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Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la F1 tras el último Gran Premio

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La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso del mundo (Jovani Perez/Infobae)
La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso del mundo (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

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Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después del último Gran Premio.

Los pilotos que lideran el Campeonato

Los mejores pilotos de la Fórmula 1 (Reuters)
Los mejores pilotos de la Fórmula 1 (Reuters)

Los pilotos que dominan el podio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 son: Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y George Russell.

Tras el último Gran Premio, el italiano de Mercedes encabeza la tabla de pilotos, sumando los 204 puntos en lo que va de la campeonato.

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Por su parte, el piloto británico de la escudería Ferrari le pisa los talones a Antonelli y se encuentra en el segundo puesto con sus 159 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Mercedes, con el tercer lugar. El británico ya suma 154 en lo que va de la temporada.

La tabla completa de la Fórmula 1

Después de varias temporadas con Mercedes Benz, el heptacaméon del mundo Lewis Hamilton iniciará una nueva etapa en su carrera con la escudería Ferrari (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Después de varias temporadas con Mercedes Benz, el heptacaméon del mundo Lewis Hamilton iniciará una nueva etapa en su carrera con la escudería Ferrari (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 204

2.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 159

3.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 154

4.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 126

5.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 103

6.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 92

7.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 91

8.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 60

9.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 42

10.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 39

11.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 22

12.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 19

13.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 18

14.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 10

15.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 6

16.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 5

17.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 3

18.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 1

19.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 0

20.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

21.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

22.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

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