El verano se adelanta con máximas que superan los 35 grados en casi toda España mientras que una DANA deja lluvias en el norte

La playa de La Patacona de Alboraya, a 24 de mayo de 2026. (EFE/Manuel Bruque)

El verano ha llegado antes de lo esperado -y lo normal- a España. En pleno mayo, las temperaturas son más propias del mes de julio y a los españoles no les queda otra que refugiarse en las zonas de sombra, playas y piscinas. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante la pasada jornada, Montoro (Córdoba) registró la temperatura más elevada de la jornada, con 38,1 grados. En Andújar (Jaén) se alcanzaron 38 grados y en Bailén (Jaén) la máxima fue de 37,2 grados. Mérida (Badajoz) llegó a 36,5 grados, mientras que en Navalvillar de Pela (Badajoz) se midieron 36,3 grados. El calor ya es insoportable y este el lunes el escenario no va a cambiar.

Las altas temperaturas se mantendrán en Canarias y en la península, donde podrán alcanzarse los 38 grados en provincias como Badajoz o los 37 en Sevilla. Asturias y Cantabria alcanzarán los 34 grados, mientras que descenderán en el oeste de Galicia. En el resto del territorio se esperan pocos cambios, se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país. Se esperan más de 36 grados en las islas Canarias orientales, pero también en el cuadrante suroeste peninsular, Ebro y zonas del Cantábrico.

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A su vez, la influencia de una dana dejará lluvias que podrán ser fuertes en Castilla y León, Galicia y Asturias, donde la Aemet ha activado los avisos por fuertes rachas de viento y tormentas. Al principio del día habrá intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad abundante de evolución por la tarde que dará lugar a chubascos y tormentas. También es probable que se produzca algún chubasco aislado en el Pirineo.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

El calor no dará tregua esta semana

El calor no va a remitir, más bien todo lo contrario. A través de su cuenta de X, el organismo meteorológico advierte que “las masas de aire que sobrevolarán España la próxima semana serán más cálidas que cualquiera de las registradas por estas fechas en el período 1991-2020 en algunas zonas del país” durante esta semana. Ante este aviso no queda más que vestirse con tejidos ligeros, armarse con un abanico y caminar por la sombra. Los expertos advierten de las consecuencias negativas de exponer el cuerpo a altas temperaturas por lo que recomiendan evitar realizar actividades al aire libre durante las horas centrales del día y mantenerse hidratados.

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La predicción marca que la semana que comienza será “extraordinariamente cálida para la época del año” en la mayor parte de España, pero especialmente en el interior peninsular. Los meteorólogos adelantan que se alcanzarán temperaturas propias de pleno verano, “de la segunda quincena de julio o primera de agosto”. Detallan además que es probable que se superen los 38 grados en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir, especialmente a partir del miércoles, día en que se producirá un nuevo repunte de las temperaturas. Las noches también serán cálidas y no se bajará de 20 grados algunos días en zonas del este, centro y sur peninsular e incluso de la cornisa cantábrica.