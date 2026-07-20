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Ya pagamos hipotecas 15.500 euros más caras que el año pasado: el préstamo medio en España roza los 175.000 euros

El encarecimiento de la financiación coincide con un tipo de interés del 2,98% y un plazo de devolución de 25 años

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Hombre y mujer sentados en mesa de madera revisan documentos, uno con la palabra 'HIPOTECA' visible, calculadora, bolígrafos.
Una pareja evalúa los documentos de su hipoteca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El importe medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas alcanzó en mayo de 2026 los 174.866 euros, un 9,7% más que en el mismo mes de 2025, según los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hace un año, el préstamo medio rondaba los 159.400 euros, frente a los casi 175.000 euros actuales. Quien firma ahora una hipoteca necesita, de media, unos 15.500 euros más por operación.

El aumento del importe contrasta con la evolución del número de operaciones, que apenas ha variado. En mayo se constituyeron 42.213 hipotecas sobre viviendas, un 0,1% menos que un año antes. Se firman prácticamente los mismos préstamos, pero por cantidades mucho mayores.

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El préstamo medio aumenta en unos 15.500 euros

Los datos del INE muestran que el mercado hipotecario se mantiene estable en volumen, aunque cada operación implica una financiación mayor. El incremento del 9,7% sitúa el importe medio en 174.866 euros, aproximadamente 15.462 euros por encima del nivel estimado de mayo de 2025.

Esta cantidad representa el capital que concede la entidad financiera, no el precio completo de la vivienda. Los compradores deben aportar normalmente una parte del coste con sus ahorros y hacer frente, además, a impuestos y otros gastos relacionados con la operación.

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Tampoco se trata del coste final de la hipoteca. A los 174.866 euros prestados hay que sumar los intereses que se pagarán durante los años de devolución. Por tanto, el desembolso total que asume el titular será superior al importe inicial concedido por el banco.

El INE no explica las causas del crecimiento de los préstamos. Su estadística recoge las hipotecas inscritas en los registros de la propiedad, pero no permite determinar si el aumento responde al encarecimiento de las viviendas, a cambios en el tipo de inmuebles adquiridos o al perfil de los compradores.

En el conjunto de fincas, que incluye viviendas, solares, terrenos y otros inmuebles, el importe medio de las hipotecas inscritas aumentó todavía más, un 12,1% interanual.

Las hipotecas a tipo fijo ya representan el 36% del saldo hipotecario de los bancos españoles.

El interés vuelve a rozar el 3%

El tipo de interés medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en mayo en el 2,98%. Se trata de un aumento frente al 2,90% registrado en abril y el 2,84% de marzo, de acuerdo con la serie difundida por el INE.

El plazo medio acordado entre los clientes y las entidades fue de 25 años. Durante ese periodo, el comprador deberá devolver el dinero prestado junto con los intereses correspondientes, por lo que tanto el importe inicial como el tipo aplicado influyen en la mensualidad.

Las hipotecas a tipo fijo continuaron siendo las más habituales. Representaron el 60,9% de las operaciones constituidas sobre viviendas, mientras que el 39,1% restante se firmó a tipo variable.

El interés inicial medio fue ligeramente más bajo en las hipotecas fijas, con un 2,96%, que en las variables, donde alcanzó el 3,00%. En las primeras, la cuota no cambia por las oscilaciones de los tipos de referencia. En las segundas, puede subir o bajar durante la vida del préstamo según las condiciones pactadas.

Navarra registra la mayor subida y Baleares, la mayor caída

La evolución del número de hipotecas fue muy diferente según la comunidad autónoma. Navarra registró el mayor crecimiento interanual en mayo, con un aumento del 33,5%. Le siguieron Canarias, con un 16,5%, y Cataluña, con un 9,3%.

En el extremo contrario, Islas Baleares presentó la mayor caída, del 19,6%. También descendieron con fuerza las operaciones en Cantabria, un 17,9%, y en la Región de Murcia, un 13,2%.

El INE contabilizó además 9.342 hipotecas en las que se modificaron las condiciones previamente pactadas. El número total de cambios registrales bajó un 17,1% respecto a mayo de 2025.

Las novaciones, que permiten cambiar las condiciones con la misma entidad, descendieron un 23,4%. En cambio, las subrogaciones al acreedor, utilizadas para trasladar la hipoteca a otro banco, aumentaron un 14,5%. El 82,9% de las modificaciones registradas estuvo relacionado con cambios en los tipos de interés.

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