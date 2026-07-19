La otra final del Mundial se jugará en el palco: Trump compartirá asiento con varios de los dirigentes con los que mantiene abiertos sus mayores desencuentros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el trofeo del Mundial (AP / Jacquelyn Martin)

Mientras España y Argentina se disputan este domingo el título de campeones del mundo sobre el césped del estadio MetLife de Nueva Jersey, otra imagen concentrará buena parte de la atención lejos del balón. En la grada de autoridades coincidirán algunos de los principales protagonistas de la política internacional en un momento especialmente delicado para las relaciones entre varios de sus países. Donald Trump ejercerá de anfitrión de una final en la que compartirá palco con dirigentes con los que mantiene abiertos importantes desacuerdos diplomáticos, comerciales e ideológicos, convirtiendo el encuentro en un reflejo de las tensiones que atraviesan el escenario internacional.

Después de 38 días de competición y 103 partidos, el Mundial de 2026 llega a su desenlace con un cartel de lujo tanto dentro como fuera del terreno de juego. Al presidente de Estados Unidos le acompañarán el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro canadiense, Mark Carney; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; y, previsiblemente, los reyes Felipe VI y Letizia, cuya asistencia fue anunciada por el propio monarca durante su viaje a Guadalajara (México) para presenciar el encuentro de la fase de grupos entre España y Uruguay.

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La fotografía será especialmente llamativa porque reunirá a dirigentes enfrentados por cuestiones tan diversas como la política de defensa, la guerra comercial impulsada por Washington, la inmigración o el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Paradójicamente, el único gran ausente entre los líderes políticos será el presidente del país que aspira a conquistar el título junto a España.

Javier Milei ha decidido no viajar a Nueva Jersey por superstición. El mandatario argentino sostiene que mantener la misma rutina que ha seguido durante todo el campeonato forma parte de la “cábala” que ha acompañado a la selección hasta la final. Él mismo ha contado que durante el partido frente a Suiza se quitó una chaqueta porque tenía calor, momento en el que Argentina recibió un gol. Se la volvió a poner inmediatamente y asegura que desde entonces no ha vuelto a quitársela durante ningún partido.

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Trump reúne en el palco a varios de sus principales frentes abiertos

El principal foco de atención estará puesto en Donald Trump. El presidente estadounidense no ha asistido a ninguno de los partidos del Mundial, aunque asegura haber seguido algunos encuentros por televisión, y ha reservado su presencia para la final del campeonato organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

A su alrededor se sentarán varios de los dirigentes con los que mantiene algunos de sus principales conflictos políticos. Uno de ellos será Pedro Sánchez. Ambos coincidirán por primera vez después de meses de desencuentros que han deteriorado las relaciones entre Washington y Madrid. El principal motivo de fricción ha sido la negativa del Gobierno español a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB y la decisión de impedir que Estados Unidos utilizara las bases militares conjuntas situadas en España para operaciones relacionadas con la guerra de Irán.

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Trump ha convertido esas discrepancias en una constante de sus intervenciones públicas. El pasado octubre aseguró que España “debería ser reprendida por la OTAN”, la definió como “un socio terrible y desleal” e incluso pidió al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, que expulsara al país de la organización.

Las críticas continuaron meses después. En marzo calificó a España como una nación “perdedora” y ordenó a su equipo que cortara todo el comercio bilateral. Hace apenas diez días volvió a endurecer el tono con uno de los ataques más duros dirigidos hasta ahora contra el Ejecutivo español. “España es una causa perdida. No queremos hacer ningún negocio comercial con España de ahora en adelante. Me gustaría cortarlo. España es un compañero terrible en la OTAN. Corten todo el comercio con España, por favor. Incluyendo las visitas. No queremos tener nada que ver. No tienen remedio, mala gente”, afirmó.

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Sin embargo, el giro llegó apenas unas horas después. El presidente estadounidense aseguró que España se había comprometido a asumir una partida de gasto en defensa y rebajó la tensión. “Debo admitir que tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy”, declaró.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS / Suzanne Plunkett)

Pero España no será el único frente que Trump tendrá sentado a pocos metros. Compartirá palco también con los dirigentes de Canadá y México, los otros dos países anfitriones del Mundial y, al mismo tiempo, dos socios con los que Washington mantiene abiertas negociaciones sobre el futuro del T-MEC.

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En el caso de Canadá, la relación atraviesa uno de sus momentos más delicados. Este mismo viernes, Trump amenazó con imponer nuevos aranceles al responsabilizar al país del humo provocado por los incendios forestales registrados en la provincia de Ontario, que ha afectado a varias zonas del norte de Estados Unidos. “Responsabilizamos a Canadá por no mantener adecuadamente sus bosques y la maleza que contienen, lo que provoca que Estados Unidos sufra una invasión innecesaria de aire sucio, contaminado”, afirmó.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha intentado contener el deterioro mediante una estrategia de diálogo, aunque también se ha convertido en uno de los dirigentes occidentales que con mayor claridad ha cuestionado la visión económica de Trump. Su discurso pronunciado el pasado enero en el Foro de Davos, en defensa de la globalización frente al nacionalismo económico y al proteccionismo arancelario, fue interpretado como una respuesta a las políticas impulsadas desde la Casa Blanca.

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Canadá fue además uno de los primeros países en responder con aranceles a las medidas comerciales aprobadas por Washington. Desde entonces, ambos gobiernos negocian un nuevo marco para reducir esas tarifas, aunque Ottawa sigue siendo el único país del G20 que todavía no ha cerrado un acuerdo comercial con Estados Unidos.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también llegará a la final con una relación compleja con Trump. Ambos representan modelos políticos opuestos y han protagonizado diversos episodios de tensión desde la llegada de la dirigente mexicana al poder. Trump ha acusado en repetidas ocasiones a México de amparar la actividad de los cárteles de la droga e incluso ha amenazado con intervenir en territorio mexicano. Sheinbaum ha respondido reivindicando la soberanía nacional y defendiendo el trabajo de las autoridades de seguridad. La muerte de varios agentes de la CIA en México agravó posteriormente esa tensión, aunque las negociaciones comerciales entre ambos países avanzan con mayor fluidez que las mantenidas entre Washington y Ottawa.

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Del papel conciliador del Rey al aliado de Trump en la FIFA

No todos los asistentes llegarán al palco en un contexto de confrontación con el presidente estadounidense. La presencia de Felipe VI introduce un perfil diferente en la representación española. El Rey mantiene una relación institucional de respeto con Trump, con quien ha coincidido en varias ocasiones en actos oficiales, y su asistencia a la final añade una dimensión diplomática a la delegación española.

También ocupará uno de los asientos Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York y uno de los principales referentes del ala socialista del Partido Demócrata. Aunque Trump suele referirse a ese sector político como “comunistas peligrosos”, la relación personal entre ambos ha resultado más cordial de lo esperado. En las pocas ocasiones en las que han coincidido públicamente han mantenido un trato respetuoso, pese a representar proyectos políticos completamente opuestos.

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Donald Trump habló sobre el caso Balogun: “No fue foul”

Otro de los protagonistas será Gianni Infantino. El presidente de la FIFA ha sido una de las figuras más visibles durante todo el campeonato y también una de las más controvertidas por la estrecha relación que mantiene con Trump. Esa cercanía volvió a quedar en evidencia durante la polémica generada por la suspensión de la sanción al futbolista Balogun después de que el presidente estadounidense trasladara su malestar por la tarjeta roja recibida por el jugador, una decisión sin precedentes que abrió un intenso debate sobre la independencia del organismo que dirige el fútbol mundial.

Infantino volverá a ejercer este domingo de anfitrión institucional de la FIFA y, al mismo tiempo, de una de las figuras llamadas a rebajar la tensión en un palco en el que convivirán aliados, adversarios políticos y socios enfrentados por algunas de las principales disputas internacionales del momento, con Donald Trump como principal foco de todas las miradas.