entre ellos. No brilló con luz propia sino bajo la estela de un grupo que quería volver a hacer historia y volver a levantar la Copa del Mundo.

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05:21 hsHoy

Luis de la Fuente, el arquitecto que ha hecho realidad el sueño de la segunda estrella: “No hay mayor felicidad que ver a un país feliz”

España es campeona del mundo tras ganar a Argentina

Luis de la Fuente. (Kai Pfaffenbach/Reuters)
Luis de la Fuente. (Kai Pfaffenbach/Reuters)

El 25 de mayo de 2026, Luis de la Fuente, seleccionador de España, daba la convocatoria para el Mundial 2026. Al día siguiente, solo se hablaba de las grandes ausencias y de quiénes podían conformar un once en el primer partido cuando ya se sabía que ni Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Merino o Víctor Muñoz llegaban entre algodones. Y es que el plan era que el 10 del FC Barcelona y el 10 del Athletic Club, máximas figuras tras la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025, fueran recuperando poco a poco sensaciones. Sin embargo, tras el primer partido, nos dimos cuenta de que el Mundial no espera a nadie.

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05:08 hsHoy

Tragedia en la celebración del Mundial: muere un niño de 13 años al derrumbarse una fuente en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Ocurrió a las 0:33 horas, cuando la estructura cedió, quedando el menor atrapado bajo la aglomeración. Otras tres personas han resultado heridas

Glorieta del Árbol Gordo, lugar de la tragecia en la celebración del Mundial en Ciudad Rodrigo.
Glorieta del Árbol Gordo, lugar de la tragecia en la celebración del Mundial en Ciudad Rodrigo.

Un niño de 13 años ha muerto en Ciudad Rodrigo, Salamanca, tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo durante las celebraciones por la victoria de España en el Mundial. Otras tres personas han resultado con heridas graves en el mismo incidente, según han informado fuentes de la Policía Local.

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05:02 hsHoy

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

La llegada del equipo a Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se estima para las 12:50 del lunes, a bordo de un avión de Iberia

(Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
(Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

España es campeona del mundo y la afición espera con ganas a que La Roja vuelva de Nueva York tras su victoria ante Argentina. Aunque aún queda mucha agenda por cerrar, la expedición tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia las 14:10 horas y, una vez concluyan los actos con la Casa del Rey y el Gobierno, iniciará por la tarde un desfile que arrancará en el intercambiador de Moncloa y terminará en Cibeles, sin que por ahora exista un horario cerrado.

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04:46 hsHoy

Qué dice la prensa internacional del triunfo de España: el mundo se rinde ante los nuevos “reyes” del fútbol

Periódicos de todo el mundo reconocen la superioridad de La Roja y dignifican el papel de una Argentina “con garra”

Rodri levanta la Copa del Mundo conseguida por España. (Odd Andersen/ AFP)
Rodri levanta la Copa del Mundo conseguida por España. (Odd Andersen/ AFP)

España ha conseguido ganar su segundo Mundial en 16 años con una extraordinaria participación en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá. Los de Luis de la Fuente han cuajado una competición casi perfecta, con solo un empate a cero en el primer partido y siete victorias en las que solo ha recibido un único gol. Ha derrotado, además, a varias de las favoritas del torneo: Argentina en la final, Francia en semis, Portugal en octavos; y en todo momento, con la sensación de que el partido estaba controlado.

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04:29 hsHoy

¡¡¡España, campeona del mundo!!! Ferrán Torres da la segunda estrella a La Roja en un partido sufrido hasta la prórroga contra Argentina

La roja a Enzo Fernández encaminó la victoria de la Selección

¡¡¡ESPAÑA ES CAMPEONA DEL MUNDO!!! Estaba llamada a ser la final del Mundial. La suspensión de la Finalissima no había gustado a nadie y España y Argentina se tenían ganas por ver quién debe ser la mejor selección del mundo. Una por la segunda estrella. Otra por prolongar su reinado y hacer un hito que no se veía desde hacía 64 años: ganar dos Mundiales seguidos. Pero España, que venía de menos a más, iba a culminar de la mejor manera posible. Control absoluto de un partido que tuvo 11 hombres que dominaron de cabo a rabo todos los compases del partido. Y aun así, no fue suficiente en 90 minutos. Teníamos que sufrir 30 minutos más. La Roja estaba destinada a resolverlo en la prórroga. Y así fue. Un gol de Ferrán Torres hacía el sueño realidad. No sin sufrimiento con dos goles anulados. No sin susto final en el último arreón de Argentina.

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04:26 hsHoy

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

La Roja se impone ante la Albiceleste por 1-0 gracias a un gol de Ferran

Los jugadores de España levantando la copa (AFP)
Los jugadores de España levantando la copa (AFP)

España cose la segunda estrella en el pecho. La Roja acabó con Argentina en la prórroga tras un partido donde dominó durante los 90 minutos y 30 extra que se extendió en la prórroga. Fue gracias a un gol de Ferran como se alzó con la copa.

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