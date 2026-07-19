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“¡¡¡Ahora toca celebrar!!!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo

Así celebra la afición española la segunda estrella por todo el país

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Festejos España
Afición en la capital celebrando la segunda estrella. (Paul Hanna / AFP)

¡¡¡ESPAÑA ES CAMPEONA DEL MUNDO!!! La Roja ya tiene la segunda estrella sobre el escudo de La Roja. Un gol de Ferrán Torres en la prórroga conseguía batir de una vez por todas a un Dibu Martínez que se mostró seguro en todas sus intervenciones. Bien es cierto que hubo antes un gol anulado a Nico Williams que hubiera traído polémica si el resultado final hubiera sido diferente. Pero ya nadie se acuerda. El caso es que la selección española y su afición son campeonas del Mundial 2026. Y ahora, sí o sí, toca celebrar. Al menos los que puedan.

Corría el minuto 105 cuando un centro de Pedro Porro se iba largo. Pero no. Allí apareció Nico Williams para devolver el balón al corazón del área y, solo, franco, a bocajarro, estaba Ferrán, que con su pierna izquierda no iba a perdonar. Ya no queda rastro de aquel: “Por favor, que sea gol”. Ahora sí lo es. Y el más importante del torneo. Pero hubo que sufrir antes y después. Argentina dio un último arreón que parecía imposible, pero que invocaba esas remontadas que le acompañaban a lo largo de su camino. Pero no fue así. Entre pantallas gigantes y plazas llenas de camisetas rojas y blancas, el sufrimiento dio paso a una celebración que muchos ya tenían preparada.

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En la calle Gran Vía, un grupo de jóvenes resumía el encuentro con pocas palabras y mucha emoción. “Ha sido guapísimo”, decía Josué Serrano, de 19 años, a Infobae. A su lado, Eric Vico, de 18, lo definía directamente “como una locura de final”. Eso sí, todos coincidían con su tercer amigo, Hugo Orihuela, también de 19 años, quien aseguraba que la noche había sido “increíble”.

Una prórroga de nervios

Si hubo un momento que puso a prueba los nervios y corazones de los aficionados, ese fue la prórroga. “Estaba a puntito el gol, era cosa de esperar”, aseguraba Hugo. La confianza no desaparecía, aseguraban. María incluso recordaba que ya había avisado de lo que podía pasar: “Yo ya había dicho que íbamos a marcar en la prórroga”.

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Barcelona sale a la calle para celebrar la segunda estrella. (REUTERS/Nacho Doce)
Barcelona sale a la calle para celebrar la segunda estrella. (REUTERS/Nacho Doce)

El gol anulado, la espina clavada

También dejó huella el tanto anulado a Nico Williams, el otro gran protagonista de la noche. En Plaza Río la reacción fue unánime: “Escandaloso”, resumía Josué Serrano. Para Hugo Orihuela fue “totalmente un escándalo”, mientras Eric Vico calificaba la decisión de “una barbaridad”. En Príncipe Pío el enfado tenía un tono todavía más crudo. “Un robo claramente”, opinaba Hugo, mientras María no ocultaba su frustración: “Una mierda. Celebrando todos y nada”.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España Festejos España
Valencia sale a la calle para celebrar la segunda estrella. (EFE/Ana Escobar.)

“Por donde lleve el viento”

Pese al sobresalto, el ambiente no tardó en cambiar. Cuando llegó el momento de pensar en la celebración, las respuestas en Plaza Río fueron tan espontáneas como el propio ambiente de la noche. “Ahora a celebrar”, afirmaba Eric Vico. ¿El destino? “A donde lleve el viento”, respondía entre risas. En Príncipe Pío, el rumbo sí tenía nombre propio. “Vamos a Cibeles”, comentaba María.

Aficionados celebrando el gol. (REUTERS/Nacho Doce)
Aficionados celebrando el gol. (REUTERS/Nacho Doce)

La fiesta también espera al día siguiente

No todos, sin embargo, podían alargar la noche. Omar, de 29 años, y Beatriz, de 30, siguieron el encuentro desde la plaza de Príncipe Pío y reconocían haberlo vivido “muy bien” e “intensamente”. Eso sí, la celebración tendría que esperar. “Vamos a dormir, luego ya se celebrará”, explicaba Omar. El motivo era sencillo: al día siguiente tocaba volver al trabajo.

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