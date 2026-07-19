Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

(Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

España es campeona del mundo y la afición espera con ganas a que La Roja vuelva de Nueva York tras su victoria ante Argentina. Aunque aún queda mucha agenda por cerrar, la expedición tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia las 14:10 horas y, una vez concluyan los actos con la Casa del Rey y el Gobierno, iniciará por la tarde un desfile que arrancará en el intercambiador de Moncloa y terminará en Cibeles, sin que por ahora exista un horario cerrado.

Según adelanta el diario deportivo Marca, solo queda esperar unas horas para celebrar junto con los jugadores la gran victoria: España celebrará este lunes en Madrid su Mundial de 2026 y su segunda estrella con una jornada en la que se combinarán recepciones institucionales, un recorrido en autobús descapotable y un acto final en la plaza de Cibeles.

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Se espera la presencia de miles de afiionados en la plaza de Cibeles, que esta misma noche ya está llenándose de españoles eufóricos minutos después de que se proclamaran campeones del mundo. Aunque antes del contacto con la afición, la selección encabezada por el seleccionador Luis de la Fuente y los capitanes cumplirá con una agenda institucional. La primera parada será el Palacio de la Zarzuela.

REUTERS/Susana Vera

Cuándo es la celebración del Mundial 2026

Allí, los jugadores y el cuerpo técnico serán recibidos por los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Después, la expedición se desplazará al Palacio de la Moncloa para mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otras autoridades, asegura Marca.

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Una vez terminados esos compromisos, llegará el tramo más visible de la celebración. La RFEF ha preparado un desfile por las calles de Madrid en un autobús descapotable desde el que los campeones ofrecerán el trofeo a los aficionados.

El diario explica que el recorrido comenzará en el intercambiador de Moncloa y avanzará por algunas de las principales arterias de la capital hasta desembocar en Cibeles. Ese punto acogerá el acto principal con los seguidores.

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