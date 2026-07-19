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Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Los hechos se produjeron mientras España disputaba la final de la Copa del Mundo

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Disturbios en Bilbao contra la pantalla del PP (@carlosdavidgf)
Disturbios en Bilbao contra la pantalla del PP (@carlosdavidgf)

Los hechos se han producido en la plaza Unzaga, en Eibar, donde el Ayuntamiento había instalado una pantalla gigante para seguir el encuentro entre España y Argentina. Un grupo de encapuchados ha quemado este domingo una bandera de España y ha desplegado varias pancartas de apoyo a la selección vasca y contra el españolismo en Eibar, coincidiendo con la disputa de la final del Mundial entre España y Argentina.

Antes del inicio del encuentro ya habían aparecido varias pintadas en las inmediaciones de la pantalla gigante con mensajes como “Puta España” y Espainolismoa borrokatu (Combatir el españolismo). Además, se colocó una pancarta con los lemas Inposiziorik ez (No a las imposiciones) y Gazte langileok espainolismoari aurre egin (Jóvenes trabajadores, enfrentad al españolismo), junto a un escudo de España tachado.

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Ya con el partido en juego, alrededor de media docena de personas encapuchadas accedieron a un mirador cercano, donde encendieron varias bengalas y prendieron fuego a una bandera española. Desde ese mismo punto desplegaron una pancarta en la que aparecían tachadas las banderas de España y Francia, junto al escudo Zazpiak Bat y el mensaje Gurea Euskal Selekzioa (La nuestra, la selección vasca).

Disturbios en Bilbao

Además de lo ocurrido en Eibar, la final del Mundial también estuvo marcada por incidentes en Bilbao. Un grupo de manifestantes en favor de la oficialidad de la selección vasca intentó boicotear este domingo la pantalla gigante instalada por el Partido Popular para seguir el encuentro entre España y Argentina.

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La final del Mundial también dejó incidentes en Vitoria-Gasteiz. Una treintena de personas atacó este domingo a dos jóvenes aficionados de la selección española cuando se dirigían a la Plaza de España para seguir el encuentro.

Según explica Europa Press, los agresores utilizaron gas pimienta y golpearon a las víctimas en las inmediaciones de la Catedral Vieja. Tras la agresión, la Ertzaintza desplegó varias patrullas por la capital alavesa para tratar de localizar a los presuntos autores de los hechos.

Además, el Departamento de Seguridad ha confirmado la detención de un hombre de 35 años por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad. Los hechos ocurrieron poco antes de las 21:00 horas, cuando varios agentes acudían a auxiliar a una persona en el transcurso de unos incidentes relacionados con la final del Mundial entre España y Argentina. Durante la intervención, uno de los ertzainas fue agredido y el presunto autor fue arrestado.

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