España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo | Horario, alineación y última hora de ‘La Roja’ en Nueva York antes del partido

Si estás nervioso al haber hecho clic en esta noticia, entonces ya conoces la siguiente información: hoy es el día. Este domingo 19 de julio, España y Argentina juegan la final del Mundial 2026 en el estadio de Nueva York. Luis de la Fuente frente a Lionel Scaloni. Messi contra Lamine Yamal. Dos equipos que buscan ser el primer bicampeón del siglo XXI. Un partido de altos vuelos que se prevé dramático.
En España, el encuentro arrancará a las 21:00 horas (horario peninsular) y a las 20:00 horas en Canarias. Mientras, en Argentina, el partido se podrá seguir a las 16:00 horas. Otros horarios: 16:00 horas (Brasil, Uruguay y Paraguay), 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos), 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá), 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica).
¿Y dónde verlo? En España podrá disfrutarse en directo y en abierto a través de La 1 de TVE, además de la opción de seguirlo por DAZN. En Argentina, la final se transmitirá por la TV Pública, Telefé, DSports, Disney+, Paramount+ y TyC Sports. Otras transmisiones: DSports y Disney+ (Sudamérica) / Unitel, Tigo, EntelTV y Red Uno (Bolivia) / Cazé TV, TV Globo, SporTV, GETV y SBT (Brasil) / ViX, TUDN, Canal 5, Las Estrellas, TV Azteca y Nueve (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports, RCN, Caracol y Win Sports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / Universo, Telemundo, Foxy Peacock (Estados Unidos) / Fox+, TDMax y Teletica 7 (Costa Rica) / Tigo Sports, Fox y Canal 4 (El Salvador) / Bein Sports y M6 (Francia) / BBC, STV e ITV 1 (Gran Bretaña) / Tigo Sports, FOX y Canal 7 (Guatemala) / Tigo Sports, TVC y Fox (Honduras) / DAZN y Rai (Italia) / RPC, Fox, Tigo Sports y TV Max (Panamá).
El comercio español cierra antes de la final del Mundial para que empleados y aficionados vean el partido
El país entero está volcado con la selección para la final del Mundial 2026 de esta noche, también las empresas. El Corte Inglés, Inditex y Carrefour lideran una ola de cierres anticipados este domingo en toda España para que sus plantillas puedan seguir el partido entre La Roja y Argentina. Los dos primeros bajarán la persiana a las 20.00 horas, una hora antes del inicio del encuentro; Carrefour lo hará a las 20.30 horas.
Apple, IKEA, Leroy Merlin, Alcampo, Conforama, JYSK y MediaMarkt se suman a la iniciativa, según ha informado la Confederación Independiente Sindical Fetico. En el ámbito de las telecomunicaciones, Movistar ha rebautizado su red como “ConLaSeleccion”, Orange la ha cambiado por “#TodoUnEquipo” y Vodafone por “APorLaSegunda”, cambios puramente visuales sin efecto sobre la cobertura o la velocidad del servicio.
Llegó el día. España-Argentina. Quien gane será la mejor selección del mundo. Quien pierda no será recordado. La Roja busca la segunda estrella. La albiceleste, un hito que lleva 64 años sin verse: ganar dos Mundiales seguidos. Una final que se decidirá en los pequeños detalles, en el talento y en la capacidad para hacer frente a los nervios y la presión del momento.
Estaba llamada a ser la final del Mundial 2026. Después de que la Finalissima no se disputara tras el estallido de la guerra de Irán, España y Argentina se citan hoy con la historia para conquistar el mundo. La Roja, campeona de Europa y la Nations League; la albiceleste, campeona de Copa América. Dos maneras de entender el fútbol, dos generaciones completamente diferentes y un partido que marcará el principio de una era y el final de otra.
¡Buenos días! Arrancamos este directo haciendo la pregunta inevitable: ¿Nervios? Desde Infobae España —un medio de origen argentino, pero cuyos periodistas en Madrid somos españoles—, la verdad es que sí: muchos nervios. Aquí vamos a estar todo este domingo (y parte de la madrugada del lunes) para narrarte tanto el partido como la previa, el ambiente en Nueva York y todas las reacciones al resultado. ¡Empezamos!