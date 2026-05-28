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La ciruela, la fruta que previene el estreñimiento, protege la vista y es buena para la piel

Esta fruta es fuente de vitaminas y minerales que velan por la salud integral

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Un saco de ciruelas recién recogidas (Shutterstock)
Un saco de ciruelas recién recogidas (Shutterstock)

Con la llegada del buen tiempo, los mercados se llenan de frutas de temporada que destacan por su sabor, frescura y valor nutricional. Así, melocotones, cerezas, albaricoques o sandías se convierten en protagonistas de muchas mesas durante los meses más cálidos. Los expertos recuerdan que consumir productos de temporada no solo permite disfrutar de alimentos en su mejor momento de maduración, sino que también favorece una alimentación más variada y equilibrada.

Entre todas estas frutas estivales, la ciruela ocupa un lugar destacado por sus propiedades saludables y por su capacidad para aportar hidratación y bienestar digestivo. Su principal componente es el agua, lo que la convierte en una opción ideal para combatir las altas temperaturas y mantener una correcta hidratación. Además, contiene hidratos de carbono entre los que sobresale el sorbitol, un compuesto natural conocido por su suave efecto laxante. Gracias a esta característica, las ciruelas son tradicionalmente recomendadas para favorecer el tránsito intestinal y prevenir episodios de estreñimiento de manera natural.

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Uno de los grandes beneficios de esta fruta reside precisamente en su capacidad para contribuir al bienestar digestivo, según recoge la Fundación Española de Nutrición (FEN). El sorbitol actúa atrayendo agua al intestino, facilitando así el movimiento intestinal. Por ello, tanto las ciruelas frescas como las desecadas suelen formar parte de las recomendaciones dietéticas para personas con problemas digestivos leves. A diferencia de otros productos destinados a este fin, esta fruta ofrece este efecto de manera natural y acompañada de otros nutrientes beneficiosos para el organismo.

Aunque el aporte vitamínico de las ciruelas no es especialmente elevado, sí contienen pequeñas cantidades de provitamina A y vitamina E. La provitamina A, especialmente presente en las variedades de color más oscuro, contribuye al mantenimiento de la salud ocular, de la piel y del sistema inmunitario. La vitamina E, por su parte, destaca por su función antioxidante, ayudando a proteger las células frente al daño oxidativo causado por los radicales libres.

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Una fruta fuente de potasio

En cuanto a los minerales, el potasio es el más abundante en esta fruta, expone la FEN. Este mineral resulta fundamental para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y muscular, además de participar en el equilibrio hídrico del organismo. Una dieta rica en potasio también se asocia con el mantenimiento de una presión arterial saludable, ya que ayuda a contrarrestar los efectos del sodio. Por ello, incluir frutas como la ciruela dentro de una alimentación equilibrada puede contribuir al cuidado cardiovascular.

Otro de los aspectos más interesantes de las ciruelas es su contenido en compuestos fenólicos con actividad antioxidante. Entre ellos destacan los ácidos hidroxicinámicos, como el ácido cafeico y el ácido p-cumárico, además de pequeñas cantidades de ácido ferúlico. Estos compuestos naturales ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y con el desarrollo de diversas enfermedades crónicas.

Las variedades rojas y moradas de ciruela aportan un beneficio añadido gracias a las antocianinas, pigmentos naturales localizados principalmente en la piel y responsables de sus intensos colores. Estas sustancias poseen una potente acción antioxidante y han despertado un creciente interés científico por su posible papel protector frente al envejecimiento prematuro y algunas enfermedades degenerativas. Por este motivo, muchos nutricionistas recomiendan consumir frutas de colores intensos, ya que suelen concentrar una mayor cantidad de compuestos bioactivos.

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