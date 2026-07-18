España

Una familia madrileña pide ayuda urgente desde República Dominicana por una emergencia médica: “Necesitamos un avión medicalizado ya”

Beatriz, de 54 años, permanece ingresada en la UCI de un hospital privado en Punta Cana tras empeorar gravemente minutos antes de volar

Guardar
Google icon
Un hospital de República Dominicana, imagen de archivo.
Un hospital de República Dominicana, imagen de archivo.

Una familia madrileña vive una auténtica pesadilla en República Dominicana. Lo que debían ser unas vacaciones idílicas ha derivado en la hospitalización urgente de Beatriz, una mujer de 54 años que se encuentra en la UCI de un hospital privado de Punta Cana. Su familia, afectada por el elevado coste económico del centro médico y la falta de soluciones institucionales, ha relatado su caso a Infobae con una petición clara: “Necesitamos un avión medicalizado ya”.

Beatriz viajó al Caribe el pasado 4 de julio junto a su marido, su hija y su yerno. Tras una semana de descanso, la emergencia se desencadenó el sábado 11 de julio en el propio aeropuerto de Punta Cana, a escasos 20 minutos de embarcar en el avión de regreso a España. De forma súbita, Beatriz se desmayó y comenzó a vomitar sangre, necesitando un traslado urgente en ambulancia que, según relata la familia, les costó 4.000 dólares (unos 3.650 euros).

PUBLICIDAD

“Hasta que no pagamos 10.000 dólares, no le pusieron ni un suero”

La odisea no hizo más que empezar al llegar al centro hospitalario privado. “La llevaron a la UCI y hasta que no pagamos 10.000 dólares de depósito (9.150 euros), no le pusieron una vía ni un suero”, asegura su hija. Tras una primera intervención quirúrgica de urgencia, la familia ya ha tenido que desembolsar cerca de 50.000 dólares (45.750 euros).

Aunque el pasado miércoles mostró una leve mejoría e intentaron organizar el regreso, el estado de Beatriz empeoró de nuevo: “Volvió a expulsar sangre por las heces y va a necesitar otra operación”, explica su marido. La situación actual es de gravedad tras sufrir esta nueva hemorragia: la paciente se encuentra con un nivel crítico de hemoglobina y depende por completo de la administración de noradrenalina para estabilizar su presión arterial.

PUBLICIDAD

“No hay sangre en República Dominicana”

A la gravedad de la situación médica se le suma una dificultad añadida: “No hay sangre en República Dominicana”. Beatriz tiene un grupo sanguíneo B positivo y el centro médico no disponía de reservas en ese momento. Al no ser compatible ninguno de los tres familiares que viajaban con ella, y ante la negativa del hospital a utilizar el tipo O positivo de forma alternativa, la obtención de plasma se retrasó notablemente.

Imagen de archivo de una persona donando sangre. (Shutterstock)
Imagen de archivo de una persona donando sangre. (Shutterstock)

“Ha tenido que esperar 14 horas a que llegase la primera bolsa de sangre desde que empeoró”, relata su esposo, quien añade que en la crisis previa “tuvieron que mandar un coche a dos horas de distancia para poder conseguir algo de plasma”. Cada día que pasa en estas condiciones incrementa el riesgo y la deuda con el centro sanitario, que la familia estima que aumentará entre 30.000 y 40.000 dólares más (entre 27.500 y 36.600 euros).

“Hemos llamado a las embajadas y no nos hacen ni caso”

Ante la imposibilidad de que Beatriz viaje en un vuelo comercial regular, la alternativa que valora la familia es una repatriación en un avión medicalizado que la traslade directamente a un hospital en España. Sin embargo, denuncian una falta de apoyo por parte de las autoridades diplomáticas españolas: “Hemos llamado a las embajadas y no nos hacen ni caso. Estuve en el Consulado y nos han dicho que no están para estas cosas”.

Actualmente, la familia se encuentra en gestiones con su seguro de viaje para intentar que autoricen la repatriación en cuanto la paciente se encuentre mínimamente estabilizada para afrontar las ocho horas de vuelo. Mientras tanto, la hija de Beatriz y su pareja están difundiendo el caso a través de las redes sociales para lograr visibilidad. “Ella, conectada a la noradrenalina y con un médico a bordo, podría hacer el viaje”, concluyen.

Temas Relacionados

Hospitales EspañaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaSucesosSucesos EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a una cuidadora británica en Tenerife: estaba prófuga tras robar casi USD 390.000 a una anciana

Pamela Gwinnett fue condenada en ausencia a seis años de prisión en el Reino Unido y será extraditada para cumplir la pena

Detuvieron a una cuidadora británica en Tenerife: estaba prófuga tras robar casi USD 390.000 a una anciana

Así mantienen el contacto el rey Juan Carlos y la reina Sofía tras ocho meses sin verse: sus videollamadas por Skype gracias a la ayuda de Froilán

Sus encuentros son muy esporádicos y la monarca nunca ha ido a ver a su marido a Abu Dabi, pero los reyes eméritos siguen hablando con asiduidad

Así mantienen el contacto el rey Juan Carlos y la reina Sofía tras ocho meses sin verse: sus videollamadas por Skype gracias a la ayuda de Froilán

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

Esta práctica está prohibida en Alemania y su partido se opone a ella, lo que hizo que lo realizara en Estados Unidos

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

El primer ejercicio para preparar la disuasión nuclear de Francia y Alemania con cinco aviones militares en pleno vuelo

El aterrizaje simultáneo de los aviones en la base de Nörvenich puso fin a unas maniobras aéreas que sirvieron como punto de encuentro para los ministros y altos mandos

El primer ejercicio para preparar la disuasión nuclear de Francia y Alemania con cinco aviones militares en pleno vuelo

Qué quiere decir el proverbio árabe: “La envidia señala las virtudes del envidiado, y los defectos del envidioso”

La reflexión no habla solo de una emoción, sino de una forma de autoconocimiento más complejo

Qué quiere decir el proverbio árabe: “La envidia señala las virtudes del envidiado, y los defectos del envidioso”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

El primer ejercicio para preparar la disuasión nuclear de Francia y Alemania con cinco aviones militares en pleno vuelo

El PP presenta a sus candidatos a las provincias con 11 novedades en un acto marcado por las ganas de elecciones y los guiños al Mundial

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

ECONOMÍA

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

DEPORTES

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal