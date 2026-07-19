Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La concejala Emma López (izq) y la portavoz del PSOE, Reyes Maroto (d), durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). (Gabriel Luengas - Europa Press)

Reyes Maroto ha ganado este domingo las primarias del PSOE Madrid Ciudad frente a Enma López y repetirá como candidata socialista a la zlcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2027. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de PSOE Madrid se ha impuesto por más de 200 votos y el partido ha cerrado así el proceso interno que despeja su candidatura para la carrera por Cibeles.

Maroto ha conseguido 1.045 papeletas frente a 841. La votación de la militancia socialista se ha cerrado a las 19.30 horas y el resultado se ha conocido en torno a las 20.25 horas.

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El resultado ratifica la apuesta de la militancia por la continuidad del proyecto que Maroto inició en 2023, cuando ya fue candidata tras su paso por el Gobierno de España como ministra de Industria. Durante la campaña, la dirigente ha defendido que Madrid no se gana “partiendo de cero cada cuatro años”.

Maroto ha llegado además a la fase final con ventaja en los avales. Ha reunido 1.376 avales aprobados, frente a los 1.028 válidos de su rival.

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Por qué Reyes Maroto se ha impuesto

La base de su campaña ha girado sobre tres ejes: continuidad, trabajo en barrios y agrupaciones y compromiso de seguir en la política madrileña. “Mi sitio está en Madrid”, ha repetido en distintos momentos del proceso interno.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, junto a las educadoras infantiles en huelga. (Europa Press)

“Enhorabuena a Reyes Maroto por el resultado. Muchas gracias a toda la militancia por haber hecho que estas semanas hayan sido increíbles. Ahora toca centrarnos en ganar a Almeida en las urnas en 2027. Juntos y juntas”, ha escrito en sus redes sociales Enma López.

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Maroto, por su parte, ha pedido a la militancia mantener un proyecto con “compromiso, constancia y confianza”. También ha fijado como objetivo que el PSOE salga “a ganar” en 2027.

A ese mensaje se ha sumado el respaldo visible del grueso del Grupo Municipal Socialista y de cargos como Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, que ha mostrado en redes sociales su aval. El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha apelado a la necesidad de que Maroto logre el cambio político en Madrid en 2027, aunque ha evitado apoyar formalmente a ninguna de las dos candidatas.

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La pugna con López ha estado atravesada por reproches desde el arranque de las primarias. Maroto ha cuestionado las formas elegidas por su rival para anunciar la candidatura, días antes del Debate sobre el Estado de la Ciudad y en vísperas de un Comité Federal del PSOE.

En ese contexto, la portavoz socialista ha llegado a hablar de una “falta de lealtad” hacia ella, hacia el proyecto, hacia el PSOE e incluso hacia Pedro Sánchez. También ha sostenido que su número dos formaba parte de la alternativa municipal y que algunos de sus mensajes sorprendían porque había participado en su construcción desde el grupo municipal.

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La candidata vencedora ha contrapuesto además su proyecto “de equipo” al “proyecto individual” que, a su juicio, representaba la candidatura de López. Pese a ese cruce, en el debate de primarias del jueves ambas evitaron el choque directo y se limitaron a exponer propuestas: Maroto insistió en no “empezar de cero cada cuatro años” y López pidió no “resignarse” a ser tercera fuerza.

Qué plantea Maroto para disputar la Alcaldía de Madrid en 2027

En ese cara a cara, la vivienda ha ocupado el centro de su programa. Maroto la ha situado como “punta de lanza” de su proyecto y ha defendido “expulsar” a los pisos turísticos de Madrid, poner tope a los alquileres con la Ley de Vivienda y blindar el suelo público para que no se venda “ni un metro cuadrado” y se destine a vivienda pública asequible.

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La candidata también ha prometido crear un nuevo “bus de barrio” para mejorar la conexión de los distritos periféricos. Su planteamiento pasa por una ciudad “donde el tiempo no sea un privilegio”.

En limpieza, ha cargado contra la “dejadez” del Gobierno municipal y se ha comprometido a activar un “plan de cierre” para la incineradora de Valdemingómez. Junto a ese paquete de medidas, ha insistido en que el PSOE debe ganar Cibeles en 2027 y en que la alternativa al PP dependerá de “tejer esa red de alianzas” con agrupaciones, asociaciones vecinales y sindicatos.

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Tras imponerse en las primarias, Maroto afronta también la tarea de recomponer la relación interna y encajar a López en la nueva etapa. Durante la campaña sostuvo que la contienda no debía separarlas, sino servir para que el PSOE llegara a 2027 “con más fuerzas y más ganas”.

Sobre ese encaje, la propia candidata ya había asegurado en una entrevista con 20 Minutos: “Ella va a tener su sitio conmigo como yo sé que lo voy a tener con ella, así me lo ha trasladado. Hacemos un buen equipo y yo quiero seguir liderando este proyecto con los mejores. Un buen equipo del que quiero ser entrenadora”.

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A la vez, la portavoz socialista tendrá que preparar el pulso con José Luis Martínez-Almeida después de un mandato marcado por una relación muy tensa. El choque más fuerte se produjo en 2025, cuando el alcalde rompió relaciones institucionales con ella por sus declaraciones sobre las muertes en residencias durante la pandemia, y recientemente le advirtió en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que no tenía garantizado “ni de lejos” ser la próxima candidata del PSOE a la Alcaldía.

*Con información de Europa Press