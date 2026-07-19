Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Amigos con camisetas de Argentina y España siguen un partido de fútbol en televisión desde el salón de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

España y Argentina se disputan esta noche el Mundial de fútbol, pero el marcador ofrece un resultado muy distinto cuando el partido se juega en el terreno económico. España llega con una inflación diez veces menor y mejores condiciones de jornada laboral y vacaciones. Pero Argentina puede apuntarse dos tantos capaces de sorprender al público español: tiene menos desempleo y la OCDE calcula que crecerá algo más durante 2026.

La tasa de paro argentina se situó en el 7,8% durante el primer trimestre del año, frente al 10,83% registrado en España. La OCDE también prevé que su economía avance un 2,8% este año, seis décimas más que la española. Dos cifras que, vistas de forma aislada, colocarían al país latinoamericano por delante.

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Cambia de nuevo el marcador cuando se examina el tipo de empleo que se crea y qué ocurre después con el salario. El 44,2% de los ocupados argentinos tiene un empleo informal, es decir, trabaja sin estar plenamente registrado y puede quedar fuera de las cotizaciones, la protección social o parte de los derechos laborales.

A esta precariedad se suma una subida de precios que continúa castigando el poder adquisitivo. La inflación argentina supera el 30% anual, la jornada legal alcanza las 48 horas semanales y los trabajadores con menos de cinco años de antigüedad tienen derecho a 14 días naturales de vacaciones, menos de la mitad del mínimo reconocido en España.

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Argentina crecerá más en 2026, aunque España arrancó mejor el año

Argentina gana el duelo del crecimiento previsto. La OCDE calcula que su PIB aumentará un 2,8% en 2026, impulsado sobre todo por las exportaciones de energía, minería y productos agrícolas. Para España espera un avance del 2,2%, sostenido por el consumo, la creación de empleo y las inversiones vinculadas a los fondos europeos.

La previsión para el conjunto del año, sin embargo, no coincide con lo ocurrido durante sus primeros meses. España creció un 2,7% interanual en el primer trimestre y Argentina, un 2,3%. El organismo espera, por tanto, que la economía argentina acelere a medida que avance 2026.

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El país latinoamericano parte además de una trayectoria mucho más inestable. La propia OCDE advierte de que el gasto de los hogares seguirá creciendo, limitado por los elevados tipos de interés y una recuperación de los salarios reales que todavía avanza despacio.

La economía española mantendrá un ritmo de crecimiento "resiliente" a pesar del conflicto en Oriente Próximo y la incertidumbre internacional, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha revisado una décima al alza su previsión de expansión para España en 2026, hasta el 2,2%, aunque también ha incrementado su expectativa de inflación, que alcanzará el 3,3% este año. (Fuente: Europa Press / Comisión Europea /epdata)

Los precios suben diez veces más en Argentina

La ventaja argentina en crecimiento pierde fuerza cuando se observa cuánto se encarece la vida. En junio, los precios aumentaron un 3,2% interanual en España y un 33,5% en Argentina. La tasa argentina multiplica por más de diez la española.

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La diferencia también se aprecia en periodos mucho más cortos. España acumuló una subida del 2,3% durante la primera mitad del año, mientras que Argentina alcanzó el 16,8%. Solo en junio, los precios argentinos avanzaron un 1,9%; en España lo hicieron un 0,6%.

El efecto llega directamente a la compra, el alquiler, el transporte y las facturas. Cuanto más rápido suben estos gastos, menos tiempo conserva su valor el salario y más difícil resulta ahorrar. Argentina ha reducido con fuerza las tasas extremas de años anteriores, pero todavía convive con un encarecimiento muy superior al español.

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Menos paro, pero cuatro de cada diez empleos son informales en Argentina

El desempleo es el principal punto débil de España. La EPA situó la tasa en el 10,83% durante el primer trimestre, con 2,71 millones de personas paradas. Argentina registró un 7,8%, algo más de tres puntos menos.

La comparación exige cautela. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina obtiene estos datos a través de la Encuesta Permanente de Hogares, realizada en 31 grandes áreas urbanas, mientras que la EPA española cubre todo el país. Las dos cifras permiten observar la situación laboral, pero no proceden de encuestas con la misma cobertura territorial.

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Además, encontrar trabajo no significa necesariamente acceder a un empleo con cotizaciones y protección. El 44,2% de los ocupados argentinos no estaba plenamente registrado durante el primer trimestre. En la práctica, una parte de estas personas trabaja sin cotizar para su jubilación o con menos cobertura ante una enfermedad, un accidente laboral o un despido.

España no publica un dato equivalente que permita comparar directamente ambos países. Aun así, el elevado número de empleos no registrados en Argentina obliga a reinterpretar su menor tasa de paro: muchas personas trabajan, pero lo hacen sin cotizar o con menos protección laboral.

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Más horas de trabajo y menos vacaciones

El salario mínimo español asciende en 2026 a 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, un total de 17.094 euros al año. En Argentina, el mínimo vigente desde julio se sitúa en 372.400 pesos mensuales.

Convertir esa cantidad directamente a euros produciría una comparación engañosa. El resultado depende del tipo de cambio utilizado y no tiene en cuenta cuánto cuestan la vivienda, la alimentación o los servicios en cada país. La evolución de los salarios tampoco ofrece una victoria clara: las remuneraciones argentinas aumentaron un 36,9% interanual en abril, pero gran parte de esa subida quedó absorbida por el encarecimiento de la vida.

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Las condiciones laborales permiten hacer una comparación más clara. En España, la jornada máxima general sigue fijada en 40 horas semanales de promedio anual y las vacaciones no pueden ser inferiores a 30 días naturales.

En Argentina, la regla general establece un máximo de ocho horas diarias o 48 semanales. Sin embargo, la reforma laboral de 2026 permite distribuir ese tiempo mediante sistemas de promedio o bancos de horas, de modo que algunos días la jornada puede alcanzar las 12 horas si después se compensa con menos trabajo o descansos y no se supera el límite semanal.

El periodo de vacaciones depende de la antigüedad: son 14 días naturales hasta los cinco años trabajados, 21 entre los cinco y los diez, 28 entre los diez y los veinte y 35 a partir de los veinte años. Un trabajador argentino necesita superar los diez años en la empresa para acercarse a los 30 días que la legislación española reconoce desde el inicio.

Dos reformas laborales en direcciones opuestas

Los dos países han intentado corregir sus problemas con recetas distintas. España aprobó su reforma laboral a finales de 2021 para restringir los contratos temporales, extender la contratación indefinida y reforzar mecanismos como los ERTE frente al despido. En el último año hasta marzo de 2026, el número de asalariados indefinidos creció en más de medio millón.

Argentina aprobó en marzo la Ley de Modernización Laboral, orientada a facilitar la contratación formal, reducir costes empresariales y regularizar empleos no declarados. Incluye incentivos en las cotizaciones, cambios en la negociación colectiva y un fondo para afrontar las obligaciones derivadas de la extinción de contratos. También permite que los convenios organicen la jornada mediante bancos de horas.

Con estas medidas, España trató de reducir una temporalidad que hacía encadenar contratos de corta duración a muchos trabajadores. Argentina intenta sacar del empleo no registrado a una parte de quienes ya trabajan. Para conseguirlo, ha elegido una vía basada en mayores incentivos y flexibilidad para las empresas.

Ambos países llegan al duelo económico con debilidades y fortalezas muy distintas, pero esta noche, en la final del Mundial, ninguna estadística influirá cuando empiece a rodar el balón. ¡Que gane el mejor!