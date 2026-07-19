España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo | Horario, alineación y última hora de ‘La Roja’ en Nueva York antes del partido

Los equipos quieren alcanzar el máximo reconocimiento a nivel de selecciones en la edición 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estás nervioso al haber hecho clic en esta noticia, entonces ya conoces la siguiente información: hoy es el día. Este domingo 19 de julio, España y Argentina juegan la final del Mundial 2026 en el estadio de Nueva York. Luis de la Fuente frente a Lionel Scaloni. Messi contra Lamine Yamal. Dos equipos que buscan ser el primer bicampeón del siglo XXI. Un partido de altos vuelos que se prevé dramático.

En España, el encuentro arrancará a las 21:00 horas (horario peninsular) y a las 20:00 horas en Canarias. Mientras, en Argentina, el partido se podrá seguir a las 16:00 horas. Otros horarios: 16:00 horas (Brasil, Uruguay y Paraguay), 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos), 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá), 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica).

¿Y dónde verlo? En España podrá disfrutarse en directo y en abierto a través de La 1 de TVE, además de la opción de seguirlo por DAZN. En Argentina, la final se transmitirá por la TV Pública, Telefé, DSports, Disney+, Paramount+ y TyC Sports. Otras transmisiones: DSports y Disney+ (Sudamérica) / Unitel, Tigo, EntelTV y Red Uno (Bolivia) / Cazé TV, TV Globo, SporTV, GETV y SBT (Brasil) / ViX, TUDN, Canal 5, Las Estrellas, TV Azteca y Nueve (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports, RCN, Caracol y Win Sports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / Universo, Telemundo, Foxy Peacock (Estados Unidos) / Fox+, TDMax y Teletica 7 (Costa Rica) / Tigo Sports, Fox y Canal 4 (El Salvador) / Bein Sports y M6 (Francia) / BBC, STV e ITV 1 (Gran Bretaña) / Tigo Sports, FOX y Canal 7 (Guatemala) / Tigo Sports, TVC y Fox (Honduras) / DAZN y Rai (Italia) / RPC, Fox, Tigo Sports y TV Max (Panamá).